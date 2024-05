On estime que 107 500 personnes sont mortes d’une overdose de drogue aux États-Unis en 2023, soit une baisse de 3 % par rapport à 2022, selon les données provisoires du CDC. Les bandelettes de test de Narcan et de fentanyl peuvent aider à réduire les risques.





CNN

—



Après une forte hausse pendant la pandémie de Covid-19, des données préliminaires montrent que les décès par surdose de drogue aux États-Unis ont diminué en 2023 pour la première fois en cinq ans.

Environ 107 500 personnes sont mortes d’une overdose de drogue en 2023, selon données du National Center for Health Statistics des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis – environ 3 500 de moins qu’en 2022.

La baisse de l’année dernière est la première depuis 2018, mais la baisse de 3 % est bien moins importante que les poussées qui ont poussé les décès par surdose à des niveaux records ces dernières années. Décès par surdose enrichi 30 % entre 2019 et 2020 et a encore augmenté de 15 % entre 2020 et 2021, selon les données du CDC.

Les données préliminaires sont susceptibles de changer à mesure que les certificats de décès sont examinés et que les dossiers sont évalués, mais les estimations suggèrent que, malgré la baisse, les décès par surdose en 2023 étaient encore presque deux fois plus élevés qu’il y a cinq ans, selon les données du CDC.

« C’est une tendance encourageante à certains égards », a déclaré le Dr Katherine Keyes, professeur à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia, dont les recherches portent sur l’épidémiologie de la consommation de substances. « Nous savons que cette épidémie de drogue est dynamique et évolue assez rapidement, donc chaque fois que vous constatez une stabilisation ou une légère diminution, c’est prometteur. Ce n’est certainement pas le signe que nous devons relâcher la pression sur la prévention des surdoses.»

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a lancé une initiative nationale coordonnée stratégie pour prévenir les surdoses il y a deux ans.

« Ces progrès au cours des 12 derniers mois devraient nous donner envie de redynamiser nos efforts, sachant que nos stratégies font une différence », a déclaré le Dr Deb Houry, médecin-chef du CDC, dans un communiqué, mais « il y a encore des familles et des amis qui perdent leurs proches. ceux à des surdoses de drogue en nombre stupéfiant.

«Nos pensées vont à ceux qui ont perdu des êtres chers et à ceux qui sont aux prises avec une dépendance ou qui connaissent quelqu’un qui en souffre. Notre pays est déterminé à mettre fin à cette épidémie et à prévenir les décès et les souffrances inutiles », a-t-elle déclaré.

Le fentanyl est à l’origine de la dernière vague de décès par surdose, les opioïdes synthétiques étant impliqués dans plus des deux tiers des décès par surdose. Ces stupéfiants très puissants continuent de jouer un rôle démesuré : ils ont été impliqués dans près de 70 % des décès par surdose en 2023. Cependant, il y a eu environ 1 500 décès par surdose de fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques de moins en 2023 qu’en 2022, selon les nouvelles données.

Gary Coronado/Los Angeles Times/Getty Images VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE – 03 MAI : Tyler Dixon, 26 ans, d’Abbotsford, fume du fentanyl le long de la rue East Hastings, dans le quartier Downtown Eastside (DTES), le mardi 3 mai 2022 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Dixon a commencé à consommer de la marijuana, est passé aux Percocets et consomme du fentanyl depuis quatre ans. Les sites de consommation supervisée du DTES offrent aux toxicomanes qui consomment du fentanyl, des opioïdes, de la méthamphétamine en cristaux et d’autres drogues un endroit où consommer et obtenir des fournitures de réduction des risques ; nettoyer les seringues, les tampons imbibés d’alcool, l’eau stérile, les garrots, les cuillères et les filtres. Le 14 avril 2016, le Dr Perry Kendall, agent de santé provincial, a déclaré une urgence de santé publique en vertu de la Loi sur la santé publique en raison de l’augmentation significative des décès par surdose liés aux opioïdes signalés en Colombie-Britannique depuis le début de 2016. (Gary Coronado / Los Angeles Times via Getty Images) Selon un rapport, le fait de fumer des drogues est désormais associé à davantage de décès par surdose que l’injection de drogues.

Pourtant, la menace mortelle du fentanyl – qui est environ 50 fois plus puissant que l’héroïne – demeure. Dans un indicateur de son omniprésence, un étude publié lundi montre que les saisies de fentanyl illicite par les forces de l’ordre ont augmenté ces dernières années.

Plus de 115 millions de pilules contenant du fentanyl illicite ont été saisies par les forces de l’ordre en 2023, contre environ 71 millions en 2022 et moins de 50 000 en 2017.

