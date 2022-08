Les décès liés aux opioïdes en Ontario ont augmenté de façon spectaculaire au cours des deux premières années de la pandémie par rapport à 2019, selon les premières données

Les opioïdes ont tué plus de personnes en Ontario au cours de la deuxième année de la pandémie par rapport à la première, et il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de décès les deux années par rapport à la période pré-pandémique, selon des données récemment publiées.

Les chiffres préliminaires du Bureau du coroner en chef de l’Ontario indiquent également une baisse des décès liés aux opioïdes dans la province en mars 2022.

Environ huit personnes par jour sont mortes des opioïdes au cours de la deuxième année de la pandémie. D’avril 2021 à mars 2022, 2 790 décès liés aux opioïdes ont été enregistrés, en légère hausse par rapport aux 2 727 de la première année de la pandémie, rapporte le bureau du coroner.

Ce sont deux grands sauts par rapport à 2019, lorsque les opioïdes ont tué 1 559 Ontariens, soit environ quatre personnes par jour.

“C’est continu et c’est mauvais, et c’est devenu bien pire pendant la pandémie”, a déclaré le Dr Dirk Huyer, coroner en chef de l’Ontario, dans une entrevue.

Mais les données indiquent également que le taux de mortalité a chuté de 10% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l’année dernière.

Les données sont considérées comme préliminaires car elles incluent à la fois les décès confirmés et probables liés aux opioïdes, et sont susceptibles de changer, a déclaré Huyer.

« Devrions-nous célébrer le fait que nous avons baissé de 10 % ? dit Huyer. “Non. Nous avons encore beaucoup de gens qui meurent, mais, oui, nous ne continuons pas à augmenter, donc c’est bien.”

Le nombre total de décès a chuté de 31 % en mars 2022 par rapport à mars 2021. L’Ontario a levé la plupart des restrictions liées au COVID-19 ce mois-là, bien que Huyer ait déclaré qu’à ce stade, il s’agit simplement d’une corrélation, pas nécessairement de la cause de la baisse.

Dans l’ensemble, le taux de mortalité pour la toxicité des opioïdes en 2021 était de 19,5 décès pour 100 000 personnes, soit plus du double du taux de 9,1 décès pour 100 000 personnes en 2017.

Les données suggèrent à Huyer que le bond des décès liés aux opioïdes pendant la pandémie était dû au fait que davantage de personnes consommaient des drogues par elles-mêmes en raison de la diminution des services disponibles dans leurs communautés.

“Cette communauté rouvre maintenant, donc il y a un certain soutien du point de vue de la sécurité, mais aussi un soutien pour le bien-être mental et, en général, les choses vont mieux dans l’ensemble”, a déclaré Huyer.

Il a également déclaré que les fermetures de frontières pourraient avoir eu un effet sur l’approvisionnement en drogue.

Le nord de l’Ontario reste le plus durement touché dans la province, et le problème s’aggrave, avec plus du double du taux de mortalité dans la région.

“Thunder Bay, Sudbury, Algoma, juste des augmentations significatives”, a déclaré Huyer.

Le bureau de santé du district de Thunder Bay a enregistré un taux de mortalité lié aux opioïdes de 82,1 pour 100 000 personnes au premier trimestre – le taux le plus élevé de la province et plus de quatre fois le taux provincial.

Santé publique Sudbury et districts a signalé un taux de mortalité lié aux opioïdes de 57,9 pour 100 000. (Frédéric Projean/Radio-Canada)

Le service de santé publique de Sudbury et des districts était le deuxième plus élevé, avec un taux de mortalité lié aux opioïdes de 57,9 pour 100 000, tandis que le service de santé publique d’Algoma – à Sault Ste. Marie, Ont. – était troisième avec un taux de mortalité de 52 pour 100 000.

Les hommes continuent de mourir des opioïdes à un taux disproportionné, représentant trois décès sur quatre en Ontario, selon le rapport du coroner. Les hommes âgés de 25 à 44 ans représentaient 54 % des décès au premier trimestre de 2022.

Le fentanyl reste la substance la plus couramment trouvée chez les personnes décédées des suites d’opioïdes, indiquent les données. Le fentanyl a été impliqué dans 88% des décès en 2021, contre 86% l’année précédente, ce qui en soi était un grand bond par rapport aux 53% de tous les décès liés aux opioïdes en 2019.

Tara Gomes, épidémiologiste à Unity Health à Toronto qui étudie la consommation d’opioïdes, est prudente quant à la récente baisse des décès, signalée en mars, affirmant que les données restent préliminaires.

“C’est tellement difficile de savoir avec certitude en ce moment, mais c’est mieux que l’alternative, ce que nous continuons à voir au cours de la

pandémie », a-t-elle dit.

“Mais il est important de se rappeler que huit décès par jour contre quatre décès par jour avant la pandémie, c’est un si grand changement.”

Son travail a porté sur les disparités entre les villes et les régions rurales ainsi que sur les défis dans les régions du nord de la province.

“Je pense que bon nombre des services de réduction des méfaits que nous avons sont vraiment conçus pour bien fonctionner en milieu urbain, mais dans les grandes zones ou les zones rurales, c’est beaucoup plus difficile à planifier et à gérer”, a-t-elle déclaré.

Gomes a déclaré que la province et le gouvernement fédéral doivent assouplir les règles sur les traitements opioïdes éprouvés comme le suboxone et la méthadone, et étendre considérablement la réduction des méfaits et les espaces sûrs pour consommer des drogues, ainsi qu’un approvisionnement sûr en drogues.

Ses recherches ont révélé que les opioïdes tuent de manière disproportionnée la population sans-abri et les chômeurs pendant la pandémie. Cela a également grandement affecté les travailleurs de la construction, selon ses recherches.

“Nous n’avons toujours pas résolu ce problème.”