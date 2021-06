Les décès dus au COVID aux États-Unis dépassent 600K; Biden accueillera la fête du 4 juillet

Les États-Unis ont dépassé les 600 000 décès dus au COVID-19 mardi, un rappel brutal du bilan durable de la pandémie alors même que la nation continue de prendre des mesures vers la normalité.

Les progrès remarquables dans la lutte contre le coronavirus, grâce à un effort de vaccination concerté mené par le gouvernement fédéral, ont inauguré la levée des restrictions et peut-être même le sentiment que la pandémie est terminée. La moyenne actuelle sur sept jours d’environ 430 décès par jour est inférieure à un septième des 3 300 décès quotidiens lors de l’horrible pic de janvier.

Mais même 430 représente une multiplication par quatre du nombre d’Américains par jour qui meurent de la grippe au cours d’une année typique, et les États-Unis sont toujours en tête du monde en termes de cas de coronavirus signalés (33,4 millions) et de décès. Aucune autre nation n’est à moins de 100 000 décès dus au COVID-19.

Et avec la moitié des Américains toujours non vaccinés, le potentiel de chagrin et de souffrance supplémentaires est loin d’être éliminé.

« La lumière au bout du tunnel est en vue, mais elle ne ramène aucune de ces vies ni n’apporte de réconfort aux familles en deuil », a déclaré le Dr Steven Woolf, directeur émérite du Center on Society and Health de Virginie. Université du Commonwealth.

« Mon autre inquiétude est que, pour trop d’Américains et de politiciens, la course à la vie pour » revenir à la normale « conduira à la complaisance face aux problèmes qui nous ont rendus vulnérables au COVID en premier lieu. Les mêmes causes profondes ont rendu les Américains plus malades que les gens dans d’autres pays pendant de nombreuses années. »

►La surveillance continue des vaccins de la Kaiser Family Foundation montre que 20% des adultes n’ont pas l’intention de se faire vacciner à moins que cela ne soit requis, et 12% sont en mode attente. C’est près d’un tiers des adultes du pays exprimant des réticences.

►Près de 900 personnes ont reçu des doses de vaccin COVID-19 expirées sur un site de vaccination à Times Square ce mois-ci, ont déclaré des responsables de la santé.

►Toyota fait partie des entreprises japonaises qui ouvrent des sites de vaccination de masse dans le but d’accélérer le déploiement tardif des vaccins dans le pays en parrainant avant le début des Jeux olympiques de Tokyo le mois prochain.

►AstraZeneca a annoncé que les tests à un stade avancé de sa thérapie par anticorps COVID-19 ont montré que le risque de développer un COVID-19 symptomatique n’était réduit que de 33% par rapport au placebo, ce qui, selon la société, « n’était pas statistiquement significatif ».

►Le Mexique a reçu mardi 1,35 million de doses de vaccins contre le coronavirus Johnson & Johnson données par les États-Unis.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,47 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 600 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 176,3 millions de cas et plus de 3,8 millions de décès. Plus de 145,7 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 43,9% de la population, selon le CDC.

Lancement du navire de croisière Royal Caribbean, départs reportés après que les membres d’équipage se soient révélés positifs

Royal Caribbean International reporte la navigation inaugurale de son nouveau navire de croisière après que huit membres d’équipage ont reçu des résultats positifs aux tests COVID-19 lors des tests de routine.

Les croisières initiales de l’Odyssey of the Seas, que la compagnie de croisière avait prévues comme des croisières de six et huit nuits dans les Caraïbes du Sud et de l’Ouest au départ de Fort Lauderdale, en Floride, du 3 au 31 juillet, sont reportées par prudence, selon une publication sur Facebook du président et chef de la direction de Royal Caribbean, Michael Bayley. Une croisière d’essai qui devait initialement partir fin juin sera également reprogrammée.

Ceux qui avaient prévu de naviguer avec le navire « seront informés et auront plusieurs options à considérer », a déclaré Bayley.

– Bailey Schulz

L’Arizona interdit aux écoles des mandats sur les vaccinations, les tests et les masques

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a publié mardi un décret exécutif interdisant à toutes les universités et collèges communautaires publics d’exiger une vaccination contre le COVID-19.

L’ordonnance bloque également les exigences relatives à l’utilisation du masque pour les non vaccinés et aux tests pour les étudiants. Il a été publié en réponse à l’Arizona State University et visait à empêcher l’école de mettre en œuvre les exigences prévues pour les étudiants non vaccinés sur le campus cet automne.

