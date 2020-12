Téhéran, Iran (AP) – Le bilan de l’Iran en raison de la pandémie mondiale est passé à plus de 50 000, selon la télévision d’État, alors que le pays est aux prises avec la pire épidémie du Moyen-Orient.

Un verrouillage partiel de deux semaines dans la capitale de Téhéran et dans d’autres grandes villes a contribué à ralentir, mais pas à arrêter la vague croissante de décès dus au coronavirus au cours des dernières semaines.

Le président Hassan Rohani a averti samedi que le verrouillage pourrait être étendu à plus de villes ou réimposé sur la capitale, si les gens ne respectent pas les mesures sanitaires.

« Téhéran est à la limite d’être dans la zone rouge », a déclaré Rohani. « Tous les gens et les fonctionnaires devraient essayer de mettre en œuvre des mesures et des réglementations. »

La porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, a déclaré samedi que le nombre de morts dans le pays la veille était de 321 morts.

Avant le dernier verrouillage, le nombre de morts par jour atteignait 486.

Lari a déclaré que les responsables de la santé avaient découvert plus de 12 150 nouveaux cas, ce qui portait le total des cas confirmés à plus de 1 028 980. Cela représente une diminution significative du nombre quotidien de cas confirmés depuis le verrouillage.

Rohani a également promis d’augmenter le nombre de tests COVID-19 dans tout le pays à plus de 100000 par jour. L’Iran a presque doublé sa capacité de tests quotidiens à 40 000 au cours des dernières semaines.

Alors que les centres commerciaux et les mosquées ont rouvert samedi à Téhéran, un couvre-feu de 21 heures sur les entreprises et l’utilisation de voitures privées restera en vigueur dans la capitale et les grandes villes.

Des mesures de verrouillage plus importantes sont restées en vigueur dans 64 autres villes du pays.

L’utilisation de voitures privées est interdite dans ces villes de 21 heures à 4 heures du matin, tandis que les déplacements entre les villes fermées en voiture privée ont également été arrêtés.

En novembre, les autorités ont ordonné un couvre-feu nocturne pendant un mois à Téhéran et dans 30 autres grandes villes et villages, demandant aux magasins non essentiels de garder leurs travailleurs à la maison, tandis que les usines et les principales industries comme le pétrole et le gaz restaient ouvertes.

Ali Reza Zali, le responsable qui coordonne les mesures anti-coronavirus dans la capitale, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le verrouillage, bien que terminé, conduise à une baisse continue des décès par virus au cours des prochaines semaines.

Un porte-parole du ministère de la Santé, Kianoush Jahanpour, a déclaré que l’Iran travaillait sur trois vaccins contre la maladie, dont un basé sur des échantillons de virus inactivés, tandis que les deux autres étaient basés sur la même méthode utilisée pour les vaccins Pfizer et Moderna. Il a déclaré que les vaccins atteindraient bientôt la phase de test humain, sans plus de détails.

Le gouvernement iranien a également déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait d’acheter plus de 20 millions de doses de vaccins contre le coronavirus à l’étranger.

Le gouvernement a résisté à l’utilisation d’un arrêt total pour lutter contre l’épidémie, car l’économie du pays a déjà été brisée par des sanctions américaines sans précédent qui empêchent efficacement l’Iran de vendre son pétrole à l’international. L’administration Trump a réimposé des sanctions en 2018 après le retrait de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales.