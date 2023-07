Les décès de piétons aux États-Unis sont à leur plus haut niveau depuis 40 ans. Pourquoi nos routes deviennent-elles plus meurtrières ?

Combien de morts faut-il pour que le gouvernement prenne une crise au sérieux ?

C’est la question soulevée par le dernier rapport préliminaire de la Governors Highway Safety Association sur les décès de piétons en 2022. L’aperçu annuel des données de l’État sur les décès de piétons aide le public et les décideurs à mieux comprendre l’image globale de la sécurité routière aux États-Unis.

Le rapport de cette année montre clairement à quel point il est dangereux de marcher en Amérique : la GHSA prévoit que 7 508 personnes ont été tuées en marchant en 2022, le plus grand nombre de piétons tués depuis 1981, lorsque 7 837 piétons ont été tués.

Les routes devenaient déjà plus meurtrières pour les piétons avant 2020, mais la pandémie a accéléré la tendance. En 2021, 7 624 piétons ont été tués aux États-Unis, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente, où 6 721 piétons avaient été tués. Entre 2010 et 2021, selon le nouveau rapport de la GHSA, les décès de piétons ont augmenté de 77 %.

Il n’y a pas d’explication unique pour expliquer pourquoi il devient plus dangereux de marcher sur les routes américaines, mais il y a quelques facteurs contributifs majeurs. L’un est la conception mortelle des routes. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles communautés ont émergé, centrées sur le principe que les habitants conduiraient partout. Les gouvernements et les planificateurs régionaux ont conçu de larges artères à plusieurs voies pour les déplacements à grande vitesse. Au cours des années qui ont suivi, les ingénieurs et les planificateurs de la circulation ont continué à élargir ces routes et à ajouter des voies, apparemment pour remédier à la congestion, tandis que les autorités locales ont approuvé le développement commercial à leurs côtés. Cela a conduit à ce que l’ancien ingénieur de la circulation et fondateur de Strong Towns, Charles Marohn, appelle les « stroads ».

Dans le langage de Marohn, une rue est un lieu de rassemblement, où les gens peuvent magasiner, dîner et vivre. Il doit être conçu pour que les piétons puissent accéder en toute sécurité aux commerces qui l’entourent, tandis qu’une route est conçue pour déplacer efficacement les voitures d’un point A à un point B. Une route est le pire des deux mondes et est incroyablement dangereuse pour les piétons. Les données le confirment : en 2021, selon le dernier rapport de la GHSA, 60,4 % des décès de piétons se sont produits sur ces routes, qui manquent souvent d’infrastructures qui les rendraient sûres pour les piétons, comme un bon éclairage et des passages pour piétons fréquents. En conséquence, de nombreuses personnes tuées l’année dernière ont été frappées la nuit.

Un autre facteur majeur contribuant à l’augmentation des décès de piétons est l’histoire d’amour des Américains avec les gros véhicules. Au cours des 20 dernières années et plus, les consommateurs américains se sont détournés des petites voitures qui dominaient nos routes au profit de VUS et de camionnettes de plus en plus gros. Ces véhicules plus gros et plus lourds créent de grands angles morts et sont plus mortels pour les piétons lorsqu’ils les heurtent, en particulier les enfants. De 2000 à 2019, les véhicules plus petits tels que les berlines sont passés de 60 % de tous les véhicules à environ 40 %, tandis que le nombre de VUS a bondi, passant de 10 % à plus de 30 %. En 2021, les camions et les VUS représentaient plus de 80 % des ventes de véhicules neufs, et il y a peu de signes d’un ralentissement de cette tendance, maintenant que les constructeurs automobiles orientent de plus en plus leurs efforts de production vers des véhicules de luxe plus rentables. Les véhicules électriques, encouragés par les constructeurs et les décideurs politiques en tant qu’avenir écologique des déplacements automobiles, sont également nettement plus lourds que leurs homologues à essence.

