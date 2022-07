Les décès de migrants à San Antonio ralentissent les efforts pour les victimes d’identité

SAN ANTONIO (AP) – Des victimes ont été retrouvées sans aucun document d’identité et dans un cas, une pièce d’identité volée. Les villages éloignés manquent de service téléphonique pour joindre les membres de la famille et déterminer où se trouvent les migrants disparus. Les données d’empreintes digitales doivent être partagées et comparées par différents gouvernements.

Plus d’un jour après la découverte de 51 migrants morts dans une caravane étouffante à San Antonio, peu d’identités des victimes ont été rendues publiques, illustrant les défis auxquels les autorités sont confrontées pour retrouver les personnes qui traversent clandestinement les frontières.

Mardi après-midi, les médecins légistes avaient potentiellement identifié 34 des victimes, a déclaré la commissaire du comté de Bexar, Rebeca Clay-Flores, qui représente le district où le camion a été abandonné. Ces identités n’ont pas encore été confirmées dans l’attente d’étapes supplémentaires, telles que les empreintes digitales, et elle l’a décrit comme un défi sans calendrier quant à la fin du processus.

“C’est un processus fastidieux, fastidieux, triste et difficile”, a-t-elle déclaré.

Les corps ont été découverts lundi après-midi à la périphérie de San Antonio dans ce qui serait l’épisode de contrebande le plus meurtrier du pays à la frontière américano-mexicaine. Plus d’une douzaine de personnes ont été transportées à l’hôpital, dont quatre enfants. Trois personnes ont été arrêtées.

La tragédie s’est produite à un moment où un grand nombre de migrants arrivaient aux États-Unis, nombre d’entre eux prenant des risques périlleux pour traverser des rivières et des canaux rapides et des paysages désertiques brûlants. Les migrants ont été arrêtés près de 240 000 fois en mai, en hausse d’un tiers par rapport à il y a un an.

Avec peu d’informations sur les victimes, les familles désespérées de migrants du Mexique et d’Amérique centrale cherchaient frénétiquement à parler de leurs proches.

Parmi les morts, 27 seraient d’origine mexicaine sur la base de documents qu’ils transportaient, selon Rubén Minutti, le consul général du Mexique à San Antonio. Plusieurs survivants étaient dans un état critique avec des blessures telles que des lésions cérébrales et des hémorragies internes, a-t-il déclaré. Une trentaine de personnes ont contacté le consulat mexicain à la recherche de proches, ont indiqué des responsables.

Le ministère guatémaltèque des Affaires étrangères a déclaré mardi soir qu’il avait confirmé l’hospitalisation de deux Guatémaltèques et s’efforçait d’identifier trois Guatémaltèques potentiels parmi les morts. Le ministère des Affaires étrangères du Honduras a déclaré qu’il s’efforçait de confirmer l’identité de quatre personnes décédées dans le camion et transportant des papiers honduriens.

Eva Ferrufino, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Honduras, a déclaré que son agence travaillait avec le consulat du Honduras dans le sud du Texas pour faire correspondre les noms et les empreintes digitales et compléter les identifications.

Le processus est laborieux car parmi les écueils figurent des documents falsifiés ou volés.

Le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères a identifié mardi deux personnes qui ont été hospitalisées à San Antonio mardi matin. Mais il s’est avéré que l’une des cartes d’identité qu’il partageait sur Twitter avait été volée l’année dernière dans l’État méridional du Chiapas.

Haneydi Antonio Guzman, 23 ans, était saine et sauve dans une communauté de montagne à plus de 1 300 miles de San Antonio mardi lorsqu’elle a commencé à recevoir des messages de sa famille et de ses amis. Il n’y a pas de signal téléphonique là-bas, mais elle a accès à Internet.

Les journalistes ont commencé à se présenter au domicile de ses parents à Escuintla – l’adresse sur sa carte d’identité qui a été volée et retrouvée dans le camion – s’attendant à trouver ses proches inquiets.

“C’est moi sur la carte d’identité, mais je ne suis pas la personne qui était dans la caravane et ils disent qu’elle est hospitalisée”, a-t-elle déclaré.

“Mes proches me contactaient inquiets, me demandant où j’étais”, a déclaré Antonio Guzman. “Je leur ai dit que j’allais bien, que j’étais chez moi et je l’ai clarifié sur (page Facebook).”

Le secrétaire aux Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a supprimé le tweet original l’identifiant sans autre commentaire. L’autre victime hospitalisée identifiée mardi par Ebrard s’est avérée exacte.

Dans l’État d’Oaxaca, dans le sud du Mexique, des responsables municipaux de San Miguel Huautla se rendaient mardi soir dans la communauté de José Luis Guzmán Vásquez, 32 ans, pour savoir si sa mère voulait se rendre à San Antonio pour être avec lui à l’hôpital. .

