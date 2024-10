Les décès dus à la drogue en Alberta sont sous-estimés de 25 pour cent, selon un chercheur

Le système public de surveillance de la consommation de substances de l’Alberta sous-déclare considérablement les décès liés à la drogue, et l’écart dans les données semble s’être aggravé en 2023, selon un éminent chercheur canadien.

Depuis le début de la pandémie, la Dre Tara Moriarty, professeure agrégée et chercheuse en maladies infectieuses à l’Université de Toronto, suit les statistiques de surmortalité pour estimer le nombre de Canadiens décédés à cause de la COVID. D’abord en tant que membre du groupe de travail sur la COVID-19 de la Société royale du Canada et grâce à des recherches en cours avec le laboratoire Moriarty de l’Université de Toronto, Moriarty examine les données de Statistique Canada, de la Base de données canadienne sur les décès de l’état civil (BCVSD) et de l’Agence de la santé publique. du Canada (ASPC) pour évaluer les décès.

Au cours de leur travail, Moriarty a déclaré que son équipe surveillait également indirectement les décès liés à la drogue, car elle voulait savoir combien de personnes dans la même tranche d’âge mouraient d’une intoxication médicamenteuse par rapport au nombre qui pourrait mourir du COVID.

Parce qu’ils le font régulièrement, les chercheurs peuvent suivre la manière dont les provinces déclarent les décès par intoxication médicamenteuse en comparant les données publiques sur les sites Web provinciaux avec celles déclarées à l’ASPC. L’écart entre les statistiques publiques sur les décès de l’Alberta et les données de l’ASPC est frappant, et les rapports semblent avoir pris plus de retard que d’habitude en 2023, a déclaré Moriarty.

« La raison de nos inquiétudes concernant les rapports sur les décès en Alberta est que nous sommes en mesure d’expliquer bien plus de décès excédentaires survenus en Colombie-Britannique… par les décès liés aux drogues toxiques signalés qu’en Alberta. En 2023, les rapports semblent être particulièrement lents en Alberta, et bon nombre de ces chiffres ne parviennent tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

«Même si nous savons qu’en Alberta et en Colombie-Britannique, le nombre de décès excédentaires par habitant chez les personnes de moins de 65 ans est très similaire. Ainsi, la Colombie-Britannique et l’Alberta connaissent presque certainement des crises très similaires de la COVID et de la drogue en termes de décès excessifs, mais nous ne voyons pas autant de rapports en Alberta.

La province a reconnu qu’il peut y avoir certains retards dans la déclaration des cas à mesure qu’ils arrivent, mais Moriarty a déclaré que même en remontant aux données de 2016 à 2019, la déclaration est incomplète.

« Au cours de ces années en Alberta, seulement, en moyenne, 74 pour cent des décès liés à la drogue signalés dans le CVSD ont été signalés sur des pages publiques par l’Alberta et à l’ASPC », a-t-elle déclaré.

Moriarty a déclaré qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certains cas pourraient passer inaperçus et ne jamais être ajoutés aux bases de données publiques, mais a noté que la Colombie-Britannique, au cours de la même période, a déclaré publiquement 90 pour cent des décès liés à la drogue.

Les données du système de surveillance de la consommation de substances de l’Alberta sont produites en collaboration avec le bureau du médecin légiste en chef (OCME), Alberta Health, Mental Health and Addiction et Alberta Health Services. Dans un communiqué publié en juillet, le médecin légiste en chef, le Dr Akmal Coetzee-Khan, a reconnu que la province était confrontée à un arriéré de cas, mais a déclaré que cela « n’a pas d’impact sur la validité des données publiées » sur le portail de données de la province.

« Pour garantir l’exactitude, les données sont soigneusement examinées et approuvées au sein de l’OCME afin d’éviter que des informations incohérentes ne soient divulguées aux Albertains.

Un porte-parole du ministère de la Santé mentale et des toxicomanies n’a pas répondu aux questions détaillées sur la sous-déclaration des décès liés à la drogue identifiés par le Dr Moriarty, affirmant seulement dans un courrier électronique que la déclaration précédente faite par Coetzee-Khan était toujours valable.

Moriarty a déclaré que les rapports sur d’autres causes de décès, comme le COVID, étaient également retardés. Et même si la province est peut-être aux prises avec un retard généralisé dans la soumission des données sur les décès, davantage de ressources pourraient être consacrées à ceux causés par les crises de santé publique en cours.

« La gravité des problèmes actuels liés au COVID-19 et aux médicaments toxiques signifie que la déclaration de ces décès, le cas échéant, devrait être une priorité. Parce qu’il s’agit d’épidémies en cours auxquelles nous devons essayer de lutter et que le grand public doit comprendre qu’il s’agit toujours de problèmes majeurs en cours », a-t-elle déclaré.

En 2023, 2 081 Albertains sont morts d’une intoxication médicamenteuse, la pire année jamais enregistrée. Seules les données préliminaires pour les six premiers mois de 2024 ont été publiées, faisant état de 712 décès.

Petra Schulz, cofondatrice du groupe de défense Moms Stop the Harm, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les statistiques sur les décès par intoxication médicamenteuse en Alberta soient insuffisantes, et a souligné que ces lacunes dans les rapports concernent des centaines d’Albertains et leurs familles.

« Et voir une année aussi horrible devenir encore pire qu’elle ne l’est déjà est, pour moi, un chagrin. Mais c’est aussi le signe d’un échec absolu de la part du gouvernement à faire face à la crise qui se présente à lui », a déclaré Schulz.

Schulz a déclaré qu’un enregistrement plus précis et plus opportun des données liées à la consommation de substances aide à éclairer les réponses appropriées de la part des prestataires de soins et de services de santé, mais il doute qu’il existe une réelle motivation au sein du gouvernement de l’Alberta pour améliorer la déclaration des décès.

« Je pense qu’ils cachent les données parce qu’elles ne semblent pas bonnes pour eux », a déclaré Schultz, soulignant qu’en 2020, la province a cessé de partager des données au niveau des quartiers d’Edmonton et de Calgary. La province a déclaré qu’elle avait cessé de divulguer ces informations pour protéger la vie privée et prévenir la stigmatisation.

« Une réponse sanitaire aux crises de santé publique, qu’il s’agisse de la COVID ou de la crise des intoxications médicamenteuses, est impossible si ceux qui sont en première ligne pour répondre ne disposent pas des données nécessaires. Et c’est la responsabilité du gouvernement de fournir ces données.