Les décès hebdomadaires de Covid ont chuté pour la première fois depuis Noël au début du mois de février

Les décès par coronavirus ont chuté pour la première fois depuis Noël au début du mois, révèlent les chiffres officiels, alors que des mesures de verrouillage brutales ont entraîné une baisse des infections par le virus.

Les données de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que 7.320 décès avaient Covid-19 mentionné sur leurs certificats de décès en Angleterre et au Pays de Galles au cours des sept jours précédant le 5 février.

Cela représentait une baisse de 13% par rapport à la semaine précédente, et la première fois que les victimes hebdomadaires liées à la maladie avaient chuté depuis la semaine se terminant le 25 décembre.

Chaque région d’Angleterre a vu ses décès à Covid chuter par rapport à la semaine précédente, un autre signe que les restrictions ont inversé la tendance à la deuxième vague. Et le nombre de décès toutes causes confondues a également diminué de 7%.

Mais malgré la baisse prometteuse, le nombre total de victimes de Covid était toujours le cinquième le plus élevé jamais enregistré, signe que la pandémie infligeait toujours un lourd tribut au pays.

La proportion de décès liés au virus était la troisième plus élevée jamais enregistrée, après que 42,5% des 17 192 décès toutes causes confondues étaient liés à la maladie. Et deux régions d’Angleterre – l’Est et le Sud-Est – enregistraient toujours plus de 1000 décès de Covid.

Quelque 2175 décès de résidents de maisons de soins étaient également liés au virus, soit une baisse de 13,2% par rapport à la semaine précédente.

Les experts ont aujourd’hui qualifié la baisse des décès d ‘«excellente» et ont déclaré que toutes les mesures commençaient à aller dans la bonne direction, bien qu’ils aient averti qu’il y avait encore un «long chemin» à parcourir.

Les chiffres des décès de l’ONS viennent tout juste de montrer une baisse parce qu’ils sont en retard sur les chiffres quotidiens de décès, après que les statisticiens ont analysé chaque décès pour identifier tous ceux où le virus a été mentionné.

Les mises à jour quotidiennes du ministère de la Santé montrent que le nombre de décès dus au virus diminue déjà parallèlement aux infections par plongée nasale, après avoir culminé à la mi-janvier.

Il y a un délai d’environ trois semaines entre une personne infectée par le virus et malheureusement succombant à la maladie, ce qui signifie qu’il faut du temps pour qu’une baisse des cas apparaisse dans les chiffres des décès.

Au total, 17 192 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés au cours de la semaine se terminant le 5 février, comparativement à 18 448 la semaine précédente.

Il y avait également 8 443 victimes de Covid la semaine précédente et 2 912 la semaine se terminant le 25 décembre, qui était la dernière fois que le nombre de décès a chuté.

Bien qu’encourageant, le dernier rapport de l’ONS révèle que les décès de Covid sont toujours 40% au-dessus de la moyenne quinquennale – l’estimation officielle du nombre de décès attendus pour une semaine donnée – soit 4 986 décès de plus. Cela montre que la deuxième vague infligeait toujours un lourd tribut au pays début février.

Les décès sont généralement plus élevés pendant les mois d’hiver, normalement en raison d’épidémies de grippe et d’autres maladies. Mais ces chiffres montrent que les décès de Covid étaient toujours bien supérieurs aux niveaux déclenchés par la grippe.

Chaque région d’Angleterre a également enregistré plus de décès que la moyenne quinquennale, avec le taux le plus élevé à Londres, où ils étaient 69,8% supérieurs (790 décès de plus). Viennent ensuite l’Est de l’Angleterre qui était de 62,5 pour cent au-dessus (833 de plus) et le sud-est qui était de 58,5 pour cent au-dessus (1 085 de plus).

Les trois régions ont été les plus durement touchées par la deuxième vague de la pandémie, après l’émergence de la souche mutante Kent et sa propagation rapide dans ces régions, ce qui a incité les ministres à abandonner les bulles de Noël.

