Les décès par surdose sont en baisse dans le comté de La Salle, les responsables restent déterminés à promouvoir la sensibilisation – Shaw Local

Pour la première fois depuis 2017, le comté de La Salle n’a enregistré aucun décès par surdose de drogue au cours des mois consécutifs.

Il n’y a eu aucun décès par surdose de drogue dans tout le comté de décembre à avril, a déclaré le coroner du comté de La Salle, Rich Ploch, lors de la réunion du conseil d’administration du comté de La Salle jeudi.

Jusqu’à présent, le comté a enregistré quatre décès par surdose confirmés, contre 42 en 2022 et 34 en 2021, a déclaré Ploch.

Alors que le comté de La Salle connaît une diminution des décès par surdose, la consommation de drogue ne diminue pas, a déclaré Luke Tomsha de la Perfectly Flawed Foundation à La Salle. Il n’est pas rare de recevoir des rapports de plus de 30 inversions de surdose par mois de la part des intervenants d’urgence. Une inversion se produit lorsque la naloxone est utilisée pour inverser une surdose.

Ce qui a changé, c’est que la naloxone est entre de plus en plus de mains et entre ceux qui en ont le plus besoin, ce qui, selon lui, est une approche pragmatique du problème.

« C’est beaucoup », a déclaré Tomsha à propos des inversions de surdose. « Ce que nous ne voyons pas, ce sont les morts. … La consommation de drogue ne diminue pas. L’éliminer est un objectif impossible. Il y aura toujours un certain pourcentage qui consommera de la drogue et de l’alcool. Nous essayons d’être pragmatiques sur les solutions.

Le conseil du comté de La Salle a approuvé jeudi une résolution visant à maintenir l’attention sur les surdoses et à déclarer du 27 août au 2 septembre la semaine de sensibilisation aux surdoses de drogue. Les résidents et les entreprises sont encouragés à installer des lumières violettes sur leur porche ou un éclairage extérieur cette semaine-là pour amplifier le message et se souvenir de ceux qui ont perdu la vie.

Dans la résolution, le président du conseil d’administration du comté de La Salle, Don Jensen, a déclaré que les surdoses de drogue ont dépassé les décès par accident de voiture en tant que principale cause de décès par blessure aux États-Unis.

Ploch a déclaré que l’abus de drogues ne se limite pas aux opioïdes. Il s’est étendu à des combinaisons de fentanyl, d’héroïne, de cocaïne et de méthamphétamine.

« Le comté de La Salle a toujours un sérieux problème », a déclaré Ploch. « … Toute mort est une mort de trop et tragique. »

Ploch a déclaré que le comté de La Salle doit continuer à prendre des mesures proactives, telles que le programme de reprise des ordonnances du comté. Il a dit que plus de 200 livres de médicaments sur ordonnance ont été jetés dans les récipients au cours de la dernière année et que cela aide à garder ces articles hors de la rue.

La Perfectly Flawed Foundation s’associe à plusieurs organisations dans tout le comté, a déclaré Tomsha. Il est axé sur la réduction des méfaits, en promouvant plusieurs voies de rétablissement. Il a dit que l’approche traditionnelle du rétablissement est l’abstinence de drogue, mais il a dit qu’il manquait beaucoup de gens au milieu, où l’objectif de son organisation est d’améliorer leur vie.

Perfectly Flawed accueille des groupes de soutien par les pairs, qui impliquent un projet de bénévolat tous les jeudis, ainsi que d’autres activités telles que le canoë, le bowling et la vente de miel.

« Nous nous concentrons sur les activités pour que les gens se sentent connectés à leur communauté », a déclaré Tomsha. « Les personnes qui consomment de la drogue sont souvent isolées et ont besoin de personnes pour les soutenir. »

Perfectly Flawed travaille avec une étude fédérale sur la réintégration dans le système correctionnel et la mise de la naloxone entre les mains des personnes les plus susceptibles de l’utiliser par le biais de programmes de prévention des surdoses et de formation, a déclaré Tomsha. L’organisation fournit des kits d’hygiène personnelle et de soins aux personnes dans le besoin.

Vous cherchez de l’aide ?

Toute personne cherchant de l’aide peut appeler ou envoyer un SMS à la Perfectly Flawed Foundation, 240 First St., La Salle, au 815-830-8675. Les heures de bureau sont de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Aller à perfectflawed.org pour plus d’informations sur l’organisation.