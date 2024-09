Les décès par accident vasculaire cérébral sont en baisse en Europe mais en hausse dans le monde entier, selon une nouvelle analyse

Les efforts de prévention des accidents vasculaires cérébraux devraient se concentrer sur l’hypertension artérielle, le mode de vie et les facteurs environnementaux qui peuvent augmenter le risque, ont déclaré les auteurs de l’étude.

Le nombre d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) a augmenté dans le monde depuis 1990, mais l’Europe va à contre-courant de cette tendance, selon une nouvelle analyse mondiale.

Accident vasculaire cérébral L’AVC a été la troisième cause de décès en 2021, après les maladies cardiaques et la COVID-19, tuant 7,3 millions de personnes dans le monde et 967 000 personnes en Europe. Au total, 11,9 millions de personnes ont été victimes d’un AVC cette année-là, selon les estimations.

Bien que la charge mondiale des accidents vasculaires cérébraux ait augmenté au cours des trois dernières décennies, elle n’a pas été ressentie de la même manière dans toutes les régions.

L’incidence et les décès sont les plus élevés dans les pays à faible revenu et les plus faibles dans les pays à revenu élevé, et les principaux facteurs de risque diffèrent également, selon l’étude publiée dans le Revue de neurologie Lancet.

Facteurs de risque métaboliques et environnementaux

« La croissance mondiale du nombre de personnes qui développent un accident vasculaire cérébral et qui en décèdent ou en restent handicapées augmente rapidement, ce qui suggère fortement que les stratégies de prévention des accidents vasculaires cérébraux actuellement utilisées ne sont pas suffisamment efficaces », a déclaré le Dr Valery Feigin, directeur de l’Institut national des accidents vasculaires cérébraux et des neurosciences appliquées de l’Université de technologie d’Auckland (NISAN) et auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

L’équipe de Feigin a cartographié la manière dont les facteurs de risque tels que pollution de l’airLe tabagisme, le comportement, l’alimentation, les facteurs environnementaux et les problèmes métaboliques influent sur la charge mondiale de trois types d’accident vasculaire cérébral : l’accident vasculaire cérébral ischémique, l’hémorragie intracérébrale et l’hémorragie sous-arachnoïdienne.

Les risques métaboliques ont contribué à 68,8 % de tous les accidents vasculaires cérébraux, tandis que les risques environnementaux représentaient 36,7 % et les risques comportementaux, 35,2 %.

Entre 1990 et 2021, certains facteurs de risque sont devenus des facteurs plus importants de mauvaise santé après un AVC, notamment un indice de masse corporelle (IMC) et une tension artérielle élevés, de faibles niveaux d’activité physique et des régimes alimentaires riches en sucre et pauvres en acides gras oméga-6.

Météo plus chaude L’hypertension est également un facteur de plus en plus important d’accident vasculaire cérébral. La chaleur élevée et la déshydratation peuvent épaissir le sang, augmentant le risque de caillots provoquant un accident vasculaire cérébral, et peuvent aggraver des problèmes comme l’hypertension artérielle.

Les risques varient selon les régions. L’augmentation des taux d’obésité, du diabète de type 2 et de l’hypertension artérielle chez les jeunes adultes est à l’origine de l’augmentation des problèmes de santé liés aux accidents vasculaires cérébraux dans les régions à faible revenu d’Asie et d’Afrique subsaharienne, selon l’étude.

Les accidents vasculaires cérébraux en baisse en Europe

Il convient de noter que le nombre d’accidents vasculaires cérébraux a diminué en Europe au cours des trois dernières décennies. Les taux de mortalité ont diminué de 68,3 % en Europe occidentale, de 55,3 % en Europe centrale et de 43,3 % en Europe orientale.

Au niveau national, la baisse des taux de mortalité par accident vasculaire cérébral s’est située entre 1,8 % en Macédoine du Nord et 80,4 % au Portugal, selon l’analyse.

Cette tendance devrait se poursuivre. En utilisant la même base de données en 2020, des chercheurs du King’s College de Londres ont projeté que les décès par accident vasculaire cérébral dans l’Union européenne diminueraient de 17 % d’ici 2047, même si quelques pays d’Europe de l’Est pourraient connaître de légères augmentations.

Cependant, ils s’attendent également à ce que la prévalence des accidents vasculaires cérébraux augmente de 27 % dans l’UE, en grande partie en raison de vieillissement de la population et des taux de survie améliorés.

Cela signifie que davantage d’Européens devront vivre avec les conséquences sur leur santé après un accident vasculaire cérébral, qui peuvent inclure de la fatigue, des difficultés d’équilibre et une faiblesse ou une paralysie d’un côté du corps.

En Europe, les principaux facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral sont l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie, selon l’analyse, mais la pollution de l’air est également l’un des 10 principaux facteurs de risque, touchant particulièrement l’Europe centrale.

« Étant donné que la pollution de l’air ambiant est réciproquement liée à la température ambiante et au changement climatique, l’importance des actions et mesures climatiques urgentes visant à réduire la pollution de l’air ne peut être surestimée », a déclaré le Dr Catherine O. Johnson, co-auteur de l’étude et chercheuse principale à l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), basé aux États-Unis, dans un communiqué.

L’année dernière, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a déclaré qu’une action gouvernementale était nécessaire pour réduire les risques environnementaux liés aux accidents vasculaires cérébraux et à d’autres problèmes cardiovasculaires.

« Nous n’avons pas besoin de comprendre pleinement chaque étape du processus causal, depuis les expositions environnementales jusqu’aux cas de maladies cardiovasculaires, pour prendre des mesures décisives pour y remédier. réduire la pollution« , indique l’agence.

Parallèlement, Feigin a déclaré que les médecins peuvent confier une partie du travail de prévention des accidents vasculaires cérébraux aux infirmières et aux bénévoles de la santé, et utiliser des plateformes de télésanté afin d’atteindre les patients plus largement.

Afin de « combler les lacunes critiques dans la prestation de services en matière d’AVC, il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel et de mettre en œuvre d’urgence des systèmes de surveillance épidémiologique dans tous les pays », a-t-il déclaré.