Les États-Unis ont enregistré plus de 3100 décès dus au COVID-19 en une seule journée, effaçant le record établi au printemps dernier, tandis que le nombre d’Américains hospitalisés avec le virus a éclipsé 100000 pour la première fois et que de nouveaux cas ont commencé à dépasser 200000 par jour, selon les chiffres publié jeudi.

Les trois repères ont montré au total qu’un pays s’enfonçait dans la crise, avec peut-être le pire à venir, en partie à cause des effets retardés de Thanksgiving, lorsque des millions d’Américains ont ignoré les avertissements de rester à la maison et de ne célébrer qu’avec les membres de leur famille.

Partout aux États-Unis, la flambée a inondé les hôpitaux et laissé les infirmières et autres travailleurs de la santé en désavantage numérique et épuisés.

«La réalité est que décembre et janvier et février vont être des temps difficiles. Je crois en fait qu’ils vont être la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays », a déclaré mercredi le Dr Robert Redfield, chef des Centers for Disease Control and Prevention.

Les autorités sanitaires avaient averti que les chiffres pourraient fluctuer fortement avant et après Thanksgiving, comme ils le font souvent autour des vacances et des week-ends, lorsque, en raison de retards dans les rapports, les chiffres chutent souvent, puis augmentent fortement quelques jours plus tard alors que les agences étatiques et locales rattrapent le retard. arriéré.

Pourtant, les décès, les hospitalisations et les cas aux États-Unis ont augmenté assez régulièrement pendant des semaines, battant parfois des records pendant des jours.

Dans tout le pays, le coronavirus est responsable de plus de 270000 décès et d’environ 14 millions d’infections confirmées.

Les États-Unis ont enregistré 3 157 décès mercredi, selon le décompte tenu par l’Université Johns Hopkins. C’est plus que le nombre de personnes tuées le 11 septembre, et cela a brisé l’ancienne marque de 2603, fixée le 15 avril, lorsque la région métropolitaine de New York était l’épicentre de l’épidémie américaine.

Le nombre de personnes à l’hôpital a également atteint un niveau record mercredi, selon le COVID Tracking Project. Il a plus que doublé au cours du mois dernier.

En outre, le nombre d’infections nouvellement confirmées a grimpé un peu plus de 200 000 mercredi pour la deuxième fois en moins d’une semaine, selon le décompte de Johns Hopkins.