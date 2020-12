Les décès dus à la grippe en Australie en 2020 ont chuté de plus d’un tiers en raison des mesures de distanciation sociale des coronavirus.

Entre le 1er janvier et le 27 octobre de cette année, 1 846 personnes sont décédées de la grippe ou de la pneumonie, selon de nouvelles données du Bureau australien des statistiques.

Cela a marqué un plongeon de 36% par rapport aux 2885 décès de la même cause sous-jacente lorsque les données hebdomadaires sur les décès par maladie ont été additionnées.

La chute des décès dus à la grippe a été encore plus dramatique que la chute de 18% des maladies respiratoires, une catégorie plus large qui comprend la grippe, la pneumonie, l’emphysème et la bronchite chronique, mais pas le COVID-19.

Les décès dus à la grippe en Australie en 2020 ont chuté de plus d’un tiers en raison des mesures de distanciation sociale des coronavirus. Banque d’Image – a, femme, éternuement

Alors que les mesures de distanciation sociale contre les coronavirus sont entrées en vigueur en mars, la baisse du taux de mortalité grippale a été particulièrement prononcée à partir de fin août, coïncidant avec la fin de l’hiver et la traditionnelle saison grippale.

Au cours de la première semaine de septembre, 30 personnes sont décédées de la grippe ou d’une pneumonie en 2020, contre 121 en moyenne de 2015 à 2019.

Le taux de mortalité par grippe cette année, au début du printemps, était un quart de la moyenne sur quatre ans.

De début janvier à fin octobre, il y a eu 9977 décès par maladie respiratoire, contre le taux de mortalité moyen de 12161 entre 2015 et 2019.

Les taux de mortalité avant 2020 étaient à trois chiffres pendant sept semaines en août et septembre, mais étaient généralement inférieurs d’un tiers cette année.

Depuis janvier, 908 personnes sont décédées du coronavirus en Australie, Victoria abritant 90,3% ou 820 des décès à la suite d’un échec de la mise en quarantaine d’un hôtel à Melbourne.

La chute de 36% des décès dus à la grippe et à la pneumonie s’est produite alors que les mesures de distanciation sociale de Covid ont entraîné une forte baisse des décès hivernaux. Sur la photo, Manly sur les plages du nord de Sydney verrouillées le 21 décembre 2020

La Nouvelle-Galles du Sud, le dernier épicentre de Covid, n’a enregistré que huit nouveaux cas de coronavirus mardi, laissant espérer qu’une épidémie à Sydney est contenue.

Sept cas sont liés à un groupe des plages du nord, qui en compte maintenant 90, et un est un travailleur de la santé de l’ouest de Sydney qui n’est pas lié à l’épidémie.

L’agent de santé a transporté une famille symptomatique de trois personnes le 14 décembre après leur retour des États-Unis et leur mise en quarantaine dans un hôtel – et a également transporté des patients entre les hôpitaux, les maisons et les établissements de soins.