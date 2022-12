Les décès de piétons augmentent. Comment rendre les rues de la région de Montréal plus sécuritaires?

Eugenia Liautaud était une femme de 85 ans heureuse et active qui aimait lire et voyager. Elle se faisait facilement des amis et aimait marcher dans les rues du quartier Pont-Viau de Laval, au Québec, où elle habitait.

Le 3 décembre, juste avant 17 h, une voiture l’a percutée dans l’obscurité du début de l’hiver alors qu’elle traversait le boulevard de la Concorde. Elle est décédée sur les lieux.

La route est large où elle a été heurtée. Les voitures roulent rapidement dans le quartier et il n’y a pas de passage pour piétons.

“Cela aurait pu être mieux organisé”, a déclaré son fils, Manes Liautaud, dans une interview. “Il y a un arrêt de bus là-bas, c’est un endroit très fréquenté. Il y a un grand parking, il y a un magasin, un centre commercial.”

L’intersection où Eugenia Liautaud a été percutée alors qu’elle traversait la rue n’a pas de passage pour piétons, malgré la présence d’un arrêt d’autobus et d’immeubles d’habitation en face d’une épicerie et d’un centre commercial linéaire. (Yannick Gadbois/Radio Canada)

L’intersection a été conçue pour que les voitures accèdent aux commerces à proximité, et non aux piétons. Les experts disent que peu de rues de la région de Montréal ont été construites en tenant compte de la sécurité des piétons.

En deux semaines, début décembre, au moins huit piétons sont morts au Québec, renversés par des voitures, des VUS ou des camions. L’une d’elles, Mariia Lehenkovska, sept ans, une réfugiée ukrainienne, a été frappée alors qu’elle se rendait à l’école dans le quartier Centre-Sud, juste à l’est du centre-ville de Montréal.

Mardi soir, c’est encore arrivé à Laval, la municipalité en grande partie suburbaine au nord de Montréal. Un autre homme de 85 ans est décédé en traversant le boulevard des Laurentides près de la rue Proulx, à quelques pâtés de maisons seulement de l’endroit où Liautaud est décédé.

Une réfugiée ukrainienne à Montréal se souvient de l’amour de sa jeune fille pour la vie Galyna Legenkovska, s’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur, se souvient de sa fille Mariia comme d’une enfant heureuse qui aimait la vie lors d’un service commémoratif à Montréal pour l’enfant de sept ans. Mariia a été mortellement heurtée par un véhicule alors qu’elle se rendait à l’école le 13 décembre.

«Nous ne voulons plus traiter les décès de piétons comme faisant partie des règles du jeu», a déclaré Sandrine Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec, un groupe qui défend les piétons. “Partout au Québec, des gens meurent en marchant.”

La fréquence des décès de piétons a attiré l’attention sur le comportement des conducteurs et sur la conception des routes urbaines du Québec. Les experts et les défenseurs citent les mesures d’apaisement de la circulation comme un exemple de la façon dont les rues peuvent être rendues plus sûres pour les piétons.

À l’intersection où Lehenkovska a été tué, par exemple, la ville a érigé des bornes temporaires et des panneaux d’arrêt plus grands et plus évidents. Les cylindres en plastique font paraître la route étroite aux conducteurs dans l’espoir de les ralentir.

C’est la théorie de l’apaisement du trafic en action.

Un piéton traverse la rue au coin où une fillette de sept ans a été tuée dans un délit de fuite au début du mois. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

La route envoie le mauvais message

“Souvent, les problèmes sont liés à la façon dont les conducteurs lisent la route et la route envoie le mauvais message”, a déclaré Paul Mackey, concepteur de rue et président de Safestreet, une société de conseil qui aide les municipalités à concevoir des routes plus sûres.

“Une rue droite et large, vous aurez tendance à rouler plus vite dessus. Ce n’est pas une décision consciente. Il y a des facteurs psychologiques qui entrent en jeu et vous avez tendance à rouler plus vite sur une rue large et droite.”

Mackey utilise les outils d’apaisement de la circulation pour ralentir les véhicules et rendre les conducteurs plus conscients de leur environnement. L’idée centrale, a-t-il dit, est que la conception des rues affecte le comportement des conducteurs.

Si un quartier est dense, résidentiel et rempli d’enfants, les rues doivent refléter cela – elles peuvent être étroites, offrant des marges de sécurité pour que les enfants puissent jouer à proximité, et inclure des dos d’âne ou d’autres outils qui ralentissent les voitures.

Mackey, qui travaillait au ministère des Transports, a été parmi les premiers à apporter l’apaisement de la circulation au Québec après un voyage aux Pays-Bas dans les années 1980. Les partisans de rues plus sûres désignent les Néerlandais comme des pionniers des infrastructures conçues pour les piétons et les cyclistes.

