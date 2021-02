Les décès mettent en évidence un danger d’avalanche dans les Rocheuses une fois dans une décennie

DENVER (AP) – La mort de deux hommes du Colorado pris dans des avalanches et d’un troisième au Montana au cours du week-end glacial de la Journée des présidents montre comment les skieurs de l’arrière-pays et d’autres personnes dans la nature sauvage des Rocheuses risquent de déclencher de faibles couches de neige qui ont créé les conditions les plus dangereuses du pays. une décennie, disent les prévisionnistes.

Au moins 25 personnes ont été tuées dans des avalanches aux États-Unis jusqu’à présent cette année – plus que les 23 décédées l’hiver dernier. En règle générale, 27 personnes meurent chaque année dans des avalanches aux États-Unis.

Les prévisionnistes d’avalanche disent qu’ils ont rarement vu le danger aussi élevé qu’il ne l’est maintenant – et qu’il augmentera à mesure que de plus en plus de neige se déplacera dans les Rocheuses, ajoutant du poids et du stress sur une couche de base de neige faible et granulaire susceptible de se briser et de se déclencher particulièrement large. glisse sur des pentes raides.

Le principal coupable est cette couche de neige au sol qui est tombée en octobre. Un novembre sec l’a affaibli, d’une épaisseur allant de plusieurs pouces (centimètres) à plusieurs pieds (mètres), et malgré plus de neige tombant, il a conservé la consistance du sucre granulaire, a déclaré Dave Zinn, un prévisionniste des avalanches pour l’avalanche de la forêt nationale de Gallatin. Centre dans le sud-ouest du Montana.

«Cette couche est constituée de gros cristaux sucrés qui ne se lient pas bien. Il est impossible d’en faire une boule de neige. Et quand il s’alourdit, il devient fragile et se brise », faisant tomber les couches les plus lourdes sur le dessus, a déclaré Zinn.

«C’est le maillon le plus faible de la chaîne. Lorsque vous accumulez plus de neige, il y a toujours un endroit qui va se casser », a déclaré Ethan Greene, directeur du Colorado Avalanche Information Center.

Dimanche, le skieur de randonnée Craig Kitto, 45 ans, de Bozeman, Montana, a été mortellement blessé lorsque la pente de la forêt que lui et un compagnon escaladaient s’est fissurée sans avertissement, s’est effondrée et l’a emporté dans un arbre. L’autre personne n’a pas été blessée.

Des conditions similaires pourraient avoir entraîné la mort de David Heide, 57 ans, un skieur de l’arrière-pays dont le corps a été retrouvé dimanche dans un champ de débris d’avalanche dans le comté de Clear Creek, dans le centre du Colorado. Dans le comté voisin de Grand, une avalanche a transporté un motoneigiste sur un lac gelé dimanche, et son corps a été retrouvé enterré dans la neige. Un coroner enquête.

Le 6 février, l’Utah a connu l’avalanche la plus meurtrière depuis environ 30 ans lorsque quatre skieurs de l’arrière-pays dans la vingtaine sont morts et quatre autres se sont creusés dans une glissade de 300 mètres à l’est de Salt Lake City.

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’éruption des décès: le manteau neigeux, qui peut être affecté par le déplacement des tempêtes de vent et l’empilement de la neige sur les couches faibles; les conditions météorologiques qui peuvent changer rapidement dans les hautes altitudes des Rocheuses; et la disponibilité de terres publiques dans l’ouest des États-Unis, où les gens profitent souvent d’une forêt nationale facilement accessible.

En revanche, les domaines skiables s’assurent depuis longtemps que leurs pistes sont damées, que des avalanches potentielles sont déclenchées dans leurs zones et que les zones de l’arrière-pays à proximité sont fermées avant que les premiers clients n’atteignent les remontées mécaniques. Il n’est pas rare que les skieurs du domaine skiable de Loveland, dans le Colorado, entendent occasionnellement un obusier ciblant des zones à risque sur des sommets soufflés par le vent approchant 3 950 mètres le long de la ligne de partage des eaux.

«Les patrouilles de ski font beaucoup de travail pour atténuer les dangers», a déclaré Zinn. «Mais dans l’arrière-pays, nous devons être nos propres experts en avalanche.»

Les centres d’avalanche du Colorado, du Montana et de l’Utah, ainsi que le US Forest Service National Avalanche Center, émettent des avis quotidiens sur les conditions et les niveaux de risque, ainsi que des ressources de sécurité et de formation.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, et l’agence des parcs d’État et de la faune ont exhorté les résidents à vérifier les conditions ce week-end de vacances, invoquant le danger élevé. Le Colorado Avalanche Information Center a publié lundi un avis spécial, avertissant que «de grandes avalanches naturelles et déclenchées par l’homme sont probables».

Les gens reçoivent-ils le message?

« C’est une question difficile à répondre », a reconnu Greene lundi. «Hier a été tragique, une chose horrible. Nous ne savons pas combien ont reçu les messages et ont poursuivi un autre type de récréation. Nous ne savons pas combien sont sortis en toute sécurité.

Les prévisionnistes mettent l’accent sur les précautions standard avant de se diriger vers l’arrière-pays:

– Avoir du matériel de sauvetage: une balise, une sonde pour vérifier les conditions de neige, une pelle. Sachez les utiliser.

– Vérifiez les prévisions quotidiennes.

– Gardez un œil sur les récentes avalanches.

– Faites une visite guidée.

– Ne faites pas cavalier seul si possible. Assurez-vous qu’une seule personne de votre groupe se trouve à un moment donné sur un terrain exposé.

«L’essentiel est que le sauvetage des partenaires est le seul moyen d’obtenir des résultats positifs dans l’arrière-pays», a déclaré Zinn.

Les températures froides enregistrées dans une grande partie des Rocheuses «réduisent votre marge d’erreur», a ajouté Zinn. «Si vous avez un accident, les blessures mineures deviennent graves, et les graves deviennent mortelles avec le facteur aggravant de l’hypothermie.»

Greene a déclaré que s’il y a de l’aventure dans les parties les plus sauvages des terres publiques, «avoir la liberté d’aller où vous voulez vient de la responsabilité de prendre soin de vous».