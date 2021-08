Les décès liés à la cocaïne ont atteint un nombre record l’année dernière

Les décès liés à la COCAINENE ont atteint un nombre record l’année dernière, plus de cinq fois celui d’il y a dix ans.

Les chiffres montrent qu’il y en avait 777 en Angleterre et au Pays de Galles en 2020.

C’était près de dix pour cent de plus qu’en 2019 et a éclipsé les 144 morts en 2010.

Les décès montaient en flèche à mesure que la popularité et la pureté de la cocaïne augmentaient et que le prix baissait.

Près de 80% des morts étaient des hommes, selon les données de l’Office for National Statistics.

Le nombre total de personnes décédées de toutes les surdoses de drogue était de 4 561 – également le plus élevé depuis le début des records et le double de celui d’il y a dix ans.

L’héroïne en représentait la moitié, et plus de deux fois plus d’hommes sont morts que de femmes. Les toxicomanes nés dans les années 1970 étaient majoritaires.

Et les gens dans le Nord sont beaucoup plus susceptibles de mourir d’une overdose que dans le Sud.

L’ONS a déclaré: « Il existe une cohorte vieillissante susceptible de souffrir des effets de la consommation de drogues à long terme et de devenir de plus en plus susceptible à une surdose mortelle. »

Le Dr Emily Finch, du Royal College of Psychiatrists, a blâmé «des années de coupes» dans les services de toxicomanie.

Une consultation de huit semaines a été lancée pour permettre aux ambulanciers paramédicaux, policiers et agents pénitentiaires de transporter de la naloxone, qui peut réanimer les victimes d’overdose d’héroïne.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: « Autoriser les policiers et autres travailleurs de première ligne à transporter de la naloxone signifierait que davantage de vies seraient sauvées de ce terrible fléau. »

