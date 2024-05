Les décès par surdose ont diminué aux États-Unis en 2023 pour la première fois en cinq ans

Les dernières estimations représentent la première baisse du nombre de décès dus à la drogue depuis 2018, avant que les taux ne commencent à s’aggraver considérablement. En 2020, pendant l’isolement et l’incertitude de la pandémie de Covid, les décès par surdose, en grande partie dus au fentanyl, ont atteint 100 000 par an et ont continué d’augmenter. En 2022, ils continuaient d’augmenter, même si le rythme avait ralenti.

« Maintenant, en 2023, nous constatons enfin une diminution, et non seulement une stabilisation », a déclaré Farida Ahmad, scientifique en santé au Centre national des statistiques de la santé.

Ces nouveaux chiffres arrivent à un moment tendu dans un débat politique sur la manière d’équilibrer l’application de la loi et le traitement dans la lutte contre la crise de la drogue. Dans l’une des mesures les plus audacieuses, l’Oregon a voté en 2020 pour décriminaliser la possession de drogues illicites afin de se concentrer sur le traitement. Mais face à l’augmentation des taux de mortalité par surdose et des délits de rue, l’État a récemment abrogé cette mesure.

Les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux tentent de alterner entre la lutte contre l’offre et la demande de drogues. UN étude Un article publié cette semaine dans l’International Journal of Drug Policy rapporte qu’en 2023, les forces de l’ordre locales ont saisi plus de 115 millions de pilules contenant du fentanyl l’année dernière, soit plus du double des 49 millions saisies en 2017.

La Drug Enforcement Administration fédérale a déclaré avoir en outre saisi près de 80 millions pilules contrefaites contenant des traces de fentanyl, contre 50,6 millions de pilules en 2022.