Les décès par surdose de drogue chez les personnes âgées ont plus que triplé en 2 décennies

Les décès dus à la consommation de drogue et d’alcool augmentent chez les personnes âgées américaines.

Les décès par surdose de drogue ont plus que triplé chez les personnes âgées de 65 ans et plus au cours des deux dernières décennies, tandis que les décès dus à l’abus d’alcool ont augmenté de plus de 18% de 2019 à 2020, selon les données publiées mercredi par le National Center for Health Statistics.

Plus de 800 000 seniors souffraient de toxicomanie et 2,7 millions souffraient d’alcoolisme en 2020, selon des données distinctes du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Au total, plus de 5 000 personnes âgées sont décédées d’une surdose de drogue en 2020 et plus de 11 600 ont succombé à l’alcool, selon les données du NCHS. Bien que les taux de mortalité par surdose de drogue soient plus faibles chez les personnes âgées que dans les autres groupes d’âge, ils ont considérablement augmenté, passant de 2,4 pour 100 000 en 2000 à 8,8 pour 100 000 en 2020.

«Nous avons un problème de santé publique qui se présente à nous – ces tendances augmentent depuis longtemps maintenant», a déclaré Alexis Kuerbis, professeur à la Silberman School of Social Work et expert en toxicomanie chez les personnes âgées.

Les personnes âgées d’aujourd’hui sont des baby-boomers, une génération qui avait une attitude beaucoup plus ouverte envers la drogue et l’alcool que leurs parents, a déclaré Kuerbis. Certains baby-boomers ont conservé des habitudes d’alcool et de drogue depuis leur jeunesse et leur âge moyen jusqu’à leurs dernières années, lorsque leur corps n’est plus capable de les tolérer, a-t-elle déclaré.

“Les baby-boomers sont évidemment une génération très différente de la génération silencieuse ou de la génération de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Kuerbis. “Les baby-boomers étaient beaucoup plus ouverts à la consommation d’alcool et de drogues pendant leurs jeunes années, mais aussi pendant leurs années d’âge moyen et maintenant ils sont des adultes plus âgés”, a-t-elle déclaré.

Les décès dus au fentanyl et aux autres opioïdes synthétiques ont augmenté de 53 % chez les personnes âgées de 2019 à 2020, selon les données. Kuerbis a déclaré qu’il existe des preuves suggérant que les personnes à qui on a prescrit des opioïdes à l’âge moyen pour une blessure sont ensuite passées au fentanyl une fois qu’il est devenu plus difficile d’obtenir une ordonnance.

Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous êtes en détresse, contactez le Ligne de vie suicide et crise au 988 pour le soutien et l’assistance d’un conseiller qualifié.

Alors que certains décès liés à la drogue chez les personnes âgées sont dus à une mauvaise utilisation accidentelle de drogues, beaucoup sont des suicides dus à une surdose d’opioïdes, a déclaré Kuerbis. Bien que les personnes âgées aient tendance à être plus heureuses que les adultes plus jeunes, elles ont également une prévalence plus élevée de douleur chronique, de maladie en phase terminale et de démence, a-t-elle déclaré.

Selon le National Institute of Drug Abuse, certaines personnes âgées consomment également des drogues ou de l’alcool pour faire face à des changements majeurs dans leur vie, tels que la retraite, le chagrin et la perte, ou un changement dans leur situation de vie.

Les décès par surdose de drogue étaient les plus élevés chez les personnes âgées noires. Selon les données, le taux de mortalité dû à la drogue chez les hommes noirs âgés de 65 à 74 ans était plus de quatre fois supérieur à celui des hommes hispaniques ou blancs de ce groupe d’âge. Les femmes noires âgées de 65 à 74 ans sont décédées plus souvent d’une surdose de drogue que les femmes blanches et hispaniques. Les femmes blanches de plus de 75 ans avaient un taux de mortalité lié à la drogue plus élevé que les femmes noires et hispaniques.

Selon les données, les décès liés à l’alcool étaient les plus élevés chez les Amérindiens âgés, suivis des Hispaniques, des Blancs américains, des Noirs américains et des Américains d’origine asiatique.