Les décès dus au COVID-19 ont plus que doublé en un an

Depuis octobre de l’année dernière, les décès dus au COVID-19 ont presque doublé, selon les chiffres de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), et janvier 2022 a connu le taux de surmortalité le plus élevé au pays après qu’Omicron soit devenu la souche dominante.

Selon Statistique Canada, les surmortalités ont diminué dans les mois qui ont suivi. Mais un expert en maladies infectieuses avertit que la véritable ampleur de la surmortalité pourrait être masquée par des rapports inégaux et insuffisants sur les décès dans les provinces, ce qui conduit à des conclusions prématurées sur les tendances nationales réelles de la mortalité liée à la COVID-19 au Canada.





Un rapport récent de Statistique Canada montre une baisse des taux de surmortalité après avoir culminé en janvier 2022. Mais avec le retard dans la déclaration des décès, en particulier pendant la période Omicron, ces chiffres provisoires sont susceptibles d’augmenter à mesure que diverses provinces révisent leurs chiffres de décès pour juillet et août, selon une analyse d’une organisation de base.

“Il est important de comprendre qu’un certain nombre de provinces n’ont pas encore déclaré tous leurs chiffres ou ont fait peu de rapports après janvier”, Tara Moriarty, experte en maladies infectieuses à l’Université de Toronto et cofondatrice de COVID-19 Resources Canada, une initiative populaire, a déclaré jeudi à CTVNews.ca.

La surmortalité est signalée lorsqu’il y a un nombre plus important de décès réels qu’estimé sur une période donnée et nous aide à comprendre les impacts directs et indirects de la pandémie en comparant le nombre de décès au cours des mois précédents. Ces chiffres ont culminé après l’émergence d’Omicron en novembre de l’année dernière, car il est devenu la souche dominante dans la région.

En comparant les estimations entre différentes provinces, les données de StatCan ont montré une distribution inégale des estimations de la surmortalité. Mais étant donné qu’une fraction des décès totaux est déclarée par certaines provinces, l’excédent total de décès au Canada pendant la période Omicron pourrait être beaucoup plus élevé.

L’analyse est basée sur la méthodologie utilisée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis pour estimer les décès en excès lorsque le signalement des décès est incomplet.

Statistique Canada a déclaré que les jeunes Canadiens de moins de 45 ans ont connu 19,4 % de décès de plus que prévu de janvier à mars 2022 et 10,3 % de décès de plus que prévu d’avril à juin. Mais la surmortalité a en fait diminué pour les personnes de plus de 45 ans au cours du premier trimestre 2022.

Moriarty a déclaré que certaines provinces donnaient la priorité à la déclaration des décès dans les groupes d’âge plus âgés par rapport aux groupes d’âge plus jeunes et mettaient à jour les chiffres pour les groupes démographiques plus jeunes des semaines plus tard. Il est donc probable qu’il puisse y avoir une période de surmortalité suivie d’une période de déficit de mortalité. Ce phénomène, connu sous le nom de déplacement de la mortalité, s’est produit à chaque vague de COVID-19, a déclaré Moriarty.





Il y a une “forte probabilité” que la surmortalité en juillet et août puisse augmenter “de façon spectaculaire” pour des provinces comme le Québec, a déclaré Moriarty. “Cela pourrait être lié à la crise de l’accès aux soins de santé et au déclin du vaccin COVID-19. Mais ce ne sont que des spéculations.

Le Québec a été la référence en matière de déclaration complète, rapide et opportune des résultats graves de la COVID. Mais la province n’a fait aucun rapport sur les groupes d’âge plus jeunes pour la période actuelle, de sorte que la surmortalité pour la période Omicron concerne en grande partie les personnes de plus de 65 ans.

Moriarty a déclaré que la tendance au Québec est un indicateur précoce qu’il y aura une forte augmentation de la surmortalité une fois que les chiffres sur la population plus jeune seront mis à jour pour la période Omicron, et cela signifie que les chiffres augmenteront également pour le reste du Canada. .

La notification du taux de surmortalité est également plus lente que les mises à jour de COVID-19. Et les chiffres COVID-19 sont toujours mis à jour depuis la première vague de 2020 pour certaines provinces.

Chaque province est un peu différente en ce qui concerne la déclaration des chiffres sur COVID-19 et beaucoup ont cessé de les déclarer régulièrement.

Par exemple, les deux provinces les plus à l’ouest, l’Alberta et la Colombie-Britannique, déclarent une surmortalité dans les groupes d’âge plus jeunes plus rapidement que le Québec. Mais il peut y avoir des facteurs supplémentaires tels que la consommation de substances contribuant au nombre de décès. À partir du début avril, la Colombie-Britannique a signalé tous les décès dans les 30 jours suivant un test COVID-19 positif, quelle que soit la cause du décès, ce qui entraîne une surestimation des décès en Colombie-Britannique.

Selon StatCan, des facteurs supplémentaires tels qu’une utilisation accrue et des procédures/diagnostics médicaux retardés pourraient être des impacts indirects de la COVID-19 elle-même, y compris pour les moins de 45 ans.

Le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest ont cessé de publier des mises à jour sur la COVID-19 les 11 avril et 13 juin de cette année, respectivement. Bien que certaines provinces aient réduit le nombre de fois où ces données sont publiées. Par exemple, à partir du 30 juin de cette année, la Saskatchewan a commencé à publier des mises à jour mensuelles sur la COVID-19, au lieu d’être hebdomadaires. Certaines provinces comme l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba ou le Nouveau-Brunswick n’ont pas fait de rapport depuis 2021, de sorte que les décès excédentaires provisoires peuvent être loin des chiffres réels.