L’ordonnance empêche également les écoles d’accéder aux informations des étudiants sur leur statut de vaccination avant leur arrivée sur le campus. Elle bloque également les exigences en matière d’utilisation de masques pour les non vaccinés. Il stipule que les écoles ne peuvent « imposer aucune condition sur la présence ou la participation à des cours ou à des activités académiques, y compris, mais sans s’y limiter, les tests obligatoires et l’utilisation obligatoire d’un masque, si une personne choisit de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19 ou de divulguer qu’elle a été vaccinée. contre le COVID-19, à moins qu’une telle exigence n’ait été rendue obligatoire par la loi de l’État de l’Arizona. »

Ducey, un républicain, a déclaré que l’ordre garantissait que « l’obtention du vaccin # COVID19 est un choix – pas une exigence ».

Mardi, l’ASU a signalé 13 cas actifs de COVID-19, dont 11 impliquant des étudiants dans le métro environnant de Phoenix. Il s’agit d’une légère diminution par rapport aux 17 cas actifs de la semaine précédente. Dans tout l’État, 423 nouveaux cas de COVID-19 et 11 nouveaux décès ont été signalés mardi par le ministère de la Santé publique de l’Arizona.

L’État de New York atteint 70% de vaccination, les restrictions assouplies

L’État de New York a dépassé le seuil de vaccination de 70% pour les adultes pour le premier coup, a annoncé mardi le gouverneur Andrew Cuomo, une référence qui déclenchera un retrait des précautions de sécurité telles que celles toujours en place pour la distanciation sociale dans les restaurants.

Cela signifie que les histoires de vente au détail, les restaurants, les bureaux, les gymnases, les centres de divertissement, les salons de coiffure peuvent rendre facultatifs les restrictions de capacité et de distanciation sociale, ainsi que faciliter les protocoles de désinfection COVID. Cependant, les lieux d’événements à grande échelle, les écoles maternelles à la 12e année, les systèmes de transport en commun, les refuges pour sans-abri, les établissements correctionnels, les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins de santé doivent continuer à suivre les directives de l’État jusqu’à ce que davantage de New-Yorkais soient vaccinés.

« Félicitations aux New-Yorkais parce que ce sont eux qui l’ont fait », a déclaré Cuomo lors d’un événement de célébration au One World Trade Center à Manhattan.

– Joseph Spector

COVID a atteint les États-Unis plus tôt que nous ne le pensions

De plus en plus de preuves suggèrent que COVID a peut-être circulé aux États-Unis plus tôt qu’on ne le pensait et avant que le premier cas ne soit découvert le 21 janvier 2020, selon une étude publiée mardi par le programme All of Us Research des National Institutes of Health.

Les chercheurs ont analysé 24 000 échantillons de sang entre le 2 janvier et le 18 mars 2020 et ont trouvé des anticorps dans le sang prélevé dès le 7 janvier dans des États tels que l’Illinois, le Massachusetts, le Mississippi, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Les anticorps dans le sang sont considérés comme des preuves d’une infection à coronavirus et peuvent être détectés dès deux semaines après la première infection d’une personne.

Le rapport développe des recherches antérieures publiées en novembre 2020 par les Centers for Disease Control and Prevention qui ont trouvé des preuves d’anticorps dans le sang prélevé dès le 13 décembre 2019.

« Cette étude nous permet de découvrir plus d’informations sur le début de l’épidémie aux États-Unis », a déclaré le Dr Josh Denny, directeur général du programme NIH et auteur de l’étude.

– Adrianna Rodriguez

Biden lancera la fête du 4 juillet – et veut que vous en lanciez un aussi

L’administration Biden encourage les célébrations du 4 juillet à l’échelle nationale et prévoit d’organiser un barbecue pour les premiers intervenants, les travailleurs essentiels, les militaires et leurs familles sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Les plus de 1 000 invités présidentiels invités pourront également rester pour les feux d’artifice au-dessus du National Mall, selon deux responsables de la Maison Blanche qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat. La célébration marque un grand saut par rapport aux objectifs prudents qu’il a annoncés à l’occasion du premier anniversaire de la pandémie le 11 mars.