D’autres facteurs potentiels sont plus difficiles à prouver, mais auraient probablement du sens pour quiconque a failli se faire écraser dans un passage pour piétons ces dernières années : une théorie est que la pandémie, qui a vu plus de personnes rester à la maison et a bouleversé les schémas de circulation habituels, a encouragé les conducteurs se comporter avec plus d’imprudence parce que les routes étaient plus vides. Une autre est que l’agitation de la pandémie, ainsi que les troubles politiques et sociaux en 2020, ont conduit à un effilochage du contrat social, les gens – y compris les conducteurs – agissant de manière plus agressive et imprévisible dans les lieux publics. Un troisième est que la police, en réponse aux manifestations de Black Lives Matter et à d’autres critiques des forces de l’ordre, a largement renoncé à faire respecter la sécurité routière, amenant les conducteurs à supposer raisonnablement qu’ils peuvent conduire dangereusement sans subir de conséquences.

Dans une société où la voiture est si centrale que la plupart des Américains prennent le volant tous les jours sans penser aux conséquences plus larges de la dépendance à l’automobile, il est facile de considérer les décès de piétons comme une réalité malheureuse mais inévitable. En fait, les États-Unis ont un bilan particulièrement terrible en matière de décès de piétons, qui continuent d’augmenter ici alors qu’ils diminuent dans de nombreux autres pays.

Il existe une multitude de raisons pour lesquelles les pays pairs deviennent plus sûrs pour les piétons tandis que les États-Unis deviennent plus meurtriers. Ils comprennent une meilleure réglementation de la conception et de la taille des véhicules, l’adoption d’exigences technologiques sécuritaires pour les véhicules qui tiennent compte à la fois des occupants des véhicules, des piétons et des cyclistes, et des mesures d’apaisement des rues plus agressives, notamment des voies plus étroites, des limites de vitesse plus lentes, des voies cyclables protégées et même des rues sans voitures. Peut-être plus important encore, d’autres pays développés ont des dirigeants politiques qui agissent de manière agressive et sans vergogne pour rendre les rues plus sûres.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a considérablement limité les voitures dans les rues du centre-ville, ajouté des dizaines de pistes cyclables et articulé une vision de la culture de la sécurité qui donne la priorité aux piétons. Les dirigeants d’Oslo, en Norvège, et de plusieurs autres villes ont pris des mesures similaires.

Aux États-Unis, à quelques exceptions notables près, les dirigeants politiques n’ont fait que du bout des lèvres l’objectif de réduire le nombre de décès de piétons sans s’engager à apporter les changements politiques nécessaires qui sauveraient des vies. Le gouvernement fédéral, quant à lui, n’a pas réussi à résoudre le problème de l’augmentation de la taille des VUS et des camions, même si les chercheurs savent depuis des décennies que les gros véhicules sont plus meurtriers pour les piétons. La National Highway Traffic Safety Administration, après une intense campagne de la part des défenseurs de la sécurité, a finalement annoncé fin mai qu’elle commencerait à prendre en compte la sécurité des véhicules pour les personnes extérieures – ce que les régulateurs européens ont fait depuis longtemps – mais ces considérations de sécurité ne seront pas incluses. dans le système d’évaluation de la sécurité cinq étoiles du gouvernement pour les nouveaux véhicules, ce qui signifie que les gens peuvent toujours acheter des voitures mortelles pour les piétons mais classées cinq étoiles pour la sécurité. Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, interrogé sur la taille des véhicules et les décès de piétons dans une récente interview, a déclaré que davantage de recherches devaient être effectuées avant d’introduire de nouvelles réglementations – même si la recherche est claire.

Aux Pays-Bas en 1970, le pays était envahi par les voitures et les taux de mortalité des piétons montaient en flèche. En 1971, 3 300 personnes ont été tuées, dont plus de 400 enfants. Le public néerlandais était furieux. Ils ont lancé un mouvement, Stop de Kindermoord – « Stop the Child Murder » – et ont organisé de grandes manifestations à Amsterdam. Les représentants du gouvernement en ont pris note. Ils ont institué des journées sans voiture, ajouté des pistes cyclables et mis le pays sur la voie d’être l’un des pays les plus sûrs pour les piétons au monde.

Pour les Néerlandais, la limite était de 400 enfants en un an. Combien de morts faudra-t-il pour que les responsables américains accordent la priorité à la sécurité des piétons ? Nous n’avons apparemment pas encore atteint la limite.