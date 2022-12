Les décès par surdose de drogue ont bondi chez les adolescents pendant la pandémie

Selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention, les décès par surdose de drogue chez les adolescents ont augmenté pendant la pandémie de Covid-19, en grande partie à cause du fentanyl illicite.

Les décès mensuels par surdose de drogue ont presque triplé chez les adolescents âgés de 10 à 19 ans au cours des deux premières années de la pandémie. Les décès sont passés de 31 en juillet 2019 à un pic de 87 en mai 2021, puis sont tombés à 51 en décembre 2021.

“Bien que les décès semblent avoir commencé à diminuer à la fin de 2021, ils sont toujours alarmants par rapport à 2019”, ont écrit les auteurs dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du CDC, publié jeudi.

Plus de 2 200 adolescents ont fait une surdose au cours de la période de 2 ans et demi, dont 96 % étaient des adolescents âgés de 15 à 19 ans. Le fentanyl était impliqué dans 84 % des décès tandis que les opioïdes de tout type étaient impliqués dans 91 %.

Les décès de fentanyl chez les adolescents ont presque quadruplé, passant de 21 en juillet 2019 à un pic de 78 en mai 2021, puis ont diminué à 44 en décembre 2021.

Environ 70 % des victimes étaient des garçons et 30 % des filles. Environ 60 % des personnes décédées étaient blanches, 21 % étaient hispaniques et 13 % étaient noires.

Le fentanyl est un opioïde synthétique qui est jusqu’à 100 fois plus puissant que la morphine, selon le National Institute on Drug Abuse. Il est utilisé comme médicament sur ordonnance aux États-Unis pour traiter les personnes souffrant de douleurs intenses après une intervention chirurgicale. Mais le fentanyl fabriqué illégalement, souvent consommé sous forme de pilule, est devenu une cause de plus en plus fréquente de décès par surdose.

Il y avait des preuves que 25% des décès d’adolescents par surdose peuvent avoir impliqué des pilules contrefaites qui ressemblent souvent à l’OxyContin ou au Xanax, mais qui contiennent fréquemment du fentanyl. Il s’agit probablement d’une sous-estimation car les pilules présentes sur les lieux n’ont pas toujours été testées, selon l’étude.

“Il n’est pas clair si les adolescents avaient l’intention de prendre des médicaments pharmaceutiques légitimes ou s’ils savaient que les pilules étaient contrefaites”, ont écrit les auteurs.

Environ 41% de ceux qui ont fait une surdose avaient des antécédents de problèmes de santé mentale. Quelque 24% avaient déjà suivi un traitement de santé mentale, 19% avaient reçu un diagnostic de dépression et 15% avaient des antécédents de comportement suicidaire ou d’automutilation.

Les auteurs de l’étude du CDC ont déclaré qu’il était crucial d’éduquer les adolescents sur les dangers du fentanyl et d’élargir l’accès à la naloxone, un médicament qui peut inverser une surdose. Les adolescents devraient également être informés de la présence potentielle de fentanyl illicite dans des pilules qui peuvent ressembler à des médicaments sur ordonnance.

Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous êtes en détresse, contactez le Ligne de vie suicide et crise au 988 pour le soutien et l’assistance d’un conseiller qualifié.