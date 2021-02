Les décès présumés d’hypothermie dans les maisons se multiplient au Texas

DALLAS (AP) – Avec le déneigement et le déglaçage au Texas après des jours de températures inhabituellement froides, des corps sont retrouvés de personnes qui sont probablement mortes de froid alors qu’elles luttaient pour rester au chaud après la coupure d’électricité dans des millions de maisons

Sur les quelque 70 décès attribués à la neige, à la glace et aux températures glaciales dans tout le pays, plus d’une douzaine étaient des personnes qui ont péri dans des maisons qui avaient perdu leur chaleur, et la plupart d’entre elles se trouvaient au Texas. Ils comprennent un garçon de 11 ans décédé dans son lit à Conroe, près de Houston, et deux hommes plus âgés retrouvés morts chez eux dans la petite ville de Buffalo Gap, dans l’ouest du Texas, dans le comté de Taylor.

Le shérif du comté de Taylor, Ricky Bishop, a déclaré que son bureau avait reçu de nombreux appels ces derniers jours demandant des contrôles sur des amis ou des membres de la famille qui pourraient souffrir en raison des pannes de courant.

«Je peux penser à probablement un moment en une heure où nous avons probablement reçu 10 de ces appels», a déclaré Bishop, ajoutant que certaines des routes du comté étaient couvertes de chutes de neige de 4 pieds (120 centimètres) de profondeur.

L’hypothermie peut s’installer si le corps perd de la chaleur plus rapidement qu’il ne peut la produire et si elle tombe en dessous d’environ 95 degrés Fahrenheit. La température corporelle normale est d’environ 98,6 degrés.

«Après des heures et des heures, cela conduit à une condition très dangereuse», a déclaré le Dr Robert Glatter, médecin urgentiste au Lenox Hill Hospital de New York.

Matt Zavadsky, un porte-parole du fournisseur d’ambulances de la région de Fort Worth MedStar, a déclaré que la plupart des appels d’hypothermie qu’ils recevaient provenaient de personnes vivant chez elles, où les températures avaient chuté à 50 degrés ou moins.

MedStar a atteint un sommet mercredi avec 77 appels d’hypothermie, a déclaré Zavadsky. Certaines personnes ont signalé des mains et des pieds engourdis, tandis que d’autres présentaient des symptômes plus graves.

«Vous aviez des gens qui avaient si froid depuis si longtemps qu’ils frissonnaient de manière incontrôlable, ils ont peut-être eu un niveau de conscience diminué, ce qui n’est pas rare lorsque vous êtes en hypothermie pendant une période prolongée», a-t-il déclaré.

Certains qui ont été transportés vers les hôpitaux avaient atteint le point où ils ne tremblaient plus, «ce qui est un très mauvais signe», a déclaré Zavadsky.

L’histoire continue

Dans un premier temps, le corps essaiera de générer de la chaleur en frissonnant et en augmentant sa fréquence cardiaque. Mais si les températures internes continuent de baisser, «ces choses commencent à ralentir», a déclaré le Dr Jeff Pothof, médecin d’urgence à UW Health à Madison, Wisconsin. Le corps restreindra la circulation sanguine aux extrémités pour maintenir le sang dans le noyau et garder les organes internes au chaud.

Non traitée, l’hypothermie commence à affecter le cerveau, ce qui rend difficile de penser clairement ou de bouger facilement.

« Vous ne comprenez peut-être pas exactement ce qui se passe », a déclaré Potfhof. « Et c’est un cercle vicieux parce que vous ne pouvez pas prendre les mesures nécessaires. »

Certaines des personnes âgées décédées au Texas ont été retrouvées à l’extérieur de leurs maisons. On ne savait pas immédiatement ce qui les avait poussés à sortir.

Une mauvaise circulation empêche finalement le cœur, le cerveau et d’autres organes vitaux de fonctionner, entraînant la mort. Environ 32 personnes meurent du froid chaque année aux États-Unis, selon le National Weather Service.

Les creux nocturnes prolongés à un chiffre – comme les Texans l’ont vécu cette semaine – peuvent être particulièrement dangereux, a déclaré Glatter, car les températures corporelles chutent naturellement pendant la nuit.

« Cela peut vous envahir », dit-il, surtout si la confusion a commencé à s’installer. « Votre capacité à penser clairement n’est pas aussi bonne, il est donc probable que les gens ne remarqueront pas ces signes et symptômes. »

Les bébés, les enfants et les personnes âgées sont les plus à risque d’hypothermie en raison d’une mauvaise circulation et d’une mauvaise régulation de la température. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques, d’asthme, d’emphysème, de maladie pulmonaire chronique, de diabète et de tabagisme sont également vulnérables.

Certaines stratégies pour rester au chaud peuvent être plus dangereuses qu’utiles.

S’enrouler trop sous des couvertures ou des couches de vêtements peut être dangereux s’il entraîne une transpiration excessive, ce qui peut éloigner la chaleur du corps.

Et pendant les pannes d’électricité liées aux conditions météorologiques, les gens peuvent utiliser des radiateurs au propane, faire fonctionner des générateurs ou brûler du charbon de bois ou du bois à l’intérieur, ce qui peut entraîner des incendies dangereux ou une intoxication mortelle au monoxyde de carbone.

«Ce sont toutes des configurations pour un désastre», a déclaré Glatter.

___

Renault a rapporté de New York.