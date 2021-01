NEW YORK (AP) – Les décès dus aux coronavirus augmentent dans près des deux tiers des États américains alors qu’une poussée hivernale pousse le bilan global à 400000 alors que les avertissements qu’une nouvelle variante très contagieuse s’installe.

Alors que les Américains observaient lundi une fête nationale, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a supplié les autorités fédérales de réduire les voyages en provenance de pays où de nouvelles variantes se répandent.

Faisant référence aux nouvelles versions détectées en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil, Cuomo a déclaré: «Empêchez ces gens de venir ici … Pourquoi autorisez-vous les gens à voler dans ce pays et qu’il est alors trop tard?

Le gouvernement américain a déjà limité les déplacements depuis certains des endroits où les nouvelles variantes se répandent – comme la Grande-Bretagne et le Brésil – et a récemment annoncé qu’il exigerait une preuve d’un test COVID-19 négatif pour toute personne volant dans le pays.

Mais la nouvelle variante vue en Grande-Bretagne se répand déjà aux États-Unis, et les Centers for Disease Control and Protection ont averti qu’elle deviendrait probablement la version dominante dans le pays d’ici mars. Le CDC a déclaré que la variante était environ 50% plus contagieuse que le virus qui est à l’origine du gros des cas aux États-Unis.

Bien que la variante ne provoque pas de maladie plus grave, elle peut entraîner davantage d’hospitalisations et de décès simplement parce qu’elle se propage plus facilement. En Grande-Bretagne, elle a aggravé une grave épidémie qui a submergé les hôpitaux, et elle a été accusée de fortes augmentations de cas dans certains autres pays européens.

Dans l’état actuel des choses, de nombreux États américains sont déjà soumis à d’énormes tensions. La moyenne mobile sur sept jours des décès quotidiens augmente dans 30 États et dans le district de Columbia, et lundi, le nombre de morts aux États-Unis a dépassé 398000, selon les données collectées par l’Université Johns Hopkins – de loin le nombre de morts enregistré le plus élevé de tous les pays en le monde.

Ellie Murray, professeure adjointe d’épidémiologie à la Boston University School of Public Health, a déclaré que les cas avaient proliféré en partie à cause des rassemblements de Noël et du Nouvel An – et ont aggravé les poussées précédentes de Thanksgiving et le retour des étudiants dans les écoles et les universités à l’automne. .

Le rythme de toute nouvelle propagation dépendra du fait que ceux qui se sont réunis avec leur famille et leurs amis se sont mis en quarantaine par la suite ou sont retournés à l’école ou travaillent en personne, a-t-elle déclaré.

L’un des États les plus difficiles de la récente flambée est l’Arizona, où la moyenne mobile est passée au cours des deux dernières semaines d’environ 90 décès par jour à environ 160 par jour le 17 janvier.

Le comté rural de Yuma – connu comme la capitale de la laitue d’hiver des États-Unis – est maintenant l’un des points chauds de l’État. Des infirmières épuisées envoient régulièrement des patients COVID-19 faire un long trajet en hélicoptère vers les hôpitaux de Phoenix lorsqu’ils n’ont pas assez de personnel. Le comté a pris du retard sur les tests de coronavirus dans les quartiers fortement hispaniques et vient de manquer de vaccins.

Mais un certain soutien vient des infirmières militaires et d’une nouvelle vague de tests gratuits pour les ouvriers agricoles et les personnes âgées du comté de Yuma.

Au milieu de l’augmentation des cas, un vaste effort est en cours pour faire vacciner les Américains – ce que Cuomo a appelé «un footrace» entre le taux de vaccination et le taux d’infection. Mais la campagne a pris un départ inégal. Selon les dernières données fédérales, environ 31,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées, mais seulement 10,6 millions de personnes environ ont reçu au moins une dose.

Dans certains cas, les stocks de vaccins à ce jour ne répondent pas à la demande. Plus de 172 000 personnes dans le comté de St. Louis, dans le Missouri, se sont inscrites pour le vaccin, mais le département de la santé local n’a jusqu’à présent reçu que 975 doses, a déclaré Sam Page, directeur du comté.

En Californie, l’État le plus peuplé, les comtés plaident pour plus de vaccins alors que l’État tente de réduire un taux élevé d’infection qui a conduit à un nombre record d’hospitalisations et de décès.

Bien que l’État ait déclaré la semaine dernière que toute personne âgée de 65 ans et plus pouvait commencer à recevoir le vaccin, le comté de Los Angeles et d’autres ont déclaré qu’ils n’en avaient pas assez pour vacciner autant de personnes. Ils se concentrent d’abord sur la protection des travailleurs de la santé et des personnes âgées les plus vulnérables dans les maisons de soins.

Lundi, le directeur du Los Angeles Unified School District a envoyé une lettre demandant l’autorisation de l’État et du comté de fournir des vaccinations dans les écoles pour le personnel, les membres de la communauté locale – et pour les étudiants une fois qu’un vaccin pour enfants a été approuvé.

Le taux de mortalité par COVID-19 dans le comté de Los Angeles – un épicentre de la pandémie américaine – s’élève à environ une personne toutes les six minutes. Dimanche, le district de gestion de la qualité de l’air de la côte sud a suspendu certaines limites de contrôle de la pollution sur le nombre d’incinérations pendant au moins 10 jours afin de faire face à un arriéré de corps dans les hôpitaux et les salons funéraires.

Dans d’autres régions du pays, les autorités s’efforcent de s’assurer que les gens prennent le vaccin une fois qu’on leur offre le vaccin, craignant que de nombreuses personnes hésitent. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, lors d’un événement retransmis en direct le Martin Luther King Jr. Day, a reçu une photo et a exhorté les autres Marylanders à faire de même.

«Nous attendons tous avec impatience le jour où nous pourrons décoller et jeter nos masques», a déclaré Hogan. « La seule façon pour nous de revenir à un sentiment de normalité est d’utiliser ces vaccins COVID-19. »

Mais les défis de la campagne de vaccination font surface dans le monde entier.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a fustigé lundi les bénéfices des fabricants de médicaments et les inégalités en matière de vaccins, affirmant qu’il n’est «pas juste» que des adultes plus jeunes et en meilleure santé dans certains pays riches soient vaccinés contre le COVID-19 avant les personnes âgées ou les agents de santé des pays plus pauvres.

Le Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déploré qu’un pays n’ait reçu que 25 doses alors que plus de 39 millions de doses aient été administrées dans près de 50 pays plus riches.

«Seulement 25 doses ont été administrées dans un pays aux revenus les plus faibles – pas 25 millions, pas 25 000 – seulement 25. Je dois être franc: le monde est au bord d’un échec moral catastrophique», a déclaré Tedros. Il n’a pas précisé le pays, mais une porte-parole de l’OMS l’a identifié comme étant la Guinée.

L’écrivain Associated Press Colleen Slevin à Denver a contribué à ce rapport.