Les décès de Covid atteignent 9 000 par jour en Chine, selon une entreprise basée au Royaume-Uni : rapport

Les décès attribués à Covid en Chine sont passés à 9 000 personnes par jour, selon une société de données, a rapporté news.com.auune publication basée en Australie.

Le rapport de news.com.au indique également: “La société de recherche britannique Airfinity a doublé le nombre de personnes qui, selon elle, meurent de Covid en Chine alors que le nombre d’infections monte en flèche. Cela vient après que Pékin a levé les mesures de santé draconiennes zéro-Covid en novembre qui était en place depuis des années.”

Des manifestations ont éclaté dans toute la Chine en raison des dures fermetures après la mort de 10 personnes dans l’incendie d’un appartement. Il y a eu des allégations selon lesquelles les pompiers auraient été empêchés de pénétrer dans l’immeuble en raison des ordonnances de quarantaine.

Le pays a inversé sa politique Covid en raison de manifestations généralisées dans ses neuf villes.

“Airfinity a déclaré que son modèle était basé sur les données des provinces régionales chinoises avant la mise en œuvre des modifications de la déclaration des infections, combinées aux taux de croissance des cas d’autres anciens pays zéro-Covid lorsqu’ils ont levé les restrictions”, indique le rapport.

Le nombre total de décès en Chine liés à Covid en décembre pourrait atteindre 100 000, avec au moins 18,6 millions de cas. À la mi-janvier, il pourrait y avoir jusqu’à 3,7 millions de cas de COVID par jour. Au 23 janvier, un total de 584 000 décès sont attendus en Chine.

Selon news.com.au, « Pékin a été accusé de dissimuler des informations sur la santé, il est donc difficile d’évaluer avec précision les chiffres. Cependant, la Commission nationale chinoise de la santé (NHC) a confirmé la semaine dernière que l’épidémie actuelle du pays est la plus importante que le monde ait jamais connue. vu.”

“Plus d’un milliard de Chinois pourraient être infectés par le Covid d’ici mars. Et plus de 30% de la population a peut-être déjà été infectée, soit jusqu’à 400 millions de personnes”, selon un rapport de The Australian.

Le virus continue de se propager rapidement en Chine. Les travailleurs, cependant, sont appelés à se rendre au travail à moins qu’ils ne présentent des symptômes extrêmes.

Depuis que la Chine a assoupli sa politique controversée de zéro-Covid le mois dernier, la deuxième économie a du mal à faire face à l’augmentation fulgurante des cas de coronavirus dans tout le pays, ce qui pèse sur son système de santé.

Le virologue et biologiste britannique Jonathan Latham, directeur exécutif du Bioscience Resource Project, a déclaré que Pékin n’était pas ouvert et transparent sur le nombre de cas ou de décès et que seules des données précises pouvaient conduire à de bonnes décisions en Chine et ailleurs.

« La Chine n’est pas ouverte et transparente sur le nombre de cas ou de décès. