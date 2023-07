Les décès de quatre femmes de l’Oregon sur trois mois sont liés, selon les autorités, inversant l’appel précédent

SALEM, Oregon (AP) – Les corps de quatre femmes ont commencé à apparaître dans des zones boisées du nord-ouest de l’Oregon en février, bien que la police ait initialement déclaré que les cas ne semblaient pas liés. Mais lundi, les procureurs ont lancé une bombe, affirmant qu’ils étaient liés et qu' »au moins une personne d’intérêt » avait été identifiée.

Le médecin légiste de l’État n’a déterminé la cause ou le mode de décès d’aucune des femmes, ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

Mais, dans une volte-face d’une déclaration du bureau de police de Portland du 4 juin indiquant que six décès ne semblaient pas être liés, le bureau du procureur du comté de Multnomah à Portland a annoncé que quatre d’entre eux le sont.

« Les enquêteurs et les procureurs de plusieurs organismes chargés de l’application des lois ont travaillé en collaboration, … et ils ont déterminé qu’il existe des liens entre quatre affaires : Kristin Smith, Charity Perry, Bridget Webster et Ashley Real », a déclaré le bureau du procureur.

« Les enquêteurs ont interrogé plusieurs personnes dans le cadre de ces cas et ont identifié au moins une personne d’intérêt liée aux quatre », a ajouté le bureau du procureur.

Le bureau du procureur du comté de Multnomah à Portland affirme qu’aucune accusation n’a été déposée contre qui que ce soit, mais que la communauté n’est actuellement pas en danger. Les médias locaux ont rapporté qu’un homme était en garde à vue. L’annonce a conduit à des rapports en ligne sur un tueur en série, mais les responsables n’ont pas utilisé ces mots pour annoncer le lien entre les décès.

Les corps des femmes ont été retrouvés à Portland et dans les zones rurales à partir du 19 février, le dernier ayant été retrouvé le 7 mai. Un corps a été retrouvé à environ 72 kilomètres au sud-ouest de Portland, près d’un ruisseau dans le comté de Polk.

Le premier corps découvert était celui de Smith, 22 ans, retrouvé dans une zone boisée d’une banlieue au sud-est de Portland. La disparition de Smith a été signalée à la police de la banlieue de Gresham le 22 décembre 2022.

« C’est comme si une partie de vous manquait, c’est vraiment la seule façon de le décrire », a déclaré Hailey Smith, la sœur de Kristin, à KPTV, une chaîne de télévision de Portland, alors que les membres de la famille recherchaient la femme alors disparue.

Les membres de la famille ont accroché des dépliants et ont cherché Smith près des refuges pour sans-abri et d’autres sites du centre-ville de Portland. Et une page Facebook privée « Justice pour Kristin Smith » avec plus de 600 membres a été créée il y a plus de quatre mois.

Perry avait 24 ans quand elle est morte. Son corps a été retrouvé le 24 avril près d’un parc d’État le long du fleuve Columbia, à l’est de Portland.

La mère de Perry, Diana Allen, a déclaré que sa fille avait des problèmes de santé mentale. Allen a partagé une photo avec l’Associated Press de Perry prise après que Perry ait remporté le piment le plus épicé lors d’un concours il y a plusieurs années.

« Elle en était si fière », a déclaré Allen. « Elle avait une personnalité incroyable quand elle avait sa santé mentale sous contrôle. »

Le corps de Webster a été retrouvé le 30 avril près de Mill Creek dans le nord-ouest rural du comté de Polk. Elle avait 31 ans.

Real, 22 ans, a été vu pour la dernière fois dans un fast-food près de Portland le 27 mars, a annoncé la police. Elle a été portée disparue le 4 avril. Son corps a été retrouvé le 7 mai dans une forêt au sud-est de Portland.

Les enquêteurs de neuf organismes chargés de l’application des lois, dont les bureaux du procureur de trois comtés de l’Oregon et la police de l’État de l’Oregon, ont collaboré sur les affaires, ont indiqué les autorités.

___

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’endroit où deux des corps de femmes ont été découverts. Alors que deux des femmes venaient de Gresham et de Milwaukie, les corps ont été retrouvés ailleurs dans les zones rurales.

___

Boone a rapporté de Boise, Idaho. AP Writer Lisa Baumann à Seattle a contribué à ce rapport.

Andrew Selsky et Rebecca Boone, Associated Press