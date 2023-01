Les décès de journalistes ont bondi de 50% en 2022, menés par l’Ukraine et le Mexique

Selon un rapport publié mardi par le Comité pour la protection des journalistes basé à New York, au moins 67 travailleurs des médias ont été tués dans le monde en 2022, le nombre le plus élevé depuis 2018. Les journalistes des trois pays affirment que le danger accru les a forcés à travailler dans des conditions extrêmes. stress.

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Les meurtres de journalistes dans le monde ont bondi de 50 % en 2022 par rapport à l’année précédente, en grande partie à cause des attaques en Ukraine, au Mexique et en Haïti.

Le journaliste de Radio Caraïbes Mackenson Remy, qui couvre toujours l’actualité dans la rue, a déclaré que les journalistes ne savaient plus à qui faire confiance.

Le CPJ a noté que plus de la moitié – 35 des 67 meurtres – ont eu lieu dans seulement trois pays : l’Ukraine, le Mexique et Haïti. Le Mexique a vu 13 journalistes tués, selon le comité. D’autres groupes de médias ont estimé le nombre à 15, ce qui ferait de 2022 l’année la plus meurtrière depuis au moins trois décennies pour les journalistes mexicains. Dans l’Ukraine ravagée par la guerre, 15 travailleurs de l’information ont été tués l’an dernier, dit le CPJ.