Manuel Velasco López, secrétaire municipal de San Miguel Huautla, a déclaré qu’un autre cousin voyageait avec Guzmán Vásquez et était désormais considéré comme porté disparu.

Un autre cousin, Alejandro López, a déclaré à la télévision Milenio que leur famille travaillait dans l’agriculture et la construction et qu’ils avaient émigré parce que « nous n’avons rien d’autre que de tisser des chapeaux, des palmiers et de l’artisanat ».

“La culture du maïs, du blé et des haricots est ce que nous faisons dans cette région et cela conduit beaucoup de nos concitoyens à émigrer et à se rendre aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Miguel Barbosa, le gouverneur de l’État voisin de Puebla, a déclenché mardi une ruée vers l’information dans la ville d’Izucar de Matamoros lorsqu’il a déclaré publiquement que deux des morts étaient originaires de là.

Dans la ville fortement migrante, tout le monde se demandait si ses amis ou ses voisins faisaient partie des morts retrouvés dans le camion de fret au Texas. Les rumeurs ont abondé, mais le gouvernement de la ville a déclaré qu’aucun mort n’avait été confirmé à Izucar.

Mais aller aux États-Unis est une telle tradition que la plupart des jeunes d’ici l’envisagent au moins.

“Tous les jeunes commencent à penser à partir (aux États-Unis) dès qu’ils ont 18 ans”, a déclaré le militant migrant Carmelo Castañeda, qui travaille avec l’association Casa del Migrante. “S’il n’y a pas plus de visas, notre peuple va continuer à mourir.”

Les migrants paient généralement entre 8 000 et 10 000 dollars pour traverser la frontière et être chargés dans un semi-remorque et conduits à San Antonio, où ils sont transférés dans des véhicules plus petits pour leurs destinations finales à travers les États-Unis, a déclaré Craig Larrabee, agent spécial par intérim chargé de Enquêtes de sécurité intérieure à San Antonio.

Les conditions varient considérablement, y compris la quantité d’eau que les passagers reçoivent et s’ils sont autorisés à transporter des téléphones portables, a déclaré Larrabee.

Les autorités pensent que le camion découvert lundi avait des problèmes mécaniques lorsqu’il a été laissé à côté d’une voie ferrée dans une zone de San Antonio entourée de casses automobiles qui frôlent une autoroute très fréquentée, a déclaré le juge du comté de Bexar, Nelson Wolff.

San Antonio a été une scène récurrente de tragédie et de désespoir ces dernières années impliquant des migrants dans des semi-remorques.

Dix migrants sont morts en 2017 après avoir été piégés dans un camion garé dans un Walmart de San Antonio. En 2003, les corps de 19 migrants ont été retrouvés dans un camion étouffant au sud-est de la ville. Plus de 50 migrants ont été retrouvés vivants dans une caravane en 2018, conduits par un homme qui a déclaré qu’il devait être payé 3 000 dollars et a été condamné à plus de cinq ans de prison.

D’autres tragédies se sont produites bien avant que les migrants n’atteignent les États-Unis. En décembre, plus de 50 personnes sont mortes lorsqu’un semi-remorque s’est renversé sur une autoroute du sud du Mexique. En octobre, les autorités mexicaines ont signalé avoir trouvé 652 migrants entassés dans six remorques arrêtés à un poste de contrôle militaire près de la frontière.

Lors d’une veillée tenue mardi soir sous la pluie dans un parc de San Antonio, bon nombre des plus de 50 personnes présentes ont exprimé leur tristesse, leur frustration et leur colère face aux décès et à ce qu’elles ont décrit comme un système d’immigration en panne.

De retour à Puebla, l’agriculteur Juan Sánchez Carrillo, 45 ans, a été écœuré lorsqu’il a appris la nouvelle des décès au Texas.

Lui-même a échappé de justesse à la mort, quand lui et ses amis se sont enfuis des voleurs de migrants somnolents dans les montagnes près d’Otay Mesa près de San Diego. Les criminels – qui, selon Sanchez Carrillo, étaient de mèche avec les passeurs qui l’ont amené de l’autre côté de la frontière – ont pointé des fusils sur le groupe de 35 migrants et ont menacé de les tuer à moins qu’ils ne trouvent 1 000 dollars chacun.

“Pour les passeurs, nous les migrants ne sommes pas humains”, a déclaré Sánchez Carrillo. “Pour eux, nous ne sommes que des marchandises.”

___

Les écrivains d’Associated Press Juan Lozano à San Antonio, Elliot Spagat à San Diego, Edgar H. Clemente à Villa Comaltitlan, Sonia D. Perez à Guatemala City et Marlon Gonzalez à Tegucigalpa, Honduras ont contribué à ce rapport.

Paul Weber, Fabiola Sánchez et Mark Stevenson, Associated Press