C’est pour deux raisons, a déclaré Mackey : les Néerlandais ne construisent pas de grands immeubles à cause du sol sablonneux de leur région. Ainsi, ils construisent des maisons en rangée denses qui ont tendance à absorber tout espace public. Les rues deviennent donc une partie importante de la vie publique.

L’idée peut sembler scandaleuse dans certains quartiers de Montréal, mais aux Pays-Bas, de nombreuses rues sont intentionnellement sinueuses et étroites, ce qui ralentit la circulation et permet à certaines rues de rester sûres pour les enfants.

Autre conséquence de leur sol sablonneux, leur besoin de refaire leurs rues jusqu’à tous les cinq ans, ce qui leur permet de poursuivre des remaniements ambitieux et des expérimentations pour apprivoiser la circulation.

Montréal a, au cours des dernières années, modernisé ses rues pour y intégrer des infrastructures d’apaisement de la circulation. Les travaux ont tendance à se chevaucher avec la maintenance des infrastructures, a déclaré Mackey. Lorsque la ville démolit une intersection pour installer de nouvelles canalisations, les ouvriers construisent des extensions de trottoir, des pistes cyclables protégées ou des ralentisseurs.

La ville a érigé des bornes temporaires à l’angle des rues Parthenais et de Rouen, où un enfant de 7 ans a été percuté et tué par un véhicule dont le conducteur ne s’est pas arrêté. (Ville de Montréal)

Mais les défenseurs décrivent toujours le processus comme fatalement lent – ​​ne s’attaquant trop souvent aux problèmes qu’après le décès d’une personne.

C’est en partie parce que les mesures d’apaisement de la circulation coûtent cher. L’infrastructure, comme les extensions de trottoir, peut coûter entre 30 000 $ et 100 000 $ par intersection.

Les mesures ne sont pas non plus populaires auprès de tout le monde. Parfois les voisins s’y opposent car l’apaisement de la circulation revient souvent à faire plus de place aux piétons au détriment des places de stationnement pour les riverains.

Mais il y a un autre éléphant dans la pièce, dit Mackey. Le nombre de gros véhicules dans nos rues est en augmentation. Les camionnettes et les VUS comptent parmi les modèles les plus populaires au Québec.

Les VUS et les camions sont plus hauts du sol, ce qui réduit la visibilité des piétons à proximité, et, lorsqu’ils sont impliqués dans des accidents avec des piétons, ces accidents sont plus souvent mortels, a déclaré Mackey.

Pas de solutions simples

Pierro Hirsch, un ancien moniteur de conduite à Montréal avec un doctorat en santé publique, a déclaré qu’il n’y a pas de solution simple pour prévenir tous les accidents de piétons.

“Vous voulez résoudre le problème ? À aucun moment, personne ne devrait conduire à une vitesse qui pourrait tuer un piéton non protégé alors qu’il y a un risque élevé de présence de piétons. C’est votre réponse”, a-t-il déclaré.

“Mais ce n’est pas une réponse qui aura du succès dans n’importe quelle communauté.”

Liautaud, dont la mère a été tuée après avoir été renversée par une voiture à Laval, a dit qu’il s’interrogeait sur la culpabilité du conducteur, une femme de 80 ans. La police a déclaré que le conducteur n’avait pas vu sa mère et que l’incident ne faisait pas l’objet d’une enquête pénale.

“C’est leur responsabilité de vérifier”, a déclaré Liautaud à propos du pilote.

La police de Laval a déclaré qu’elle ne pouvait faire aucun commentaire sur l’affaire car elle faisait toujours l’objet d’une enquête. La ville de Laval a indiqué qu’elle analysait l’accident et, si nécessaire, mettrait en place des mesures pour prévenir de futurs accidents de piétons dans le secteur.

Aux Pays-Bas, les rues ont été conçues en pensant à la sécurité des cyclistes et des piétons. À Amsterdam, illustré ici, les routes sont intentionnellement étroites et sinueuses pour ralentir les voitures et certaines rues n’autorisent pas du tout les voitures. (Piroschka van de Wouw/Reuters)

Mais même là où les routes sont considérées comme bien conçues, des décès de piétons se produisent toujours. Il y a eu 43 décès de piétons aux Pays-Bas en 2021.

“Le pilote le mieux formé commettra une erreur”, a déclaré Hirsch. “La chaussée la mieux conçue trouvera toujours quelqu’un qui confondra un panneau. … Ces choses arrivent mais elles sont relativement rares. Et si elles se produisent avec une plus grande fréquence, alors il y a un défaut de conception et cela doit être corrigé.

“Beaucoup de nos routes n’ont pas été construites pour la sécurité et n’ont certainement pas été construites pour la sécurité des piétons ou des cyclistes.”