Les décès par cancer du côlon sont en hausse alors que le nombre total de décès par cancer diminue

De nouvelles données montrent que le cancer colorectal – également connu sous le nom de cancer du côlon – est désormais la principale cause de décès par cancer chez les hommes de moins de 50 ans et la deuxième chez les femmes de moins de 50 ans aux États-Unis.

Dr Steven Lee-Kong professeur de chirurgie et chef de la division de chirurgie colorectale au centre médical de l’université Hackensack dans le New Jersey – qui n’a pas non plus été impliqué dans cette étude – a déclaré que certains facteurs potentiels pouvant être impliqués dans l’augmentation des décès par cancer du côlon pourraient être : « une plus faible le respect des examens de dépistage préventifs, une couverture d’assurance maladie plus faible, le manque de connaissance des antécédents familiaux – car cela peut contribuer à un risque accru de cancer colorectal – et le manque de connaissance de la récente réduction de l’âge auquel les patients sont dépistés.

“Il a été démontré que l’inflammation entraîne une augmentation des maladies cardiovasculaires ainsi que du cancer”, a déclaré le Dr Bilchik. MNT. “Le problème est qu’une grande partie de cela commence à un très jeune âge et que l’éducation doit commencer dès le préscolaire en termes de ce que mangent les enfants et de l’importance de ne pas mener une vie sédentaire”, a-t-il ajouté.

Dr Anton Bilchik oncologue chirurgical, chef du service de médecine et directeur du programme gastro-intestinal et hépatobiliaire du Saint John’s Cancer Institute à Santa Monica, en Californie – qui n’a pas participé à cette étude – a déclaré qu’une autre théorie expliquant cette augmentation des décès par cancer du côlon pourrait être l’inflammation.

“L’augmentation du cancer colorectal chez les personnes de moins de 50 ans est la même chez les hommes et les femmes, ce qui suggère fortement que la cause n’est pas hormonale ou endogène, mais qu’elle est due à des changements environnementaux ou comportementaux externes”, a-t-elle ajouté.

“Mais c’est aussi dû à l’augmentation de l’incidence du cancer colorectal chez les personnes nées après les années 1950 pour des raisons qui sont actuellement connues”. sous enquête par de nombreux chercheurs, mais peuvent inclure une augmentation de l’obésité, des changements dans l’alimentation et/ou le microbiome intestinal, y compris la consommation d’aliments hautement transformés, un mode de vie plus sédentaire, la surutilisation d’antibiotiques et même l’exposition intestinale aux microplastiques, etc. », a déclaré Siegal. Actualités médicales aujourd’hui.

Selon Rebecca Siegel, MPH directeur scientifique principal de la recherche sur la surveillance à l’American Cancer Society et auteur principal de ce rapport, le succès de la lutte antitabac et la forte baisse des décès dus au cancer du poumon expliquent en grande partie pourquoi les décès par cancer colorectal ont augmenté chez les hommes et les femmes de moins de 3 ans. l’âge de 50 ans.

Plus tôt le cancer colorectal est détecté, meilleures sont les options de traitement et les résultats potentiels – le taux de survie à cinq ans est de 91 % si le cancer est détecté avant qu’il ne se propage en dehors du côlon ou du rectum.

Le cancer du côlon est normalement observé chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Cependant, il peut survenir à tout âge, et des études antérieures montrent que les diagnostics de cancer colorectal ont presque doublé chez les jeunes adultes.

“En plus des disparités persistantes observées chez les patients de couleur, l’incidence et la mortalité du cancer colorectal doivent être mieux comprises”, a-t-il ajouté.

Le Dr Lee-Kong se dit de plus en plus alarmé par l’augmentation continue et mal comprise de l’incidence du cancer colorectal chez les jeunes adultes.

“Mais il existe de nombreuses façons de réduire votre risque de cancer colorectal en général en vous soumettant à un dépistage conformément aux recommandations, en maintenant un poids santé, en étant physiquement actif, en limitant votre consommation de viande rouge/transformée et d’alcool et en ne fumant pas”, a-t-elle poursuivi.

Pour les dépistages du cancer colorectal, Siegel a déclaré que certaines mesures devraient être suivies.

“Augmenter le dépistage avant (âge) 45 ans pour les personnes les plus à risque d’ici (âge) 45 ans pour toutes les autres”, a-t-elle détaillé. « Faites prendre davantage conscience du risque et des symptômes accrus afin que les gens aillent chez le médecin et obtiennent un diagnostic plus tôt, lorsque le traitement sera plus efficace. Et réduisez la stigmatisation afin que les gens soient plus à l’aise pour parler de la maladie et de ses symptômes.

Selon le Dr Bilchik, l’essentiel est que les gens doivent reconnaître que des cancers comme le cancer du côlon et le cancer de la prostate sont évitables et qu’il existe de très bonnes méthodes de dépistage.

« Nous disposons de tests à domicile très sensibles, basés sur les selles, qui sont sensibles à plus de 92 % pour détecter les cellules cancéreuses », a-t-il poursuivi. « Il n’est donc pas nécessaire qu’il s’agisse uniquement d’une coloscopie. C’est beaucoup plus simple car on peut ne pas avoir à faire de préparation intestinale et à subir des tests à la maison.

“Bien que la coloscopie soit toujours la référence et certainement recommandée chez les personnes à haut risque, il existe des alternatives beaucoup plus simples, moins coûteuses et plus pratiques”, a ajouté le Dr Bilchik.