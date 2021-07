Les décès dus au COVID ont augmenté de 25% et les nouveaux cas augmentent dans chaque État

Dimanche, de nouveaux cas de coronavirus ont augmenté dans les 50 États pour la quatrième journée consécutive sur une moyenne mobile de sept jours, une course inquiétante sans précédent depuis la flambée du printemps 2020.

Dans certains États, les augmentations étaient surprenantes. Les nouveaux cas dans le Rhode Island ont presque triplé semaine après semaine, selon une analyse USA TODAY des données de Johns Hopkins. Les randonnées du Maine et du Vermont étaient presque aussi importantes. Les nouveaux cas dans le Massachusetts, l’Alaska et le Kentucky ont plus que doublé leur nombre de cas en une semaine ; Le Minnesota, la Floride et le Texas étaient juste derrière.

La moyenne mobile hebdomadaire des cas aux États-Unis a presque triplé au cours du dernier mois. Le rythme des décès est également en forte hausse – 24,7% par rapport à son point bas il y a deux semaines.

Une nouvelle enquête suggère les raisons pour lesquelles certaines personnes rejettent la vaccination – 90% des répondants à un sondage YouGov qui rejettent la vaccination craignent les effets secondaires possibles du vaccin plus qu’ils ne craignent le COVID-19 lui-même. Moins d’un rejeteur de vaccins sur 10 fait confiance aux conseils médicaux du Dr Anthony Fauci, et seulement un sur cinq fait confiance au CDC. Et un sur cinq pense que le gouvernement utilise des vaccins pour pucer la population.

►Coco Gauff a partagé dimanche qu’elle avait été testée positive pour COVID-19, annonçant qu’elle se retirerait des Jeux olympiques de Tokyo quelques jours seulement avant le début des Jeux. Les organisateurs olympiques ont révélé dimanche que trois résidents du village olympique, dont deux athlètes, avaient été testés positifs pour COVID-19 malgré les protocoles d’arrivée initialement approuvés.

►Les responsables de la santé en Arizona ont signalé dimanche 980 cas supplémentaires de COVID-19 et trois autres décès liés au coronavirus. C’était la première fois en cinq jours que l’État signalait moins de 1 000 nouveaux cas.

►Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré que son bureau n’appliquerait pas le dernier mandat de masque du comté, arguant qu’il n’est pas soutenu par la science. Les responsables de la santé dans des destinations touristiques populaires telles que Los Angeles et Las Vegas demandent à plus de gens de se masquer à l’intérieur.

►Les responsables européens ont vanté les chiffres de Our World in Data montrant que 55,6 % des citoyens de l’UE ont reçu au moins une dose, contre 55,4 % aux États-Unis. C’était la première fois que les chiffres de l’UE dépassaient ceux d’outre-Atlantique. Le taux de vaccination du Canada est également maintenant plus élevé que celui des États-Unis.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 609 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 190,5 millions de cas et 4 millions de décès. Plus de 161,2 millions d’Américains – 48,6% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Cuba a envoyé des médecins à l’étranger au milieu de la pandémie. Maintenant, sa propre vague de COVID a déclenché protestations historiques.

Ce que nous lisons : Cuba a envoyé des médecins à l'étranger au milieu de la pandémie. Maintenant, sa propre vague de COVID a déclenché protestations historiques.

2 autres démocrates du Texas testés positifs

Deux autres législateurs de l’État démocrate du Texas qui ont fui à Washington, DC, pour empêcher l’adoption d’une loi de vote restrictive soutenue par le GOP ont été testés positifs pour COVID-19 malgré avoir été vaccinés, selon Direction du caucus démocrate de la maison du Texas. Cela porte le nombre total à cinq.

Un groupe de législateurs s’est rendu en avion privé à Washington, DC, pour faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte une réforme électorale fédérale. Les législateurs, cependant, ont suscité quelques critiques après que des photos de l’avion aient semblé les montrer voyager sans masques. Les directives fédérales sur la pandémie exigent le port de masques sur les vols commerciaux, mais pas sur les avions privés.

Nouveau mantra : Masque ET vax

De plus en plus d’experts appellent les personnes vaccinées à se masquer alors que le COVID fait son apparition dans tout le pays. Près de 5 500 personnes entièrement vaccinées ont été hospitalisées ou sont décédées du COVID-19, parmi les plus de 160 millions de personnes entièrement vaccinées, les rapports du CDC. « Au lieu de le vaxer OU de le masquer, les données émergentes suggèrent que le CDC devrait conseiller de le vaxer et de le masquer dans les zones avec des cas (en augmentation) et une positivité jusqu’à ce que nous voyions les chiffres redescendre à nouveau », l’ancien chirurgien général américain Dr Jerome Adams a déclaré sur Twitter.

« Si je suis dans une région où je pense qu’il peut y avoir beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, par prudence, je porterai mon masque à l’intérieur », a déclaré le chirurgien général américain actuel, le Dr Vivek Murthy. a déclaré à CNN.

« S’étend comme une traînée de poudre » : le chirurgien général dénonce la désinformation

Les responsables de la santé publique de l’administration Biden ont visé dimanche des plateformes de médias sociaux comme Facebook pour l’inaction perçue sur l’arrêt de la désinformation sur COVID-19 et les vaccins. Cela survient deux jours après que le président lui-même a déclaré que les mensonges en ligne « tuent des gens ». Alarmés par l’augmentation des infections à coronavirus à travers le pays et frustrés par les théories du complot persistantes sur la pandémie, les responsables de la santé publique critiquent avec plus de force les médias et les plateformes technologiques qui, selon eux, mettent le public en danger.

Le chirurgien général Vivek Murthy, le principal conseiller en santé publique du gouvernement fédéral, a déclaré dimanche que « la désinformation continue de se répandre comme une traînée de poudre dans notre pays, aidée et encouragée par les plates-formes technologiques ».

– Matthieu Brown

Boris Johnson en quarantaine à la veille de la levée des restrictions britanniques

Le Premier ministre britannique Boris Johnson passera 10 jours à s’auto-isoler après un contact avec un cas confirmé de coronavirus. L’annonce faite par son bureau dimanche renverse une déclaration antérieure selon laquelle, contrairement à la plupart des gens, il ne serait pas mis en quarantaine. Johnson a rencontré vendredi le secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a ensuite été testé positif pour COVID-19. Les contacts de cas positifs doivent généralement s’auto-isoler pendant 10 jours. Johnson a contracté la maladie en avril 2020, passant plusieurs jours à l’hôpital avant de se rétablir complètement.

Le gouvernement britannique prévoit toujours de lever toutes les restrictions légales restantes sur les contacts sociaux, ainsi que d’autres mesures de santé publique lundi, malgré le fait que le Royaume-Uni ait enregistré plus de 50 000 nouveaux cas de COVID-19 pour la première fois en six mois et un terrible avertissement du Le meilleur conseiller médical du gouvernement britannique.

