Les décès quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne diminuent plus rapidement qu’au cours de la première vague, selon des données qui fournissent encore plus de preuves que les vaccins sauvent des vies.

Les chiffres du tableau de bord Covid de No10 montrent que la deuxième vague a culminé plus haut et a chuté davantage au cours des sept semaines suivantes qu’au cours de la même période de la première vague.

Par exemple, les décès quotidiens de Covid ont frappé 1 362 le jour le plus meurtrier de la pandémie, le 19 janvier. Ce chiffre était tombé à 138 sept semaines plus tard, le 8 mars, le plus récent instantané disponible – une baisse de 90%.

En revanche, la première vague a culminé à 1 073 plus bas le 8 avril et a chuté de 80% à seulement 213 dans le même laps de temps.

Alors que les chiffres mettent en évidence une légère accélération du taux de baisse des décès en début d’année grâce aux jabs, les scientifiques affirment que leurs véritables effets ne porteront vraiment leurs fruits qu’à l’approche du printemps.

En effet, il faut trois semaines pour que l’immunité se déclenche après la vaccination, puis le même laps de temps entre l’infection et la mort.

Les résultats imitent ce qui arrive à l’épidémie en Israël, le seul pays distribuant les vaccins plus rapidement que la Grande-Bretagne, où les décès de Covid ont diminué de 97% depuis leur déploiement.

Il survient au milieu d’une énorme querelle européenne sur la sécurité du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca qui, selon les experts, coûte des vies. Dix-neuf pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont mis fin à l’utilisation des injections d’AstraZeneca par crainte de provoquer des caillots sanguins, ce qui signifie qu’environ 7,5 millions de doses sont actuellement inutilisées.

Il y a maintenant des craintes que les retombées publiques aient rendu les Britanniques encore moins susceptibles de faire leur jab, à la suite d’informations anecdotiques de personnes en Angleterre annulant leurs rendez-vous.

Les médecins et les responsables préviennent qu’il est beaucoup plus dangereux pour les gens de ne pas se faire vacciner et même l’Agence européenne des médicaments a exhorté les gens à continuer à prendre le vaccin parce que les caillots sanguins ne semblent pas être plus fréquents que d’habitude.

La Grande-Bretagne utilise à la fois les vaccins Pfizer / BioNTech et l’Université d’Oxford / AstraZeneca, alors qu’Israël n’utilise que les premiers. Les deux se sont révélés très efficaces pour prévenir les maladies graves.

L’analyse de Public Health England publiée plus tôt ce mois-ci a révélé qu’ils réduisaient de 85% les décès de Covid chez les plus de 70 ans et les taux d’hospitalisation chez les personnes âgées d’environ 80%.

Les personnes âgées ont reçu la priorité pour les vaccins car elles sont statistiquement les plus susceptibles de mourir de la maladie et jusqu’à présent, plus de 90% de tous les habitants du Royaume-Uni de plus de 60 ans ont reçu au moins une dose.

Les données d’Israël et du Royaume-Uni montrent le pouvoir des vaccins sur la lutte contre les épidémies et devraient apaiser les craintes quant à leur sécurité en Europe.

Les scientifiques ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les vaccins avaient provoqué des caillots sanguins chez une poignée de patients affectés et ont affirmé statistiquement que le taux de caillots sanguins chez les patients vaccinés était le même que celui de la population générale.

Il y a des craintes que les Britanniques annulent les rendez-vous après avoir été effrayés par les mouvements européens contre le coup d’AstraZeneca.

Les médecins impliqués dans le déploiement de mammouths au Royaume-Uni affirment que les patients en raison de leur deuxième dose ont appelé pour s’inquiéter du vaccin, malgré le propre régulateur des médicaments de l’UE, ainsi que le Royaume-Uni et l’Organisation mondiale de la santé qui insistent tous sur le fait qu’il est sûr.

Un médecin généraliste a affirmé que jusqu’à 10% des personnes prévues pour des rendez-vous ne se présentaient pas, demandant d’annuler ou de vérifier à nouveau le vaccin qu’elles recevaient avant de se présenter.

Le médecin et bénévole du NHS, le Dr Karan Raj, a déclaré qu’il était « inondé » de personnes se disant inquiètes à ce sujet et le Dr Mohan Sekeram, médecin généraliste du sud de Londres, a déclaré que la dispute internationale avait conduit des patients à refuser le vaccin.

L’ancien chef du régulateur britannique des vaccins, la MHRA, Sir Kent Woods, a déclaré que les responsables européens avaient « ébranlé la confiance du public » avec leur réaction « désordonnée » à la question, et il a décrit les tentatives visant à lier le vaccin à des caillots comme « un grand saut ».

Le professeur Jeremy Browne, pneumologue et membre du JCVI, qui a élaboré le programme de vaccination du Royaume-Uni, a averti que des gens mourraient de Covid en raison des retards en Europe et des dommages causés à la confiance du public.

Les médecins et les responsables préviennent qu’il est beaucoup plus dangereux pour les gens de ne pas se faire vacciner et même l’Agence européenne des médicaments a exhorté les gens à continuer à prendre le vaccin parce que les caillots sanguins ne semblent pas être plus fréquents que d’habitude.

Cela intervient alors que Matt Hancock a confirmé aujourd’hui que tous les plus de 50 ans en Angleterre sont désormais éligibles au vaccin contre le coronavirus. M. Hancock s’est dit « ravi » que le déploiement soit étendu à la dernière tranche d’âge. Le patron du NHS, Sir Simon Stevens, a ajouté qu’il s’agissait d’un « autre jalon » atteint dans la course pour vaincre le virus.

Le site Web de NHS England pour la réservation de rendez-vous jab permet désormais à toutes les personnes « âgées de 50 ans et plus » de s’enregistrer. Une fois que les 2,4 millions de personnes de ce groupe d’âge – le dernier sur la liste des priorités du n ° 10 – auront reçu une dose, les plus de 40 ans seront invités. Les estimations suggèrent que le déploiement pourrait passer à l’étape suivante avant la fin du mois.

L’expansion intervient exactement 100 jours après que la Grande-Bretagne soit devenue le premier pays au monde à commencer à vacciner le public contre Covid. Grand-mère Maggie Keenan a reçu sa première dose le 8 décembre à Coventry.

Plus de 24,8 millions de Britanniques ont déjà reçu leur première dose du vaccin Covid – et la moitié de tous les adultes devraient être vaccinés d’ici la fin de la semaine.

La Grande-Bretagne est dans une course pour vacciner autant de personnes que possible avant que les médecins ne commencent à distribuer des millions de secondes doses. Les régulateurs ont élargi l’écart entre les doses à 12 semaines, ouvrant la voie au Royaume-Uni pour vacciner des millions de résidents plus vulnérables.

M. Hancock tiendra une conférence de presse à Downing Street à 17 heures aujourd’hui pour informer le pays du rythme du déploiement du vaccin. Il tentera également probablement de rassurer le public sur la sécurité du jab d’AstraZeneca.