Les décès dus au COVID-19 aux États-Unis ont grimpé à plus de 2200 par jour en moyenne, ce qui correspond au pic effrayant atteint en avril dernier, et les cas par jour ont éclipsé 200000 en moyenne pour la première fois jamais enregistrée, la crise étant presque certaine de empirer à cause des retombées de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An.

Pratiquement tous les États signalent des flambées tout comme un vaccin semble à quelques jours du feu vert aux États-Unis

«Ce que nous faisons maintenant sera littéralement une question de vie ou de mort pour beaucoup de nos citoyens», a déclaré mardi le gouverneur de Washington Jay Inslee alors qu’il étendait les restrictions sur les entreprises et les rassemblements sociaux, y compris l’interdiction de manger et de boire à l’intérieur dans les restaurants et les bars. .

Alors que l’arrivée imminente du vaccin est une raison d’espérer, a-t-il déclaré, « pour le moment, nous devons faire face à la réalité, et la réalité est que nous souffrons d’une situation très désastreuse avec la pandémie. »

Le virus est responsable de plus de 285 000 décès et de 15 millions d’infections confirmées aux États-Unis.

De nombreux Américains ont ignoré les avertissements de ne pas voyager pendant Thanksgiving et ont ignoré d’autres précautions de sécurité, que ce soit par entêtement, par ignorance ou par complaisance. Samedi soir, la police du sud de la Californie a arrêté près de 160 personnes, dont beaucoup ne portaient pas de masque, lors d’une fête illégale à Palmdale qui s’est tenue à l’insu du propriétaire.

Avant sa mort vendredi des complications du COVID-19, l’ancien sénateur Larry Dixon, âgé de 78 ans, a demandé à sa femme depuis son lit d’hôpital de relayer un avertissement.

« Chérie, nous nous sommes trompés. Nous avons simplement baissé notre garde. … Nous devons dire aux gens que c’est réel », a déclaré son ami le Dr David Thrasher, un pneumologue.

Bien que Dixon ait été consciencieux à propos des masques et de la distance sociale, il a rencontré des amis dans un restaurant pour ce qu’ils appelaient une «réunion de prière», et trois d’entre eux sont tombés malades, a déclaré Thrasher.

Le Dr Deborah Birx, coordonnatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a offert ce qui ressemblait à une réprimande subtile de la façon dont le président Donald Trump et d’autres membres de l’administration ont minimisé la maladie et sapé les scientifiques.

L’histoire continue

«Les messages doivent être d’une cohérence critique», a déclaré Birx mardi lors d’une conférence des PDG du Wall Street Journal. «Je pense que nous devons être beaucoup plus cohérents pour traiter les mythes qui existent – que le COVID n’existe pas vraiment, ou que les décès sont en quelque sorte inventés, ou que les hospitalisations sont pour d’autres maladies, pas pour le COVID, qui masque en fait te faire du mal. »

Jeudi, un comité consultatif de la Food and Drug Administration devrait autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 de Pfizer, et les injections pourraient commencer presque immédiatement après cela. La Grande-Bretagne a commencé mardi à distribuer le vaccin Pfizer, devenant ainsi le premier pays occidental à commencer des vaccinations de masse.

Pourtant, toute campagne de vaccination prendra plusieurs mois, et les experts américains de la santé mettent en garde contre une augmentation continue des infections dans les semaines à venir alors que les gens se rassemblent pour les vacances.

En Géorgie, le nombre d’infections à coronavirus confirmées et suspectées a grimpé de plus de 70% la semaine dernière, et les hôpitaux sonnent l’alarme quant à leur capacité à absorber de nouveaux patients COVID-19.

L’État enregistre en moyenne plus de 5 000 cas confirmés et suspects par jour. Même dans ce cas, la Géorgie ne se classe que 44e parmi les États pour le plus grand nombre de nouveaux cas par habitant au cours des 14 derniers jours, car les infections se propagent si rapidement partout ailleurs.

La Géorgie enregistrera probablement son 10 000e décès confirmé ou suspecté du COVID-19 cette semaine. L’État a dépassé les 500 000 infections confirmées ou suspectées au total dimanche.

Plus de 2 500 patients atteints de COVID-19 ont été hospitalisés lundi dans tout l’État. C’est en dessous du pic estival de 3200 mais plus du double du point bas le plus récent de la mi-octobre.

«Nous annulons efficacement les gains que nous avons réalisés après la poussée estivale», a déclaré Amber Schmidtke, une épidémiologiste qui analyse quotidiennement les chiffres du COVID-19 en Géorgie.

Les responsables californiens ont brossé un tableau désastreux alors que plus de 22000 résidents sont testés positifs au coronavirus chaque jour, environ 12% se présentant inévitablement dans les hôpitaux dans deux à trois semaines. Ils craignent que le pic ne submerge bientôt les unités de soins intensifs.

Le centre médical du système de santé de l’Université Riverside du sud de la Californie a ouvert une unité de soins intensifs dans une salle de stockage.

Au Nevada, le nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19 a plus que doublé au cours du dernier mois, tout comme le nombre de patients nécessitant des ventilateurs. Et l’Arizona a établi mardi un autre record quotidien avec plus de 12300 cas supplémentaires, éclipsant la marque précédente d’environ 10300 établie le 1er décembre.

___

Pane a rapporté de Boise, Idaho. La Corte a rapporté d’Olympia, Washington.