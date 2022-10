Les décès dus au COVID-19 dans l’Illinois augmentent alors que l’État encourage davantage de personnes à se faire vacciner maintenant – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a annoncé que le nombre de comtés à risque “élevé” et “moyen” avait augmenté pour la deuxième semaine consécutive, et a exhorté les résidents à obtenir leurs injections de rappel mises à jour maintenant.

L’État compte désormais cinq comtés à risque «élevé»: les comtés d’Ogle et de Stephenson dans le nord-ouest de l’Illinois; Les comtés de Ford et de Vermillion dans le centre-est de l’Illinois et le comté de Pike dans l’ouest de l’Illinois. Il y a maintenant 33 comtés à risque “moyen”, contre 26 la semaine dernière.

Dans les comtés du niveau communautaire moyen, il est conseillé aux personnes âgées ou immunodéprimées (à risque de conséquences graves) de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Ils doivent également se mettre à jour sur les vaccins COVID-19 ou obtenir leur rappel bivalent, s’ils sont éligibles.

“Alors que le temps se refroidit et qu’Halloween approche à grands pas, l’Illinois et une grande partie du pays constatent une augmentation notable du nombre de personnes qui tombent malades à cause de virus respiratoires, y compris la grippe, le VRS et encore une fois le COVID-19”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr. a déclaré Sameer Vohra dans un communiqué de presse. «Cette augmentation rend extrêmement important pour chacun d’utiliser les outils disponibles pour vous protéger, vous et votre famille. Les vaccins restent l’outil le plus puissant pour prévenir les maladies graves. Si vous n’avez pas reçu le rappel COVID-19 et un vaccin contre la grippe pour vous et vos enfants éligibles, c’est le moment idéal. Je recommande à tout le monde dans l’Illinois d’être entièrement protégé. Et si vous vous sentez malade, restez à la maison, faites-vous tester et appelez votre médecin pour obtenir de l’aide. J’encourage tous les Illinoisiens à faire tout ce qu’ils peuvent pour rester en sécurité et en bonne santé à l’approche de la saison des fêtes.

L’IDPH a annoncé jeudi 3 449 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et neuf décès supplémentaires.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 080 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Parmi ceux-ci, 129 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 48 étaient sous ventilateurs.

Pour jeudi, l’État a administré 32 488 vaccins.

Taux de cas pour 100 000 : 13,6 (en hausse de 0,2 par rapport à jeudi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 17%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 101 (en hausse de 8 par rapport à jeudi)

Décès hebdomadaires signalés : 67 (en hausse de 24 par rapport à la mise à jour de vendredi dernier)

L’Illinois a enregistré 3 809 680 cas au total de virus et 35 235 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 19.5 16 0 1 Chicago 13.6 16 18 11 DeKalb 16.2 18 1 0 DuPage 14.9 20 9 sept grincheux 20.2 16 0 1 Kane 11.3 20 3 3 Kendall 14.1 16 1 0 Lac 15.3 13 6 3 la salle 22.3 16 1 2 Lee 10.4 18 0 1 Lorgner 22.4 18 0 0 McHenry 14.8 13 4 0 De banlieue

Cuisiner 15.4 15 20 14 Côté blanc 12.6 18 0 0 Sera 14.9 20 6 4

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 644 975 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 24 661 690 vaccins administrés.

Vendredi, 8 389 410 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,85 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 889 446 (74,5 %)

Au moins 1 dose : 9 831 556 (82,4 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 447 062 (77,9 %)

Au moins 1 dose : 9 332 111 (86,1 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 794 185 (79,1 %)

Au moins 1 dose : 8 617 248 (87,4 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 852 588 (90,7 %)

Au moins 1 dose : 2 003 274 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,37 %

Cuisinier de banlieue : 73,49 %

Lac : 71,27 %

Mc Henry : 66,53 %

DuPage : 76,20 %

Kane : 67,04 %

Volonté : 67,35 %

Kendal : 70,34 %

La Salle : 58,82 %

Grincheux : 58,22 %

De Kalb : 56,93 %

Lutte : 57,33 %

Lee : 59,25 %

Côté blanc : 52,17 %

Bureau : 57,17 %