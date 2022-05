Les décès par surdose continuent d’augmenter, avec les principaux coupables du fentanyl et de la méthamphétamine

Le fentanyl, qui est fabriqué en laboratoire, peut être moins cher et plus facile à produire et à distribuer que l’héroïne, ce qui renforce son attrait pour les revendeurs et les trafiquants. Mais parce qu’il est fort et vendu dans des formulations variées, de petites différences de quantité peuvent faire la différence entre la dose habituelle d’un consommateur de drogue et celle qui s’avère mortelle. Il est particulièrement dangereux lorsqu’il est utilisé à son insu par des toxicomanes qui ne consomment habituellement pas d’opioïdes. La propagation du fentanyl dans une partie toujours croissante de l’approvisionnement en drogue du pays a continué de bouleverser même les États dotés de solides services de traitement de la toxicomanie.

Souvent synthétisé au Mexique à partir de précurseurs chimiques fabriqués en Chine, le fentanyl a depuis longtemps imprégné les marchés de l’héroïne du Nord-Est et du Midwest. Mais des données récentes montrent qu’il a également établi une forte emprise dans le Sud et l’Ouest.

“L’économie du fentanyl vient de pousser les autres médicaments hors du marché”, a déclaré le Dr Joshua Sharfstein, vice-doyen de la Bloomberg School of Public Health de l’Université Johns Hopkins. “C’est tellement bon marché d’acheter du fentanyl et de faire demi-tour et de le mettre dans n’importe quoi.”

Une étude récente sur les pilules illicites saisies par les autorités antidrogue a révélé qu’une part substantielle de ce qui est commercialisé sous le nom d’OxyContin, Xanax ou le médicament pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité Adderall contient désormais du fentanyl. La diffusion de ces pilules contrefaites peut expliquer une récente augmentation importante des décès par surdose chez les adolescents, qui sont moins susceptibles de s’injecter des drogues que les personnes plus âgées.

Pat Allen, le directeur de l’Oregon Health Authority, a déclaré que, comme c’était le cas dans d’autres États avec une augmentation des décès par surdose, la nette différence en 2021 avait été l’omniprésence du fentanyl. Les enfants aussi jeunes que 12 ans sont considérés comme à haut risque d’obtenir des pilules contrefaites contenant du fentanyl, et les lycéens en font une surdose, pensant qu’il s’agit d’analgésiques opioïdes ou d’anxiolytiques. L’État s’efforçait d’envoyer des kits d’outils de naloxone aux écoles, similaires à un programme qu’il a utilisé dans les restaurants de restauration rapide, où les gens faisaient une surdose dans les salles de bain.

M. Allen a dit qu’il avait vu un phénomène alarmant parmi ceux qui faisaient une overdose : ils perçoivent le risque de fentanyl comme étant faible, même si le risque réel est “gravement plus élevé”.