Les décès par cancer diminuent, mais il pourrait y avoir un astérisque

Ce que nous ne savons pas : la cause des nouveaux cas de cancer.

L’American Cancer Society a constaté une augmentation de l’incidence de nombreux cancers, notamment les cancers du sein, de la prostate, de l’utérus, de la cavité buccale, du foie (chez les femmes mais pas chez les hommes), des reins, ainsi que du côlon et du rectum. adultes âgés. L’incidence du mélanome a également augmenté. Les chiffres ont été ajustés en fonction des changements dans la taille de la population.

Le Dr William Dahut, directeur scientifique de la société contre le cancer, a déclaré que même si le taux global de cancer colorectal avait continué à diminuer, il était préoccupé par une augmentation dans un groupe : les personnes de moins de 55 ans. Chez ces personnes plus jeunes, rapporte la société. , l’incidence est désormais de 18,5 pour 100 000 et a augmenté de 1 à 2 pour cent par an depuis le milieu des années 1990, avec 30 500 personnes qui devraient être diagnostiquées cette année.

À la fin des années 1990, le cancer colorectal était la quatrième cause de décès chez les personnes de moins de 50 ans. Il constitue désormais la première cause chez les hommes de moins de 50 ans et la deuxième cause chez les femmes. Les médecins ne peuvent pas dire pourquoi.

“Nous n’avons pas de bonne explication”, a déclaré le Dr Dahut. « Nous agitons beaucoup la main. Est-ce un régime ? Est-ce de l’obésité ? Est-ce quelque chose dans l’environnement ? Est-ce une exposition in utero ?

Mais le cancer colorectal reste majoritairement un cancer qui touche les personnes âgées – parmi lesquelles, chez les plus de 65 ans, il diminue de 3 % par an, selon la société du cancer. Son incidence est désormais de 155,4 pour 100 000, et 87 500 personnes devraient être diagnostiquées cette année.