Le pourcentage le plus bas de décès au-dessus de la moyenne quinquennale était dans le Yorkshire et le Humber où ils étaient 10,7% au-dessus (128 de plus), le nord-est où ils étaient 11,6% au-dessus (77 de plus) et le sud-ouest où ils étaient 31,4 pour cent au-dessus (359 de plus).

Au Pays de Galles, ils ont enregistré 18,8% de décès toutes causes de plus que la moyenne quinquennale après 903 décès enregistrés au cours de la semaine la plus récente, soit 18,8% de plus que prévu.

Les décès étaient également toujours au-dessus de la moyenne quinquennale dans tous les contextes – un autre signe de l’impact préjudiciable infligé par la deuxième vague au pays.

Le professeur Kevin McConway, statisticien à l’Open University, a déclaré aujourd’hui qu’il était «excellent» de voir le nombre de décès enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles «nettement inférieur à la semaine précédente».

« Ce n’est pas surprenant étant donné les chutes que nous avons constatées dans le nombre quotidien de décès sur le tableau de bord de coronavirus.data.gov.uk », a-t-il déclaré, « et étant donné que le nombre de décès enregistrés avait déjà commencé à baisser dans le bulletin de l’ONS de la semaine précédente ».

Il a ajouté: « Les choses évoluent définitivement dans la bonne direction. Excès de décès – la différence entre le nombre de décès au cours de la dernière semaine et le nombre moyen pour la même semaine au cours des cinq années 2015-2019 est également en baisse.

Cela vient après que des scientifiques ont déclaré qu’une autre souche de coronavirus qui pourrait éviter l’immunité déclenchée par le vaccin avait été identifiée au Royaume-Uni.

La souche – appelée B.1.525 – a déjà été repérée 33 fois, mais les experts disent que cela pourrait être une sous-estimation. Il porte la mutation E484K trouvée sur les variantes sud-africaine et brésilienne, ce qui rend la récolte actuelle de jabs légèrement moins efficace.

La variante a également la mutation Q677H sur sa protéine de pointe cruciale, ce qui incite les scientifiques à avertir que cela pourrait la rendre encore plus résistante aux vaccins. Et il partage des similitudes avec la souche Kent, dont les études montrent qu’elle est jusqu’à 70% plus infectieuse et plus mortelle.

La variante B.1.525 a été détectée pour la première fois en Grande-Bretagne à la mi-décembre – mais cela ne signifie pas qu’elle a évolué ici. Le Royaume-Uni effectue beaucoup plus de séquençage que d’autres pays. Il s’est déjà répandu dans 11 pays, dont les États-Unis, le Canada et le Danemark, qui ne figurent pas sur la «liste rouge» du Royaume-Uni.

Il a été lié à un voyage au Nigeria, où 12 des 51 échantillons de virus analysés – soit 24% – étaient la nouvelle variante. À titre de comparaison, le Royaume-Uni ne l’a trouvé que dans 33 des 70 000 génomes séquencés, soit moins de 0,4%.

La découverte suscitera probablement des craintes que les restrictions de verrouillage de la Grande-Bretagne ne soient retardées. Boris Johnson – qui devrait dévoiler lundi sa « feuille de route » pour le retour à la liberté – a refusé la semaine dernière d’exclure la prolongation des mesures si le virus sud-africain continuait de se propager. Ses commentaires sont intervenus après une étude alarmante affirmant que le vaccin de l’Université d’Oxford pourrait ne pas empêcher les gens de tomber malades avec la souche mutante.

Mais bien que certains changements génétiques se soient avérés rendre les piqûres légèrement moins efficaces, les experts disent que tout le monde devrait toujours se faire vacciner, car les piqûres devraient prévenir des maladies graves et la mort de la maladie – même si elles n’empêchent pas les gens de développer des symptômes.

La Grande-Bretagne a identifié plusieurs variantes de Covid depuis le début de la pandémie, y compris la lignée la plus infectieuse de Kent – B.1.1.7 – qui est la souche dominante. La variante sud-africaine – B.1.351 – a également été trouvée, déclenchant des tests de masse dans des dizaines de zones pour éviter des flambées plus importantes. D’autres souches gênantes ont également été repérées à Bristol et Liverpool.