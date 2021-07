Les décès par surdose aux États-Unis ont atteint un niveau RECORD en 2020, entraînés par le fentanyl mortel – RT USA News

Au milieu de la propagation de Covid-19 et de la fermeture économique, plus de 93 000 personnes sont mortes d’overdoses de drogue aux États-Unis l’année dernière – une augmentation de 30% depuis 2019 et un record. La majorité de ces décès ont été causés par les opioïdes.

Les données publiées mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont sombres. 93 331 personnes aux États-Unis sont mortes d’overdoses de drogue l’année dernière, contre 70 980. Cette augmentation de près de 30% est la plus forte augmentation d’une année sur l’autre depuis au moins deux décennies, et le nombre total de décès est le plus élevé jamais enregistré sur une période de 12 mois.

Les opioïdes étaient responsables de près des trois quarts de ces décès, les opioïdes synthétiques étant responsables de près de 57 000 décès, soit plus de la moitié. L’année dernière, les opioïdes synthétiques ont tué un peu moins de 50 000 personnes.





Parmi ces opioïdes de synthèse, le fentanyl, une drogue 50 fois plus puissante que l’héroïne, a été « principalement » la cause du décès cette année, a noté le Centre national des statistiques de la santé du CDC.

Certains experts ont imputé à la pandémie de Covid-19, et au stress et à l’isolement ultérieurs subis par de nombreux Américains, la forte augmentation des décès. « Cela a été une période incroyablement incertaine et stressante pour de nombreuses personnes et nous assistons à une augmentation de la consommation de drogues, à des difficultés d’accès à des traitements vitaux pour les troubles liés à l’utilisation de substances et à une augmentation tragique des décès par surdose. » Le Dr Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, a déclaré dans un communiqué.

Pourtant, les décès par surdose, en particulier ceux causés par les opioïdes, augmentaient avant que le coronavirus n’atteigne les côtes américaines l’année dernière.





L’ancien président Donald Trump a pris ses fonctions grâce à un raz-de-marée de soutien de la part des zones ouvrières blanches les plus touchées par la crise des opioïdes, et l’a déclarée urgence de santé publique en 2017. Bien que Trump ait consacré des fonds à la prévention et au traitement des surdoses, et a signé un projet de loi réprimant les envois postaux de fentanyl en provenance de Chine, les surdoses sous son mandat ont augmenté sans relâche, à l’exception d’une légère diminution en 2018. Alors que le fentanyl continue d’être introduit en contrebande du Mexique à travers la frontière sud des États-Unis en quantités record, l’administration Biden a proposé de s’attaquer à la crise par le biais de programmes de santé gouvernementaux élargis.

À cette fin, Biden a nommé cette semaine le Dr Rahul Gupta, un ancien responsable de la santé de Virginie-Occidentale, pour diriger la réponse du gouvernement à la crise des opioïdes. Dans un communiqué, la Maison Blanche a salué l’utilisation par Gupta de « stratégies fondées sur des données probantes pour lutter contre l’épidémie de surdose en Virginie-Occidentale » – l’un des États les plus durement touchés par la crise ces dernières années.

La prescription excessive d’analgésiques opioïdes a également été blâmée pour le problème des surdoses aux États-Unis. Johnson & Johnson a réglé un procès le mois dernier l’accusant de commercialiser de manière trompeuse ces analgésiques et de minimiser la menace de dépendance, et plusieurs autres fabricants de médicaments américains font toujours face à des accusations. Parmi eux se trouvent Purdue Pharma – développeur et fabricant d’OxyContin – et ses propriétaires, la famille Sackler.

Des milliers de poursuites ciblant Purdue Pharmaceuticals ont conduit cette entreprise à déclarer faillite en 2019, et un an plus tard, elle a reconnu sa responsabilité pénale pour avoir alimenté la crise des opioïdes aux États-Unis et a accepté de débourser 8 milliards de dollars – un geste largement symbolique d’une entreprise en faillite.

