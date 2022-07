Les décès par arme à feu ont augmenté de 30 % chez les enfants américains en une décennie

Au final, le duo a identifié une augmentation de 30% du risque sur la période d’étude de 2010 à 2019. Au cours de cette période, les suicides chez les jeunes Américains ont augmenté de 63 %. Chez les filles, les décès liés aux armes à feu ont augmenté de 46 %. Le risque a également augmenté de 45 % chez les jeunes blancs et de 36 % chez les jeunes noirs.

Mais l’augmentation du risque s’est déroulée différemment selon la géographie.

D’une part, 18 États ont enregistré si peu de décès liés aux armes à feu chez les jeunes qu’aucune conclusion sur les tendances du risque n’a pu être tirée, ont noté les auteurs de l’étude.

Dans le même temps, alors que les jeunes Américains du Sud ont vu leur risque de mourir après une interaction avec une arme à feu augmenter de 52%, la Californie et trois États du nord-est (New York, New Jersey et Pennsylvanie) n’ont connu aucune augmentation du risque, les résultats montré.

Une analyse chiffrée a suggéré une raison possible : les quatre États avaient des lois relativement strictes sur les livres consacrés à la limitation de l’accès d’un enfant aux armes à feu.

À l’envers, six des sept États ayant enregistré la plus forte augmentation du nombre de décès liés aux armes à feu chez les enfants n’avaient aucune loi sur l’accès des enfants aux armes à feu, ou seulement des lois très faibles en place. Ces États comprenaient la Caroline du Sud, l’Arkansas, le Colorado, l’Ohio, le Kansas, le Texas et l’Indiana.

Khubchandani a déclaré que cette tendance suggère que “la réforme des réglementations et l’examen de l’accès aux armes à feu sont une partie importante de l’équation directement responsable des décès liés aux armes à feu chez les jeunes”. Dans le même temps, il a reconnu que la pauvreté, la criminalité, les taux de possession d’armes à feu dans les ménages et les difficultés d’accès aux soins de santé mentale jouent probablement également un rôle.

En l’absence d’un changement majeur dans ces facteurs, “nous pouvons probablement voir cette tendance des décès par arme à feu chez les jeunes s’aggraver”, a-t-il averti.

Les résultats ont été publiés récemment dans l’American Journal of Medicine Open.

Ari Davis est un analyste politique de la Coalition to Stop Gun Violence, basée à Washington, DC Davis a averti que l’analyse actuelle, à elle seule, ne prouve pas que des lois plus strictes sur les armes à feu réduisent réellement le risque chez les jeunes.

“Cependant, il existe un ensemble de recherches montrant que des lois strictes sur les armes à feu sont liées à une réduction du nombre de décès par arme à feu”, a noté Davis. “Les lois sur la prévention de l’accès réduisent les suicides, les homicides et les blessures non intentionnelles chez les jeunes.”