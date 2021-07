Les décès de Covid au Royaume-Uni augmentent de 49 alors que les cas bondissent de 30% en une semaine avec 42 302 infections

LE nombre de nouveaux cas de Covid au Royaume-Uni a augmenté de 42 302 au cours des dernières 24 heures – le chiffre le plus élevé depuis la mi-janvier.

49 autres décès ont également été enregistrés au cours de la même période, portant le nombre de morts depuis le début de la pandémie à 128 530.

Des personnes portant des masques faciaux marchent à la gare de King’s Cross à Londres Crédit : Reuters

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a maintenant eu 154 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Les cas ont bondi de 30% depuis la semaine dernière, lorsque 32 548 nouvelles infections ont été enregistrées.

Et le total d’aujourd’hui est le plus élevé depuis le 14 janvier, date à laquelle il y avait eu 48 682 nouveaux cas.

Un énorme 81 192 857 doses de vaccin contre le coronavirus ont maintenant été administrées au Royaume-Uni.

Cela comprend 46 037 090 premières doses et 35 155 767 secondes doses.

Cela signifie que plus des deux tiers des adultes britanniques ont subi les deux injections et sont désormais presque entièrement protégés contre les maladies graves causées par le virus.

Et à l’approche de la « Journée de la liberté » du 19 juillet, les ministres exhortent tout le monde à se faire doubler.

Il vient comme…

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré : « À peine huit mois depuis l’administration du premier vaccin, il s’agit d’une autre réalisation extraordinaire.

« Merci encore à tous ceux qui se sont manifestés et à ceux qui aident les autres à se faire piquer.

« Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes en mesure d’assouplir prudemment les restrictions la semaine prochaine et de revenir plus près d’une vie normale.

« Maintenant finissons le travail. Si vous avez plus de 18 ans, réservez vos deux jabs aujourd’hui. »

La plupart des restrictions de verrouillage seront assouplies le 19 juillet, la distanciation sociale et les bulles scolaires faisant désormais partie du passé.

Mais le maire de Londres, Sadiq Khan, a insisté sur le fait que les passagers devront porter des masques dans les transports publics de la capitale, même après le «Jour de la liberté».

Il a déclaré qu’ils resteraient obligatoires dans les trains, les tubes et les bus de Transport for London car il n’était « pas prêt à rester les bras croisés et à mettre les Londoniens et le rétablissement de notre ville en danger ».

Pendant ce temps, plus de 1 200 scientifiques ont appelé le gouvernement à freiner la « Journée de la liberté ».

Une coalition de médecins et d’experts de la santé a écrit au journal médical The Lancet pour exprimer son inquiétude face à l’assouplissement « contraire à l’éthique » des restrictions.

Les signataires, qui comprennent quatre membres du SAGE, affirment que Downing Street poursuit une politique d' »immunité collective par infection de masse » qui est « non scientifique ».

Dans la lettre, ils avertissent que des millions d’adultes supplémentaires devraient être doublement vaccinés avant que le virus ne puisse se propager librement dans la population.