Les décès de travailleurs font des ravages sur le Qatar, hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le nombre de décès de travailleurs lors de la campagne géante de la Coupe du monde au Qatar ne sera peut-être jamais connu, mais le débat a déjà fait des ravages sur le nom de l’État du Golfe, selon les experts.

L’un des pays les plus riches du monde, le Qatar a été transformé depuis que la FIFA a décerné le tournoi en 2010 avec un nouveau métro, des gratte-ciel, des autoroutes, de nouvelles universités, des musées et un port construit à côté de sept nouveaux stades et un reconstruit.

Des groupes de défense des droits et des médias affirment que des milliers de travailleurs pourraient être morts sur les immenses chantiers de construction. Le gouvernement qualifie ces affirmations de “scandaleuses et offensantes” et dit qu’il envisage une action “juridique” pour défendre le nom du pays.

Le Qatar, la FIFA et les syndicats internationaux qui ont fait pression sur l’État du Golfe ont déclaré qu’il fallait mettre davantage l’accent sur les réformes qu’il a menées pour améliorer la sécurité, établir un salaire minimum et donner aux travailleurs plus de droits pour changer d’emploi et même quitter le pays.

Mais le Qatar étant déterminé à poursuivre sa modernisation, il fait face à la pression de l’Organisation internationale du travail de l’ONU, des syndicats et des gouvernements étrangers pour améliorer sa collecte de données afin de mettre fin à la controverse.

Le journal britannique The Guardian a déclenché une tempête majeure avec un rapport en février 2021 selon lequel 6 500 travailleurs de l’Inde, du Bangladesh, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka sont morts entre 2011 et 2020. Cela était basé sur les chiffres officiels des pays.

De nombreux autres médias ont utilisé cela pour dire que 6 500 personnes sont mortes dans les stades de la Coupe du monde, alimentant les théories du complot sur les réseaux sociaux.

L’OIT, qui a un bureau à Doha depuis 2018, a qualifié les chiffres de “trompeurs” et a déclaré qu’ils avaient été liés à tort aux sites de la Coupe du monde sans contexte approprié.

Le gouvernement affirme que le chiffre prend les décès de tous les travailleurs étrangers au cours de la décennie « et l’attribue à la Coupe du monde. Ce n’est pas vrai”.

“Ce chiffre (6 500) est devenu emblématique parce qu’il répond à une question à laquelle personne ne peut répondre”, a déclaré Jean-Baptiste Guegan, universitaire et écrivain en France sur la politique sportive internationale.

“On peut aussi se demander, compte tenu de la publicité dont il a bénéficié, s’il n’a pas été l’instrument d’une stratégie d’influence étrangère.”

Les autres chiffres n’aident guère le débat.

Selon le Qatar, il y a eu 37 décès de travailleurs étrangers liés aux sites de la Coupe du monde et seulement trois dans des “accidents du travail”.

“Coincé dans les esprits”

Un rapport de l’OIT indique qu’il y a eu 50 morts et 500 blessés graves parmi les travailleurs étrangers en 2020.

L’agence des Nations Unies a déclaré que les chiffres pourraient être sous-déclarés en raison de la faiblesse des données.

Mais Max Tunon, chef du bureau de l’OIT à Doha, a déclaré lors d’un récent séminaire que le chiffre de 6 500 était “extrêmement problématique” car “c’est un chiffre qui est resté dans les esprits et que les gens attribuent définitivement à la construction des stades de la Coupe du monde”.

Soulignant un récent débat du Parlement européen sur les droits de l’homme, il a ajouté que ce chiffre affectait la prise de décision concernant le Qatar.

“Il était très évident que les décideurs politiques, y compris les parlementaires, avaient des positions très fortes sur le Qatar sur la base de ce qu’ils avaient lu dans les médias.

« Il n’était pas surprenant d’entendre la référence au chiffre de 6 500, il n’était pas surprenant d’entendre une hypothèse selon laquelle deux millions de travailleurs migrants dans le pays sont victimes de travail forcé. Et ce n’était pas surprenant d’entendre que tout le monde associait tout au Qatar à la Coupe du monde. En ce sens, cela a eu un impact concret sur les décideurs politiques.

Mais l’OIT presse le Qatar d’améliorer la collecte de données ainsi que la mise en œuvre de ses réformes.

De nombreux décès ont simplement été imputés à des “causes naturelles” et des groupes de défense des droits et d’autres disent que cela peut cacher trop d’accidents du travail.

“Parce que le Qatar ne parvient pas à enquêter de manière adéquate sur les causes des décès des travailleurs, il est très difficile de savoir exactement combien de travailleurs sont morts en travaillant dans la chaleur extrême du Qatar, mais il ne fait aucun doute que le problème est extrêmement grave”, a déclaré Steve Cockburn, chercheur senior pour Amnesty International.

“Sur les projets de la Coupe du monde et hors Coupe du monde, des milliers de décès au cours de la dernière décennie restent inexpliqués, et au moins des centaines d’entre eux sont susceptibles d’avoir été liés à des conditions de travail dangereuses”, a ajouté Cockburn.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici