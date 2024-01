Les décès précoces dus à des maladies cardiaques atteignent leur plus haut niveau depuis dix ans à la suite de Covid

Une analyse de la British Heart Foundation (BHF) a révélé qu’en Angleterre, 80 personnes sur 100 000 sont décédées de maladies cardiaques et circulatoires avant l’âge de 75 ans en 2022.

Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2011, lorsque 83 personnes sur 100 000 sont décédées prématurément, et c’est la troisième année consécutive que le taux de mortalité augmente, coïncidant avec la pandémie.

Les experts ont déclaré que depuis 2020, c’est « la première fois qu’il y a un net renversement de tendance depuis près de 60 ans » après un « ralentissement significatif » des améliorations entre 2012 et 2019.

Plus de 39 000 personnes de moins de 75 ans sont mortes de maladies cardiovasculaires en 2022, qui comprennent des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies coronariennes. Cela équivaut à 107 personnes qui meurent chaque jour, soit près de cinq personnes par heure.

Le chiffre le plus élevé depuis 2008

Il s’agit du nombre le plus élevé de décès prématurés dus à des maladies cardiaques depuis 2008, où près de 40 000 personnes sont décédées, et il a augmenté chaque année depuis le creux de 33 700 en 2014. Après ajustement pour tenir compte de l’évolution de la taille et de l’âge de la population, les 73 décès pour 100 000 personnes en 2019, c’était le taux le plus bas.

Le Dr Sonya Babu-Narayan, directrice médicale associée du BHF et cardiologue consultant, a déclaré que la Grande-Bretagne était « en proie à la pire crise des soins cardiaques de mémoire d’homme ».

« Chaque élément du système fournissant des soins cardiaques est endommagé, depuis la prévention, le diagnostic, le traitement et le rétablissement, jusqu’à la recherche cruciale qui pourrait nous fournir des traitements plus rapides et meilleurs », a-t-elle déclaré.

«Cela se produit à un moment où de plus en plus de personnes tombent malades et ont plus que jamais besoin du NHS. Je trouve tragique que nous ayons perdu des progrès durement acquis pour réduire les décès précoces dus aux maladies cardiovasculaires.

Alors que le taux de décès a diminué de 11 pour cent entre 2012 et 2019, il s’agit d’une baisse par rapport aux 33 pour cent enregistrés au cours des sept années précédentes.

Augmentation de 13 pour cent depuis la pandémie

Il a augmenté de près de 13 pour cent depuis la pandémie, annulant une décennie de progrès.

La pression exercée sur le NHS et ses services ainsi que l’impact de la pandémie sont en partie responsables, a déclaré l’association, mais a ajouté que le gouvernement n’avait pas réagi face à plus d’une décennie de « signes avant-coureurs ».

BHF a déclaré que des millions de personnes vivent avec des maladies non diagnostiquées qui les mettent en danger, telles que l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et le diabète de type 2, ainsi qu’un manque d’action pour lutter contre les « taux d’obésité obstinément élevés », avec environ deux En Angleterre, un tiers des adultes sont considérés comme en surpoids ou obèses.

«Cela crée d’énormes problèmes pour l’avenir», a déclaré l’association.

Le Dr Charmaine Griffiths, directrice générale du BHF, a déclaré que 50 ans de progrès avaient été « suivis d’une décennie de progrès perdue au cours de laquelle beaucoup trop de personnes ont perdu des êtres chers ».

« Nous pouvons mettre fin à ce chagrin, mais seulement si les politiciens s’unissent pour s’attaquer aux causes évitables des maladies cardiaques ; réduire les longues listes d’attente pour les personnes qui ont besoin de soins vitaux en matière de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux ; et contribuer à alimenter les percées scientifiques pour débloquer de nouveaux traitements et remèdes révolutionnaires », a-t-elle déclaré.

« Génération sans fumée »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « Ce gouvernement a déjà pris des mesures significatives pour réduire les maladies cardiovasculaires et leurs causes, notamment en augmentant l’accès aux tests et en encourageant avec succès une réduction de la consommation de sel et de sucre, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire.

« Notre stratégie relative aux maladies majeures aidera à prévenir et à gérer des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, tandis que nos plans visant à créer une génération sans fumée représentent l’intervention de santé publique la plus importante depuis une génération.

« En outre, nous investissons près de 17 millions de livres sterling dans un nouveau bilan de santé numérique innovant du NHS, qui devrait permettre de réaliser un million de contrôles de santé supplémentaires au cours de ses quatre premières années. »