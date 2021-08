Les décès par cocaïne pendant le verrouillage de Covid ont atteint des records, révèlent de nouvelles statistiques

Les décès liés à la COCAINENE lors du verrouillage ont atteint des niveaux records, soit plus de cinq fois le nombre de tués il y a dix ans, ont révélé de nouvelles données.

Il y a eu 777 décès impliquant la drogue en Angleterre et au Pays de Galles l’année dernière, près de 10 % de plus qu’en 2019 et éclipsant les 144 morts en 2010.

Les décès dus à la cocaïne ont atteint un niveau record l’année dernière en Grande-Bretagne Crédit : Getty – Contributeur

Les décès liés à la cocaïne ont explosé à mesure que la popularité et la pureté de la drogue augmentent et que le prix baisse.

Près de 80% des personnes tuées l’année dernière étaient des hommes, selon les données de l’Office for National Statistics.

Le nombre total de personnes décédées d’overdoses de drogue l’année dernière a atteint 4 561 – le plus élevé depuis le début des records, et le double du nombre de personnes décédées il y a 10 ans.

L’héroïne était responsable de la moitié des décès et plus de deux fois plus d’hommes que de femmes sont morts.

Les personnes nées dans les années 1970, connues sous le nom de génération X, représentaient la majorité des décès – et ce depuis 25 ans.

Et les gens du Nord sont beaucoup plus susceptibles de mourir d’une overdose que les gens du Sud.

Dans le nord-est, il y a eu 104,6 décès liés à la drogue par million de personnes, contre 33,1 décès par million à Londres.

L’ONS a déclaré: «Les décès liés à la drogue ont suivi une tendance à la hausse au cours de la dernière décennie.

MORTS PAR DROGUES

« La tendance globale est principalement due aux décès liés aux opiacés, mais également à une augmentation des décès liés à d’autres substances comme la cocaïne.

« Il s’agit probablement d’une conséquence directe de la prévalence croissante de la consommation de cocaïne, également observée dans toute l’Europe. Les prix sont bas et la pureté est élevée.

« Il existe une cohorte vieillissante de toxicomanes, susceptibles de souffrir des effets d’une consommation de drogue à long terme et de devenir de plus en plus susceptibles d’une surdose mortelle. »

Le Dr Emily Finch, du Royal College of Psychiatrists, a déclaré: «Des années de réductions ont laissé les services de toxicomanie mal équipés pour traiter les gens et empêcher l’augmentation de ces décès.

« Déconnecter les services de santé mentale du NHS des services de toxicomanie détruit des vies et alimente l’augmentation des décès. »

Hier soir, le ministère de la Santé a déclaré que davantage de personnel de première ligne pourraient commencer à utiliser des médicaments vitaux pour inverser les effets d’une surdose d’héroïne.

Une consultation de huit semaines a été lancée pour permettre aux ambulanciers paramédicaux, policiers et agents pénitentiaires de transporter de la naloxone, qui peut ranimer quelqu’un.

Bien qu’il puisse être légalement administré par n’importe qui en cas d’urgence, son approvisionnement est actuellement étroitement contrôlé.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré : « L’abus de drogues détruit des vies et a un impact dévastateur sur la santé, les moyens de subsistance et les familles.

« Pour empêcher les gens de mourir de toxicomanie, nous devons nous assurer que le bon traitement et les bons médicaments sont disponibles, c’est pourquoi nous lançons cette consultation sur la naloxone. »

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a ajouté : « Autoriser les policiers et autres travailleurs de première ligne à transporter de la naloxone signifierait que davantage de vies seraient sauvées de ce terrible fléau. »