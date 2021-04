Les décès de coronavirus en Europe lundi ont dépassé la barre du million alors que l’Organisation mondiale de la santé a averti que la pandémie avait atteint un « point critique ».

Le bilan des morts dans les 52 pays d’Europe, établi par l’AFP à partir de sources officielles, s’élève à au moins 1 000 288.

C’est plus que l’Amérique latine et les Caraïbes (832 577 décès), les États-Unis / Canada (585 428 décès) et l’Asie (285 824 décès).

« Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie », a déclaré lundi aux journalistes Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19.

« La trajectoire de cette pandémie est en train de croître. Elle croît de façon exponentielle. Ce n’est pas la situation que nous voulons être dans 16 mois après le début d’une pandémie, lorsque nous aurons des mesures de contrôle éprouvées », a-t-elle déclaré.

Disparités d’un pays à l’autre

Selon les données compilées par l’AFP, six pays représentaient près de 60% de tous les décès de coronavirus en Europe:

Le Royaume-Uni avec 127 100 décès;

L’Italie avec 114 612 décès;

La Russie avec 103 263 décès;

La France avec 99 163 décès;

L’Allemagne avec 78 452 décès;

Espagne avec 76 525 morts.

Mais même au sein de ce groupe de pays, il existe des disparités importantes. Le Royaume-Uni, après avoir enregistré jusqu’à 8 700 décès en une semaine à la fin du mois de janvier, a vu l’épidémie diminuer fortement ces dernières semaines avec seulement 238 décès enregistrés au cours des sept derniers jours.

Le pays a commencé à assouplir les restrictions lundi après que 60% de la population adulte ait reçu une première dose de vaccin.

D’autres pays comme l’Italie (3 200 morts depuis mardi dernier), la Russie (2 500) et la France (2 200) étaient aux prises avec une troisième vague meurtrière.

Concernant les décès par rapport à la population, les pays les plus touchés au monde se trouvaient en Europe, selon l’AFP. La République tchèque occupe la première place avec 261 décès pour 100 000 habitants, suivie de la Hongrie (245) et de la Bosnie-Herzégovine (228).

Alors que les Européens représentent un neuvième de la population mondiale, les décès enregistrés en Europe représentaient plus d’un tiers des 2,94 millions de victimes de la pandémie enregistrées dans le monde.

Sur une note plus positive, les décès de coronavirus en Europe se sont stabilisés depuis fin mars. L’Europe a enregistré 27 036 décès la semaine dernière, bien en dessous des 40 178 signalés du 14 au 20 janvier.