« D’ici le 4 juillet, il y a de fortes chances que vous, vos familles et vos amis puissiez vous réunir dans votre jardin ou dans votre quartier et organiser un barbecue et un barbecue et célébrer le jour de l’indépendance », avait déclaré Biden. « Cela ne signifie pas de grands événements avec beaucoup de monde ensemble, mais cela signifie que de petits groupes pourront se réunir. »

« C’est un nouveau jour »: la Californie rouvre après 15 mois de restrictions

Le plus grand État du pays rouvre aujourd’hui, mettant ainsi fin à une série de restrictions de 15 mois pour endiguer la pandémie de COVID-19. La Californie est classée 41e parmi les États où le coronavirus se propageait le plus rapidement par personne, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Avec 11,87 % de la population du pays, la Californie a enregistré 6,19 % des cas du pays la semaine dernière.

Le Golden State est dans un endroit nettement différent de ce qu’il était en décembre lorsqu’il a battu des records d’hospitalisations et de nombre de cas sur une seule journée plusieurs jours de suite. Les décès ont dépassé 30 000, puis 45 000 le mois suivant, et de nombreux salons funéraires du sud de la Californie ont été submergés par la vague. La semaine dernière, la Californie a enregistré 792 à 1 136 nouvelles infections chaque jour, contre un pic de près de 54 000 en décembre.

« Aujourd’hui est un jour pour célébrer, un jour pour renouer avec des étrangers, des proches, des membres de la famille, faire des câlins aux gens », a déclaré mardi le gouverneur Gavin Newsom, vantant la réouverture des studios Universal à Hollywood avec en toile de fond des familles entrant dans le parc à thème et personnages animés à ses côtés comme Shrek et les Minions. « Nous allons revenir, rugissant. La Californie est à nouveau ouverte. La Californie a tourné la page. Célébrons tous cette étape remarquable. » Lire la suite.

Le gouverneur Kelly exhorte les législateurs du Kansas à prolonger l’état d’urgence

La gouverneure Laura Kelly a demandé au Conseil de coordination législative du Kansas de prolonger la déclaration d’état d’urgence en cas de catastrophe. Le démocrate, qui a également abrogé les décrets impliquant plusieurs restrictions, a déclaré que certaines restrictions seront nécessaires jusqu’au 1er septembre au moins. Le conseil du GOP a déjà exprimé son scepticisme quant à la prolongation proposée. Kelly a déclaré que la déclaration était nécessaire, entre autres raisons, pour continuer à utiliser la Garde nationale du Kansas pour distribuer des vaccins.

« La réponse d’urgence de notre État est la base pour obtenir des coups de feu, soutenir les communautés locales et ramener notre État à la normale », a tweeté Kelly. « Nous devons à Kansans de terminer le travail de manière responsable. »

Un caissier tué par balle après une dispute sur les masques dans un supermarché de Géorgie

Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées lundi dans une fusillade dans un supermarché de Géorgie après une dispute sur le port de masques faciaux, ont annoncé les autorités.

Le tireur présumé a commencé à se disputer avec un caissier du supermarché Big Bear à Decatur, en Géorgie, à propos de son masque facial, a déclaré le shérif du comté de Dekalb, Melody Maddox, lors d’une conférence de presse lundi. Le tireur a été identifié par le Georgia Bureau of Investigation comme étant Victor Lee Tucker Jr., 30 ans, de Palmetto, en Géorgie.

L’agence a déclaré que des informations préliminaires indiquent que Tucker a ensuite quitté le magasin sans faire d’achat. Il est revenu peu de temps après, sortant une arme de poing et tirant sur le caissier. Elle est décédée plus tard des suites de ses blessures, a déclaré Maddox.

Un adjoint, qui travaillait comme garde de sécurité et s’est retiré du service actif, a tenté d’intervenir dans la fusillade, a déclaré Maddox. L’adjoint et Tucker ont échangé des coups de feu, et tous deux ont été blessés lors de la fusillade. Tous deux ont été transportés dans des hôpitaux locaux.

Un autre caissier a été blessé dans le magasin mais a été soigné sur place.

Les cas dans le monde baissent pendant sept semaines consécutives, selon le directeur de l’OMS

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le nombre de nouveaux cas de coronavirus signalés avait maintenant diminué au cours des sept dernières semaines, la plus longue période de déclin depuis le début de la pandémie.

Lors d’un point de presse lundi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est félicité de la baisse, mais a déclaré que l’accès très inégal aux vaccins contre les coronavirus menaçait de nouveaux progrès.

« Le virus se déplace plus rapidement que la distribution mondiale (du vaccin) », a déclaré Tedros. Il a appelé les dirigeants politiques à s’engager à vacciner au moins 70 % de la population mondiale d’ici la réunion du G7 de l’année prochaine.

Contribuer : The Associated Press.