Les décès de Covid au Royaume-Uni s’élèvent à 27 et les cas atteignent plus de 11 600, le plus haut bond en quatre mois

Les décès dus au COVID au Royaume-Uni ont atteint aujourd’hui leur chiffre le plus élevé en six semaines et les cas ont atteint 11 625, le plus grand bond depuis février.

Le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie s’élève désormais à 4 651 988.

Les cas de Covid ont bondi Crédit : AFP

Le chiffre actuel de 11 625 est le plus élevé depuis le 19 février, date à laquelle 12 027 nouveaux cas ont été signalés.

Les décès quotidiens ont augmenté de 27, portant le nombre total de victimes de Covid à 128 008.

Le nombre sinistre est le plus grand bond depuis le 5 mai, date à laquelle 27 décès ont été signalés.

La semaine dernière, il y a eu dix décès et 7 673 cas enregistrés par le gouvernement.

Les chiffres révèlent également qu’un total de 74 638 083 vaccins ont été administrés au Royaume-Uni.

Parmi ceux-ci, 43 148 843 ont reçu une première dose et 31 489 240 ont reçu une double dose.

Cela survient alors que la phase finale de la feuille de route de verrouillage de Boris Johnson a été retardée jusqu’au mois prochain alors que la variante Delta se déchaîne au Royaume-Uni.

Le PM annoncera désormais lundi si les restrictions peuvent être levées tôt le 5 juin.

Mais il est susceptible d’écraser les espoirs d’avancer la Journée de la liberté et de s’en tenir à sa « date de fin » du 19 juillet.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Lundi sera le jour où nous prendrons une décision à ce sujet et nous surveillons de près les données, avant de fournir une mise à jour complète.

« Nous exposerons très clairement au public la justification de la décision que nous avons prise. »