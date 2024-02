Les décès par cancer en baisse malgré un risque accru

RETOUR DANS LES ANNÉES 50 ET 60. D’ACCORD. MERCI ÉRIC. LE RISQUE DE MOURIR D’UN CANCER DIMINUE DEPUIS DES ANNÉES. MAIS EN MÊME TEMPS, LE RISQUE DE L’OBTENIR AUGMENTE. DARLENE MELENDEZ A DEMANDÉ AU DOCTEUR ASH EXPERT EN SANTÉ DE KOAT UNM À PROPOS DE CETTE TENDANCE. LE RISQUE DE DÉCÈS A EN RÉELLE BAISSE AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES GRÂCE À LA DÉTECTION PRÉCOCE, À LA RÉDUCTION DU TABAGISME ET AUX PROGRÈS DES TRAITEMENTS. MAIS L’AMERICAN CANCER SOCIETY DIT QUE LES ÉTATS-UNIS S’ATTENDENT À VOIR PLUS DE 2 MILLIONS DE DIAGNOSTIC DE CANCER CETTE ANNÉE. C’EST PLUS DE 5 500 PAR JOUR, ALORS, DOCTEUR ASH, QU’EST-CE QUI CAUSE CELA, Y A-T-IL UN TYPE PARTICULIER DE CANCER À SURVEILLER ? L’AUGMENTATION DES TAUX DE CANCER EST EN GRANDE PARTIE IMPULTÉE PAR L’AUGMENTATION DE SIX DES CANCERS LES PLUS COURANTS, Y COMPRIS LES CANCERS DU SEIN, DE LA PROSTATE, DE L’UTÉRINE, DU PANCRÉAS, DU REIN, DU MÉLANOME OU D’AUTRES CANCERS DE LA PEAU. Vous savez, beaucoup d’entre eux subissent des dépistages afin que les cancers puissent être attrapés et traités avant qu’ils ne mettent la vie en danger. MAIS LES DÉPISTAGES DU CANCER DU CÔLON ET DU COL DE L’UTÉRUS PEUVENT RÉELLEMENT PRÉVENIR LES CANCERS. C’EST PARCE QUE CES DÉPISTAGES DÉTECTENT LES CROISSANCES QUI PEUVENT ÊTRE SUPPRIMÉES AVANT QU’ELLES NE SE DÉVELOPPENT EN TUMEURS. ET LE DOCTEUR ASH, QUE VOYONS-NOUS D’AUTRE DANS CES TENDANCES ? LES PROGRÈS DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER SONT PLUS LENTS DANS LES COMMUNAUTÉS DE COULEUR. PAR EXEMPLE, LES GROUPES AMERICAINS ONT DOUBLE LES TAUX DE MORT PAR CANCER DU FOIE, DE L’ESTOMAC OU DU REIN PAR RAPPORT AUX GENS CAUCASIENS. ET LES CEUX DE LA COMMUNAUTÉ LGBTQ PLUS SONT FACE À DES RISQUES UNIQUES DE DÉVELOPPEMENT DE CANCERS COMME LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS. Globalement, le risque de cancer est souvent lié à l’âge, mais nous commençons à voir des personnes développer des maladies encore plus jeunes. NOUS SAVONS QUE CHEZ LES PERSONNES DE MOINS DE 50 ANS, LE CANCER COLORECTAL EST LIÉ À L’HISTOIRE FAMILIALE. ET DONC LE DÉPISTAGE AVANT 45 ANS PEUT ÊTRE TRÈS UTILE. MAIS IL Y A UN SIGNE ENCOURAGEANT CHEZ LES JEUNES FEMMES ADULTES, ÂGÉES DE 20 À 24 ANS, QUI ONT PU OBTENIR LE VACCIN CONTRE LE VPH. NOUS COMMENÇONS À VOIR UNE BAISSE DES TAUX DE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS. EN FINAL, IL EST MIEUX DE RENCONTRER VOTRE MÉDECIN AU MOINS UNE FOIS PAR AN POUR COMPRENDRE CE QUE VOUS DEVRIEZ

Les décès par cancer en baisse malgré un risque accru Mise à jour : 19 h 15 HNR, le 31 janvier 2024 Le risque de mourir d'un cancer diminue depuis des années. Cependant, cela survient alors que les risques de cancer sont actuellement en augmentation. Le Dr Abinash Achrekar, expert en santé du KOAT et de l'Université du Nouveau-Mexique, a parlé de cette tendance. "Le risque de décès a en fait diminué au cours des 30 dernières années", a déclaré Achrekar. "Grâce à la détection précoce, à la réduction du taux de tabagisme et aux progrès des traitements. Mais l'American Cancer Society affirme que les États-Unis devraient connaître plus de 2 millions de diagnostics de cancer cette année", a déclaré Achrekar. "Cela représente plus de 55 000 par jour". Achrekar a déclaré aux téléspectateurs que les taux croissants de diagnostics de cancer sont dus à six cancers courants : respectivement le cancer du sein, de la prostate, de l'utérus, du pancréas, du rein et de la peau. "Les progrès dans la lutte contre le cancer sont plus lents dans les communautés de couleur", a déclaré Achrekar. "Par exemple, les groupes amérindiens ont deux fois plus de décès. "Et les membres de la communauté LGBTQ+ sont confrontés à des risques uniques de développer la maladie", a déclaré Achrekar. "Dans l'ensemble, le risque de cancer est souvent lié à l'âge, mais nous commençons à voir des gens "Certains cancers ont également été liés aux antécédents familiaux. "Pour les personnes de moins de 50 ans, le cancer colorectal est lié aux antécédents familiaux et un dépistage avant 45 ans peut donc être utile", a déclaré Achrekar. "Mais il y a un signe encourageant : chez les jeunes femmes adultes, âgées de 20 à 24 ans, qui ont pu se faire vacciner contre le VPH, nous commençons à constater une baisse des taux de cancer du col de l'utérus." Achrekar recommande de rencontrer votre médecin au moins une fois par an pour comprenez ce que vous devriez rechercher et quand.