Les décès de Covid au Royaume-Uni plongent de 78% en une semaine avec sept décès et 1907 cas au cours des dernières 24 heures

Les décès de CORONAVIRUS au Royaume-Uni ont chuté de 78% en une semaine avec sept décès enregistrés aujourd’hui.

Les infections ont augmenté de 1 907, ce qui porte le nombre total de cas positifs depuis le début de la pandémie à 4 418 530.

Le bilan actuel de sept morts porte le nombre total de victimes à 127 524.

Samedi dernier, le chiffre était de 32, soit une baisse de près de 80%.

Le nombre le plus bas le plus récent était le 19 avril, lorsque quatre décès ont été enregistrés – le plus petit nombre de morts par jour en plus de sept mois.

Les chiffres d’aujourd’hui ont également révélé que 49 287 257 vaccins Covid au total ont été administrés au Royaume-Uni alors que le déploiement du jab herculéen se poursuit.

Près de 15 millions de personnes ont maintenant reçu une deuxième dose, avec 34 346 273 recevant un premier coup.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a salué la nouvelle en déclarant: « Encore une bonne journée hier! Presque 15 millions de secondes de doses administrées et ce demi-siècle est en vue. @NHSuk quelle équipe! »

Cela survient alors que la Grande-Bretagne se prépare à débloquer plus de restrictions de verrouillage ce mois-ci dans le cadre de la feuille de route Covid de Boris Johnson.

À partir du 17 mai, les pubs et les restaurants pourront permettre aux parieurs de s’asseoir à l’intérieur et les saunas et les spas pourront ouvrir.

Jusqu’à 10 000 fans seront autorisés à entrer dans les stades et deux foyers jusqu’à six personnes pourront se mélanger à l’intérieur pendant la nuit.

La baisse du nombre de décès et de cas a ouvert la voie à l’assouplissement des règles dans les délais.

Et les règles d’isolement strictes dans les maisons de retraite ont été déchirées – les personnes âgées pouvant aller se promener ou rendre visite à leur famille dans le jardin dans les semaines à venir.

Le Premier ministre a déclaré hier soir: «Nous savons à quel point cette période a été difficile pour les résidents des foyers de soins, je suis donc heureux qu’ils puissent maintenant quitter leur domicile pour retrouver leurs proches à l’extérieur.

«Les données continuant à aller dans la bonne direction et à mesure que les restrictions s’atténuent, ma priorité est de continuer à augmenter les visites des résidents dans les semaines à venir de manière sûre et contrôlée.»

Les frontières britanniques seront également rouvertes pour les voyages internationaux dans 16 jours, avec «une poignée» de pays approuvés publiés dès mardi.

Un système de feux de signalisation du risque verra le monde découpé en zones vertes, orange ou rouges en fonction du déploiement des vaccins et des taux de cas, ainsi que des nouvelles variantes trouvées.

Mais les initiés préviennent que seule une «poignée» de pays sera approuvée pour des voyages sans quarantaine «verte» dans la première tranche qui doit être publiée la semaine prochaine.

Gibraltar, Malte et le Portugal sont les premiers candidats au statut convoité, mais les favoris des vacances, la France, l’Espagne, la Grèce et l’Italie sont encore à quelques semaines de l’approbation et se dirigent vers le statut «ambre».

Les zones vertes signifieront des voyages sans quarantaine mais des tests avant et après l’entrée.

Les voyageurs des pays de la liste orange devront mettre en quarantaine chez eux pendant 10 jours à l’arrivée.

L’entrée des pays de la liste rouge sera toujours interdite, toute personne venant de ces pays étant obligée de payer pour être isolée dans un hôtel lorsqu’elle arrive à ses propres frais.