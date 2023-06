Les décès liés aux incendies en Colombie-Britannique ont augmenté de 207 % depuis 2018, selon les dernières données

La population vieillissante de la Colombie-Britannique, l’augmentation du nombre de sans-abrisme et le développement accru dans les régions rurales sont parmi les facteurs responsables de l’augmentation du nombre de décès et de blessures liés aux incendies, a déclaré le commissaire aux incendies de la Colombie-Britannique.

L’évolution de la technologie et le nombre accru de personnes restant à la maison en raison de la pandémie de COVID-19 ont également contribué à l’augmentation, a déclaré Brian Godlonton

Un peu plus de 9 000 incendies ont fait 86 morts en 2022, soit une augmentation de 207 % par rapport à 2018, a-t-il déclaré. 212 autres personnes ont été blessées en 2022.

Ces sombres statistiques ont valu à la Colombie-Britannique la deuxième place au Canada derrière l’Ontario en ce qui concerne les décès et les blessures liés aux incendies.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons constaté une augmentation inquiétante des incendies, des blessures et des décès liés aux incendies », a déclaré Godlonton lors de la présentation du rapport annuel de son bureau jeudi 8 juin.

Alors que la plupart des incendies en 2022 étaient des incendies extérieurs (4 631), les incendies de structure (3 287) ont causé le plus de décès avec 52 et de blessés avec 161. Près de trois incendies de structure sur quatre étaient des incendies de structure résidentielle, responsables de 49 décès.

Les matériaux pour fumeurs et les flammes nues représentaient les causes les plus fréquentes d’incendies de bâtiments résidentiels. Ils ont causé 655 incendies, 36 blessés et six morts. L’équipement de cuisson était la deuxième cause la plus fréquente d’incendies de structures résidentielles, entraînant 599 incendies, 34 blessés et trois décès.

Il convient de noter la part disproportionnée des personnes âgées parmi les décès liés aux incendies.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ont représenté 35% de tous les décès liés aux incendies chaque année au cours des cinq dernières années, a déclaré Godlonton. Son rapport prédit que ce nombre augmentera probablement, car les personnes de 65 ans et plus représentent déjà 19 % de la population canadienne et leur nombre augmente.

Mais tous ces chiffres auraient pu être inférieurs si plus de personnes disposaient d’alarmes incendie et de gicleurs fonctionnels.

Les recherches montrent que des détecteurs de fumée fonctionnels peuvent réduire le risque de décès par incendie de 50%, mais seulement 45% des incendies de structures résidentielles signalés en 2022 avaient un détecteur de fumée fonctionnel, a déclaré Godlonton.

Cela doit changer car les avertisseurs de fumée fonctionnels restent le moyen le plus efficace de prévenir les blessures et les décès liés aux incendies, a-t-il ajouté.

Godlonton a déclaré que ces chiffres indiquent une opportunité importante d’éducation à la sécurité publique pour les services d’incendie afin d’augmenter les campagnes et les programmes d’éducation à la prévention des incendies faisant la promotion de l’importance du fonctionnement des avertisseurs de fumée.

Il a également souligné qu’un nouveau tableau de bord sera déployé dans toute la province au cours des prochaines semaines. Développé en collaboration avec Statistique Canada et testé dans 11 villes de la Colombie-Britannique, il identifiera les zones des communautés les plus exposées aux incendies domestiques, a-t-il déclaré.

« Le tableau de bord combiné à la campagne de détection de fumée et de marketing social aidera non seulement à prévenir les incendies mais, plus important encore, à prévenir les blessures et à sauver des vies. »

Les individus peuvent également se protéger, et les gicleurs et les détecteurs de fumée en état de marche offrent la meilleure protection, a-t-il déclaré, ajoutant que les incendies de structure d’aujourd’hui brûlent plus rapidement et plus chauds que jamais.

« Avec de nouveaux matériaux dans nos maisons, vous n’avez peut-être que soixante secondes pour vous échapper une fois qu’un incendie s’est déclaré », a-t-il déclaré.

« La bonne nouvelle – vous pouvez faire des choses pour vous assurer que le feu ne se déclare pas et si c’est le cas, que vous avez un plan d’évacuation. »

Godlonton a également encouragé les individus à se renseigner sur les ressources disponibles auprès de leurs services d’incendie locaux, ajoutant que tout le monde, y compris la communauté du développement, porte la responsabilité.

« Non seulement les uns pour les autres, mais pour nos amis et nos familles afin de s’assurer que nos proches ont des avertisseurs de fumée dans leur maison. »

