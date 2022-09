Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Les organisations mondiales de la santé n’ont jamais été aussi près de mettre fin à la pandémie de COVID-19, selon l’Organisation mondiale de la santé. Mais l’inégalité d’accès aux vaccins et aux soins médicaux a laissé des lacunes importantes, menaçant les efforts mondiaux.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors un point de presse mercredi que le nombre de décès hebdomadaires signalés du COVID-19 est désormais le plus bas depuis mars 2020.

“Nous n’avons jamais été mieux placés pour mettre fin à la pandémie”, a déclaré Tedros. “Nous n’en sommes pas encore là, mais la fin est en vue.”

Les décès par COVID ont chuté de 22% la semaine dernière, a rapporté l’OMS, atteignant un peu plus de 11 000 dans le monde. Il y a eu 3,1 millions de nouveaux cas au cours de la même période, une baisse de 28% qui, selon lui, poursuit une baisse mondiale de plusieurs semaines. Selon les statistiques COVID-19 de l’OMS publiées en ligne, il y a eu 37 515 décès hebdomadaires au cours de la dernière semaine de mars 2020 ; en comparaison, 11 313 ont été enregistrés pour la semaine du 5 septembre 2022 – bien que l’OMS ait enregistré 8 880 décès la semaine du 30 mai 2022.

Jusqu’à présent, 2 812 décès hebdomadaires ont été comptabilisés pour la semaine du 12 septembre.

À ce jour, il y a eu plus de 6,5 millions de morts de COVID signalés dans le monde, selon l’Université John Hopkins, avec 1,05 million aux États-Unis. Plus de 12 milliards de doses de Vaccins contre le covid ont été administrés dans le monde entier. Mais la distribution est loin d’être équitable, a déclaré Tedros, avec seulement 2% des vaccins administrés dans les pays africains.

L’OMS s’est fixé pour objectif de vacciner au moins 40% de la population de chaque pays d’ici la fin de 2022. Jusqu’à présent, seuls deux pays africains ont atteint cette référence, a déclaré Tedros, qui est “la plus basse de toutes les régions”.

“Cela expose les gens à un risque élevé de maladie et de décès, exposés à un virus mortel contre lequel de nombreuses autres personnes dans le monde bénéficient d’une protection”, a-t-il déclaré.

Alors que des diminutions des décès liés au COVID ont été signalées dans les Amériques, en Europe, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, il y a eu une augmentation de 10 % des décès en Afrique.

Luke Dray/Getty Images/Getty Images



“Plus l’inégalité des vaccins persiste, plus le virus continuera de circuler et de changer, plus la perturbation sociale et économique se poursuivra et plus les chances que davantage de variantes émergent qui rendent les vaccins moins efficaces sont élevées”, a ajouté Tedros.

Comparant la campagne pour mettre fin à la pandémie à un marathon, il a ajouté qu’un coureur ne s’arrête pas lorsqu’il voit la ligne d’arrivée.

“Elle court plus fort avec toute l’énergie qu’il lui reste”, a déclaré Tedros. “C’est le pire moment pour arrêter de courir. C’est le moment de courir plus fort et de s’assurer de franchir la ligne et de récolter les fruits de tout notre travail acharné.”

