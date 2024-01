Les décès de nourrissons et de mères à Gaza augmentent selon les médecins de guerre et les responsables humanitaires

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — Walaa ne s’attendait pas à ce que la naissance de son quatrième enfant suscite une peur abjecte. Mais au moment où les contractions ont commencé, toute la famille était paniquée. Il n’y avait aucune ambulance dans les rues de la ville de Rafah à Gaza, a-t-elle déclaré, maintenant tellement remplie de familles déplacées qu’il ne restait presque plus de nourriture disponible pour cette femme de 27 ans.

Lorsque son oncle Wissam, un médecin, est arrivé à la tente où elle avait vécu pendant des semaines dans le froid, a-t-il déclaré, il a pu constater qu’ils n’avaient plus le temps. «Je vais avoir le bébé maintenant», lui répétait-elle. Il faisait noir et elle avait peur.

La lampe de poche de son téléphone portable était tout ce dont ils avaient besoin pour voir.

La catastrophe humanitaire provoquée par la campagne militaire israélienne de trois mois contre le Hamas à Gaza compte parmi ses plus grandes victimes quelque 52 000 femmes enceintes. Alors que les frappes aériennes poussent 1,9 million de personnes dans un coin toujours plus restreint de l’enclave assiégée, la maladie se propage, la famine menace et les niveaux d’anémie sont si élevés que le risque d’hémorragie post-partum a grimpé en flèche et l’allaitement est souvent impossible. Quarante pour cent des grossesses sont à haut risqueestimations internationales de CARE.

Les soins prénatals sont presque inexistants – ce qui reste du réseau hospitalier de Gaza est à genoux, à 250 pour cent de sa capacité et occupé à soigner les nombreuses victimes des bombardements israéliens. Beaucoup plus de femmes accouchent en dehors des établissements médicaux – dans les camps de personnes déplacées, voire dans la rue – qu’à l’intérieur de ces établissements.

Les dégâts causés aux installations et les coupures de communication – la bande de Gaza a perdu son service de téléphonie mobile pendant une semaine ce mois-ci – ont empêché le ministère de la Santé de Gaza de compiler des données fiables sur la mortalité infantile ou maternelle pendant le conflit. Mais les médecins et les groupes humanitaires affirment que les fausses couches et les mortinaissances ont augmenté.

“Ce que nous savons des complications liées à la grossesse, c’est qu’il est difficile de les prévenir dans n’importe quel contexte, mais la façon dont nous sauvons la vie d’une femme et d’un nouveau-né est de traiter la complication rapidement”, a déclaré Rondi Anderson, spécialiste des sages-femmes pour le projet HOPE. groupe d’aide.

« Ce sont donc les femmes qui ont accès aux soins d’urgence qui survivent », a-t-elle déclaré. «Les femmes qui ne le font pas meurent.»

Le seul endroit que Wissam pouvait trouver pour accoucher du bébé de sa nièce, terrifiée, était un endroit de terre froide entre les tentes. Les travailleurs humanitaires ont suspendu les draps pour donner à la femme un minimum d’intimité. Personne n’avait pu contacter le mari de Walaa et sa mère avait tellement peur qu’elle devait parfois détourner le regard. Ils ont coupé le cordon ombilical du garçon avec un scalpel non stérilisé et ont rempli des boîtes de conserve d’eau chaude pour le garder au chaud. Il pesait 7 livres et Walaa l’appelait Ramzy.

La famille a parlé à la condition que seuls leurs prénoms soient utilisés car elle craignait pour sa sécurité au cas où les troupes israéliennes entreraient dans la ville.

Ils ont fui leur maison au nord de Gaza si brusquement que personne n’a pensé à prendre des vêtements pour le bébé. Cette semaine, Ramzy a été emmailloté dans une combinaison devenue trop grande pour un autre enfant du camp. Il gémit tandis que Walaa, toujours souffrante des larmes causées par l’accouchement, se redressait avec précaution.

Le blocus de 16 ans imposé par Israël et l’Égypte après que le Hamas a pris le contrôle de Gaza avait déjà rendu la grossesse et l’accouchement plus difficiles pour les femmes enceintes. Avant le conflit actuel, les hôpitaux manquaient souvent d’équipements adéquats et de formation pour le personnel néonatalselon Medical Aid for Palestiniens, et plus de la moitié des femmes enceintes étaient anémiques.

Les combattants du Hamas ont quitté l’enclave le 7 octobre pour tuer environ 1 200 personnes en Israël et en prendre 240 autres en otages. Israël a répondu par une campagne de bombardements et une guerre terrestre pour éradiquer le Hamas, tuant à ce jour près de 25 000 Palestiniens, pour la plupart des civils.

L’équipe juridique sud-africaine qui a accusé Israël ce mois-ci devant la Cour internationale de Justice d’avoir commis un génocide pendant le conflit a soutenu que l’obstruction aux traitements vitaux depuis le 7 octobre équivaut à empêcher les naissances.

Un avocat d’Israël a qualifié de « tendancieuses et partielles » les allégations selon lesquelles Israël entraverait la livraison de nourriture, d’eau, de carburant et d’autres fournitures essentielles à Gaza, et a déclaré qu’il travaillait « 24 heures sur 24 » pour aider à augmenter le volume de l’aide. entrer dans l’enclave.

Hanaa al-Shawa, 23 ans, a donné naissance à son premier enfant, Ayla, pendant la pandémie de coronavirus, et la petite fille, a-t-elle déclaré, a apporté à sa famille une « lueur d’espoir ». Shawa et son mari Mustafa, 25 ans, étaient ravis lorsqu’ils ont appris en juillet qu’un autre enfant était en route. La guerre a commencé en octobre et l’avenir dont ils rêvaient s’est effondré. «J’avais ressenti une joie immense», se souvient Shawa. “Je ne pensais pas que cette joie se transformerait en grande souffrance.”

Près de 20 000 bébés sont nés à Gaza au cours des 105 premiers jours de la guerre, a rapporté vendredi l’UNICEF. Selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance, les retards dans la livraison des fournitures vitales ont laissé certains hôpitaux pratiquant des césariennes sans anesthésie. La porte-parole Tess Ingram a déclaré qu’elle avait rencontré une infirmière à la maternité émiratie de Gaza qui avait aidé à réaliser des césariennes post-mortem sur six femmes décédées.

“Voir des nouveau-nés souffrir alors que certaines mères se vident de leur sang devrait nous empêcher tous de dormir la nuit”, a déclaré Ingram aux journalistes vendredi. “Dans le temps qu’il a fallu pour vous présenter cela, un autre bébé est probablement né, mais dans quoi ?”

« Devenir mère devrait être un moment de fête », a-t-elle déclaré. “Mais à Gaza, c’est un autre enfant livré en enfer.”

Pour les cinq femmes enceintes interrogées par les journalistes du Washington Post, la peur que la mère ou le bébé ne survivent a imprégné leurs pensées éveillées – et est également apparue dans leurs cauchemars.

Shawa et Mustafa ont quitté leur domicile de la rue Yarmouk, dans la ville de Gaza, au cours de la deuxième semaine d’octobre. L’armée israélienne a ordonné à 1,1 million de personnes dans le nord de Gaza de se déplacer vers le sud pour ce qu’elle décrit comme leur propre sécurité.

« J’avais peur de faire une fausse couche à cause de la puissance des fusées », a-t-elle déclaré.

De nombreuses femmes enceintes ont parcouru à pied le trajet de 20 miles du nord au sud, les jambes enflées et les articulations lourdes alors qu’elles portaient leurs bagages, ont déclaré au Post trois femmes qui ont fait le voyage.

Quand Ayla est née, sa famille avait une chambre remplie de jouets prêts pour elle. La pièce dans laquelle le deuxième enfant de Shawa, une fille, passera ses premières semaines, chez un ami dans la région de Tel al-Sultan, est contaminée à l’amiante, a-t-elle expliqué.

“Nous avons transporté Ayla ici avec les vêtements qu’elle portait, et nous n’avons même rien de chaud pour elle”, a déclaré Shawa. « Si je ne suis pas en mesure de subvenir à ses besoins, que ferai-je pour mon prochain enfant ? »

La pénurie alimentaire et la malnutrition croissantes peuvent entraîner des complications potentiellement mortelles lors de l’accouchement et entraîner un faible poids à la naissance, une émaciation, un retard de croissance et des retards de développement.

Shawa a déclaré qu’elle n’avait mangé que de la nourriture en conserve, sans accès à des fruits ou des légumes, depuis qu’elle avait quitté son domicile il y a trois mois. Les médecins ont déclaré que son taux de fer était faible et que sa tension artérielle était élevée. Mustafa recherche quotidiennement mais n’a trouvé aucun médicament approprié pour le contrôler.

Saja Al-Shaer, 19 ans, a commencé à se sentir trop jeune pour devenir mère. Son poids était tombé en dessous de 110 livres, elle était anémique et son mari n’avait pas non plus réussi à obtenir ses médicaments. « Il a passé trois jours à frapper aux portes des pharmacies », raconte-t-elle. “Je ne sais pas si je verrai cet enfant ou non.”

Fin décembre, les médecins de l’hôpital al-Aqsa, à 18 kilomètres au nord, ont reçu une femme enceinte dont l’hypertension artérielle avait provoqué une éclampsie et des saignements au cerveau, selon Deborah Harrington, une obstétricienne britannique qui s’est portée volontaire à l’hôpital avec un médecin. Équipe d’aide aux Palestiniens.

Le bébé a été accouché par césarienne, a déclaré Harrington. La mère était toujours sous assistance respiratoire lorsque le médecin est parti deux semaines plus tard.

“Ces femmes le présentent dans des conditions beaucoup plus extrêmes”, a déclaré Harrington. « Ils ne reçoivent tout simplement pas de traitement contre l’hypertension. Ils ne subissent pas de dépistage du diabète. S’ils sont diabétiques, ils ne reçoivent pas de traitement pour leur diabète.

« Ils savent que l’accès aux soins, comme c’est souvent le cas pour les femmes en conflit, est très difficile et semé d’embûches. La nuit, il n’y a souvent pas de lumière, ce qui rend les déplacements très difficiles. Vous ne pouvez pas appeler une ambulance car il n’y a pas de signal. Les femmes que j’ai vues étaient vraiment effrayées.

Depuis le coin de la pièce humide où Walaa s’occupait de Ramzy vendredi, elle s’inquiétait de savoir où ils trouveraient de l’eau propre ou du lait maternisé. Sa famille avait cherché des couches partout, mais n’avait rien trouvé. À Tel al-Sultan, Shawa était concentrée sur les rumeurs selon lesquelles l’armée israélienne leur ordonnerait d’évacuer à nouveau. Marcher, porter, le sentiment que rien autour d’elle n’était hygiénique – tout cela l’effrayait.

Mais elle avait pris une décision qu’aucune pénurie ni aucun ordre militaire ne pouvaient changer. Elle donnerait à sa fille le nom de sa belle-sœur, tuée lors d’une frappe aérienne israélienne quelques semaines plus tôt alors qu’elle tentait de trouver un abri pour ses propres enfants.

La fille, dit-elle, s’appellerait Heba. En arabe, cela signifie bénédiction de Dieu.

Mahfouz a rapporté du Caire et Harb a rapporté de Londres. Loay Ayyoub à Rafah a contribué à ce rapport.