« Le fentanyl a continué à s’infiltrer dans l’approvisionnement en drogues dans les communautés à travers les États-Unis et c’est une période très dangereuse pour consommer des drogues, même occasionnellement », a déclaré le Dr Nora Volkow, directrice de l’Institut national sur l’abus des drogues, dans un communiqué. Elle n’a pas été directement impliquée dans la nouvelle étude, mais la recherche a été financée par l’agence fédérale. « Les pilules illicites sont conçues pour ressembler aux vraies pilules sur ordonnance, mais peuvent en réalité contenir du fentanyl. Il est urgent que les gens sachent que toute pilule donnée à quelqu’un par un ami, achetée sur les réseaux sociaux ou reçue de toute source autre qu’une pharmacie peut être potentiellement mortelle, même après une seule ingestion.

Le nombre de décès dus au fentanyl reste « alarmant », a déclaré Keyes. Mais les tendances les plus prometteuses reflètent des efforts importants et multiformes de la part de nombreux secteurs différents, a-t-elle déclaré, notamment le recours à des traitements pour les troubles liés à l’usage d’opioïdes, l’accès élargi à la naloxone et à d’autres programmes de réduction des risques et la réduction de la prescription d’opioïdes.

« Je pense que cela a été une véritable réussite pour la santé publique », a-t-elle déclaré.

Alors que les décès par surdose d’opioïdes ont diminué, ceux impliquant de la cocaïne et des psychostimulants tels que la méthamphétamine ont augmenté, selon les données préliminaires du CDC.

Il y a eu plus de 36 000 décès liés aux psychostimulants en 2023, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année précédente. Et les décès liés à la cocaïne ont augmenté de 5 %, pour atteindre près de 30 000. Environ un tiers de tous les décès par surdose en 2023 impliquaient des psychostimulants, et la cocaïne était impliquée dans plus d’un quart.

Une grande partie de cette augmentation est probablement due à la prolifération du fentanyl dans l’approvisionnement en drogues, a déclaré Keyes. « Nous savons que lorsque des stimulants se mélangent à des opioïdes, cela est particulièrement mortel », a-t-elle déclaré. Mais une surveillance élargie peut aider ceux qui s’efforcent de lutter contre la crise des surdoses à comprendre l’évolution rapide de l’épidémiologie et à adapter leurs efforts en temps réel.

De vastes disparités en matière de décès par surdose demeurent, y compris des différences au niveau des États ; les dernières données du CDC montrent des augmentations « notables » dans certains États occidentaux comme Washington et l’Oregon, les décès par surdose augmentant d’au moins 27 % d’une année sur l’autre. Dans d’autres États, notamment le Nebraska, le Kansas, l’Indiana et le Maine, les décès par surdose ont chuté d’au moins 15 %.

Recevez la newsletter hebdomadaire de CNN Health



« Les différences entre États soulignent la nécessité de poursuivre l’expansion de ces efforts », a déclaré Keyes. « Mais je pense que les tendances que vous observez à l’échelle nationale sont révélatrices de la manière dont cela peut fonctionner. Nous pouvons lutter contre l’épidémie d’opioïdes. Ce n’est pas une fatalité.

Pour de nombreux gouvernements d’État et locaux, les fonds provenant des colonies d’opioïdes ont été « déterminants » pour les efforts de prévention des surdoses et un accès accru au traitement et au soutien au rétablissement, a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association of State and Territorial Health dans un communiqué.

« À l’avenir, les juridictions continueront de donner la priorité aux investissements dans la réduction des méfaits, la prévention et la prise en compte des déterminants sociaux de la santé dans les communautés qui ont été le plus durement touché par la crise des surdoses, » il a dit. « En outre, les agences de santé des États et des territoires continueront de se coordonner avec leurs partenaires pour élaborer une réponse globale à ce problème de santé publique complexe. Enfin, les juridictions continueront de surveiller et de se préparer à réagir aux changements dans les taux de surdose et aux menaces émergentes au sein de l’approvisionnement en médicaments.

Récent enquêtes suggèrent que la consommation de drogues chez les adolescents aux États-Unis est relativement faible et tend à diminuer. Mais les décès par surdose ont augmenté dans cette tranche d’âge et des millions des adultes et des adolescents souffrent d’un trouble lié à l’usage de drogues.

« La recherche a montré que retarder le début de la consommation de substances chez les jeunes, même d’un an, peut réduire la consommation de substances pour le reste de leur vie. Nous verrons peut-être cela se dérouler en temps réel », a déclaré Volkow. « Cette tendance est rassurante. Cependant, il reste crucial de continuer à éduquer les jeunes sur les risques et les méfaits de la consommation de substances de manière ouverte et honnête, en soulignant que les pilules illicites et d’autres substances peuvent contenir du fentanyl mortel.