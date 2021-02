Les décès par COVID atteignent 500000 aux États-Unis: une famille dit au revoir

Lorenzo Dominguez Jr., 54 ans, et l’un des huit frères et sœurs, prie pour sa mère, Etelvina Dominguez, lors de sa visite au Providence Holy Cross Medical Center à Mission Hills, en Californie. Dominguez et son père, Lorenzo Dominguez Sr., étaient les seuls membres de la famille autorisés à entrer à l’hôpital. «J’en entends parler, je le vois aux infos. Et cela ne vous frappe pas vraiment jusqu’à ce qu’il touche à la maison », a déclaré Dominguez. «Et ça a vraiment frappé à la maison.» Le reste de la famille Dominguez a visité Etelvina sur un iPad. «Elle a toujours été là pour nous. Mais c’est une mère pour toi. C’est ma maman.

Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI