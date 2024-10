Les décès de migrants au Nouveau-Mexique ont été multipliés par dix

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique — Dix fois plus de migrants sont morts au Nouveau-Mexique près de la frontière américano-mexicaine au cours de chacune des deux dernières années, contre cinq ans à peine, alors que les gangs de passeurs les dirigent – ​​épuisés, déshydratés et sous-alimentés – principalement vers le désert chaud, les canyons ou les montagnes à l’ouest d’El Paso, au Texas.

Au cours des huit premiers mois de 2024, les corps de 108 migrants présumés, originaires pour la plupart du Mexique et d’Amérique centrale, ont été retrouvés près de la frontière du Nouveau-Mexique et souvent à moins de 6 kilomètres d’El Paso, selon les données les plus récentes. Les restes de 113 migrants présumés ont été retrouvés au Nouveau-Mexique en 2023, contre neuf en 2020 et 10 en 2019.

On ne sait pas exactement pourquoi davantage de migrants sont retrouvés morts dans cette zone, mais de nombreux experts affirment passeurs traitent les migrants plus durement et les amènent sur des chemins qui pourraient être plus dangereux en cas de températures estivales extrêmes.

Cet afflux a mis à rude épreuve le Bureau de l’enquêteur médical de l’Université du Nouveau-Mexique, qui identifie les morts et procède à des autopsies qui montrent presque toujours que la cause est liée à la chaleur.

« Notre réaction a été la tristesse, l’horreur et la surprise, car elle a été très faible depuis aussi longtemps que l’on se souvienne », a déclaré Heather Edgar, anthropologue légiste au bureau.

Au service de l’ensemble de l’État, le bureau a ajouté en deux ans des enquêteurs médicaux adjoints pour gérer les décès supplémentaires en plus des 2 500 cas médico-légaux habituels.

« Nous avons toujours eu trois députés dans cette région, et je pense que nous en avons neuf ou dix maintenant », a déclaré Edgar à propos du couloir de migration oriental du Nouveau-Mexique.

Immigration et la sécurité des frontières figurent parmi les principales préoccupations des électeurs à l’approche de la présidentielle du 5 novembre, mais les candidats se sont concentrés sur le maintien des migrants hors des États-Unis et sur l’expulsion de ceux qui sont déjà là.

L’augmentation des décès est un préoccupation humanitaire pour les défenseurs alors que les passeurs guident les migrants vers le Nouveau-Mexique à travers les clôtures de la ville frontalière de Sunland Park et au-dessus des barrières basses à l’ouest du port d’entrée voisin de Santa Teresa.

« Des gens meurent à proximité des zones urbaines, dans certains cas à seulement 300 mètres des routes », a noté Adam Isacson, analyste pour le Bureau non gouvernemental de Washington pour l’Amérique latine. Il a déclaré que des stations d’eau, des télécommunications améliorées et davantage d’efforts de sauvetage pourraient aider.

Les autorités du Nouveau-Mexique ciblent les réseaux de trafic d’êtres humains, arrêtant récemment 16 personnes et sauvant 91 victimes de la traite. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont ajouté un dirigeable de surveillance pour surveiller le couloir de migration près de leur bureau de Santa Teresa, dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique. Des tours mobiles de 10 mètres utilisent un radar pour scanner la zone.

Ces dernières années, les autorités américaines ont ajouté 30 balises supplémentaires à bouton-poussoir qui appellent le personnel médical d’urgence le long des zones reculées de la frontière entre le Nouveau-Mexique et l’ouest du Texas. Ils ont également installé plus de 500 pancartes avec les coordonnées du lieu et des instructions pour appeler le 911 pour obtenir de l’aide.

Cet été, la patrouille frontalière a intensifié ses efforts de recherche et de sauvetage, en envoyant davantage de patrouilles avec des médecins spécialistes et du matériel de surveillance. L’agence a rapproché certaines balises de la frontière, où davantage de migrants ont été retrouvés morts ou en détresse.

Border Patrol affirme avoir secouru près de 1 000 migrants près de la frontière américaine au Nouveau-Mexique et dans l’ouest du Texas au cours des 12 derniers mois, contre environ 600 les 12 mois précédents.

Dylan Corbett, directeur exécutif du Hope Border Institute, une organisation confessionnelle à El Paso, a déclaré que des équipes de 10 membres d’églises ont récemment commencé à larguer des bouteilles d’eau pour les migrants dans le couloir mortel du Nouveau-Mexique, aux côtés de drapeaux bleus flottants.

« Une partie du problème réside dans le fait que le crime organisé est devenu très systématique dans la région », a déclaré Corbett à propos de l’augmentation des décès. Il a également blâmé renforcement des contrôles aux frontières au Texas et les nouvelles restrictions américaines en matière d’asile imposées par le président Joe Biden introduit en juin et resserré mois dernier.

L’augmentation des décès au Nouveau-Mexique survient alors que changement climatique d’origine humaine augmente le risque de vagues de chaleur. Cette année, la région d’El Paso a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 89,4 degrés Fahrenheit (31,8 Celsius). Les 12 et 13 juin ont vu des records quotidiens de 109 F (42,7 C).

Ces températures élevées peuvent être mortelles pour les personnes qui ont effectué des voyages intenses. Certains passeurs conduisent les migrants sur des itinéraires plus longs vers des ravins ou vers l’imposante statue du Mont Cristo Rey de Jésus-Christ qui jette une ombre sur le Mexique voisin.

Juan Bernal, agent adjoint de la patrouille frontalière du secteur d’El Paso, a déclaré que les migrants sont faibles lorsqu’ils arrivent à la frontière après des semaines ou des mois sans nourriture et eau suffisantes dans les maisons que les passeurs gardent au Mexique.

« Ils doivent marcher, parfois pendant des heures ou des jours, pour arriver à destination où ils seront récupérés », a-t-il expliqué.

Les décès se sont poursuivis alors même que la migration a diminué le long de la frontière suite à Les principales restrictions d’asile de Biden.

Le nombre de décès de migrants au Nouveau-Mexique rivalise désormais avec celui du désert de Sonora, encore plus chaud, en Arizona, où les restes de 114 frontaliers présumés ont été découverts au cours des huit premiers mois de 2024, selon un projet de cartographie mené par l’organisation à but non lucratif Humane Borders et le bureau du médecin légiste du comté de Pima à Tucson.

Près de la moitié des personnes décédées au Nouveau-Mexique cette année étaient des femmes. Les femmes âgées de 20 à 29 ans constituaient la plus grande partie de ces décès.

« Nous vous attendons à la maison », a imploré début juin une famille de l’État du Chiapas, dans le sud du Mexique, dans un message de personne disparue pour une parente de 25 ans qui a été retrouvée morte quelques jours plus tard. « S’il vous plaît, revenez. »

Après la découverte des restes d’une Guatémaltèque de 24 ans le même mois, une morgue de sa ville natale a publié un avis de décès avec une photo d’elle souriante dans une robe bleue et tenant un bouquet de fleurs.

« Venir aux États-Unis ne devrait pas être une condamnation à mort », a déclaré le major Jon Day, du shérif du comté de Doña Ana, lors d’un récent rassemblement communautaire. « Et quand nous les poussons dans les zones désertiques d’ici, ils arrivent et meurent. »

Neige signalée à Phoenix. Lee a rapporté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.