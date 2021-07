Les décès de Covid sont à nouveau à la hausse après des semaines de baisse, selon le CDC

Les décès dus au coronavirus augmentent à nouveau après des semaines de déclin alors que la variante delta déchire les poches non vaccinées du pays, a déclaré vendredi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

« Après des semaines de baisse, le nombre moyen de décès quotidiens sur sept jours a augmenté de 26% pour atteindre 211 par jour », a déclaré le Dr Rochelle Walensky lors d’un point de presse vendredi.

Les nouveaux cas sont également en augmentation, avec une moyenne actuelle sur sept jours de 26 300 cas, selon le CDC. Il s’agit d’une augmentation d’environ 70 % par rapport à la moyenne sur sept jours de la semaine dernière.

La moyenne sur sept jours pour les hospitalisations est maintenant de 2 790, en hausse d’environ 36% par rapport à il y a une semaine après des semaines de baisse.

En réfléchissant aux nouveaux chiffres, Walensky a déclaré que la pandémie est maintenant devenue une « pandémie des non vaccinés ».

« Nous assistons à des épidémies de cas dans certaines parties du pays qui ont une faible couverture vaccinale parce que les personnes non vaccinées sont à risque et que les communautés entièrement vaccinées se portent généralement bien », a déclaré Walensky.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.