Les décès par COVID au Royaume-Uni ont chuté de 16% en une semaine – avec 38 décès supplémentaires enregistrés aujourd’hui.

2491 autres personnes ont été testées positives pour le coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total d’infections au Royaume-Uni à 4378305.

Les Britanniques peuvent désormais se faire couper les cheveux et manger et boire à l’extérieur alors que le verrouillage se simplifie Crédit: Avalon.red

Les décès de Covid d’aujourd’hui portent le sombre total depuis le début de la pandémie à 127.161.

Hier, 2472 nouveaux cas de virus ont été enregistrés au Royaume-Uni, tandis que 23 autres personnes ont perdu la vie à cause du virus mortel.

Et il y a une semaine, le 7 avril, le taux d’infection quotidien était de 2763 – et le nombre de morts par jour était de 45.

Mais le programme de vaccination de la Grande-Bretagne avance toujours à plein régime – avec 32 326 604 personnes ayant reçu leur premier vaccin le 13 avril.

Cela vient comme …

Les Britanniques sauront quelles destinations estivales seront jugées sûres dans quelques semaines – alors que les espoirs de vacances à l’étranger s’intensifient.

Downing Street signera une liste de points chauds de vacances sécurisés covid «verts» au début du mois de mai, selon le ministre de l’Aviation Robert Courts.

Mais il a averti les Britanniques impatients de suspendre la réservation jusqu’à ce que la liste complète soit publiée pour «éviter tout risque de déception».

Cela intervient alors que le chef d’easyJet, Johan Lundgren, a déclaré qu’il s’attend à ce que les ministres ajoutent les meilleurs lieux de vacances européens à la liste verte.

Et près d’un quart des décès enregistrés par Covid n’ont pas été causés par le virus, révèlent de nouveaux chiffres officiels.

Les données du Bureau des statistiques nationales montrent que 23% des décès dus aux coronavirus sont désormais des personnes décédées «avec» le virus plutôt que d’une infection.

Cela signifie que la maladie n’était pas la principale cause de décès enregistrée sur les certificats de décès, bien que la personne décédée ait été testée positive pour Covid.

PÉAGE RALENTI

D’autres données montrent également une image de plus en plus positive de l’état de la pandémie en Grande-Bretagne.

Les chiffres quotidiens des décès par « date de décès » révèlent que la Grande-Bretagne n’a pas eu plus de 28 morts par jour depuis le début du mois d’avril.

Pendant ce temps, le gouvernement a annoncé que les décès atteignaient 60.

Depuis l’introduction du dernier verrouillage national au début du mois de janvier, les cas sont passés de près de 60 000 cas par jour à une moyenne sur sept jours d’environ 2 500 infections.

Le nombre de patients hospitalisés atteints de Covid à travers le Royaume-Uni est tombé à environ 3000 contre un sommet de près de 40000 en janvier.

Les décès sont passés d’une moyenne maximale de sept jours de 1250 le 23 janvier à un peu plus de 30 aujourd’hui.

Pendant ce temps, le déploiement réussi du vaccin a vu plus de 32 millions de Britanniques recevoir au moins un vaccin et près de 8 millions de recevoir une deuxième dose.

On espère que le programme de vaccination aidera les cas et les décès continueront de baisser à mesure que les restrictions de verrouillage seront assouplies.

La dernière étape est survenue lundi avec des coiffeurs, des magasins non essentiels et des pubs parmi les entreprises autorisées à ouvrir pour la première fois depuis des mois.

Le 17 mai, les pubs et les restaurants seront autorisés à servir les gens à l’intérieur et les ménages pourront à nouveau se mélanger à l’intérieur.

On espère que toutes les restrictions pourront être levées le 21 juin, si les infections et les décès continuent de baisser et si le programme de vaccination reste sur la bonne voie pour offrir un coup à tous les adultes britanniques d’ici la fin juillet.