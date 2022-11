Les décès par maladie cardiaque ont augmenté pendant le COVID

“Si vous ne consultez pas activement un fournisseur de soins primaires, il est important d’en trouver un avec qui vous pouvez avoir une bonne relation et discuter avec vous d’un mode de vie sain pour le cœur ; vérifier votre tension artérielle, votre glycémie et votre cholestérol ; vous poser des questions sur les symptômes et vous examiner pour détecter la maladie à un stade précoce; et vous orienter vers des soins cardiaques plus spécialisés au besoin », dit-il.

Quelques résultats d’études

Les chercheurs ont analysé les données du CDC MERVEILLE base de données.

Ils ont identifié les adultes âgés de 35 ans et plus souffrant d’une maladie cardiaque comme cause de décès.

Ils ont constaté que le nombre de personnes décédées d’une maladie cardiaque pour 100 000 personnes (taux de mortalité par maladie cardiaque) a chuté chaque année de 2010 à 2019, mais qu’il a augmenté en 2020, la première année de la pandémie.

Cette augmentation a été observée dans la population totale, chez les hommes, chez les femmes, dans tous les groupes d’âge et dans tous les groupes raciaux et ethniques hispaniques.

Dans la population totale, le taux de mortalité par maladie cardiaque a chuté de 9,8 % de 2010 à 2019. Mais ce taux a augmenté de 4,1 % en 2020, revenant au taux qu’il avait été en 2015.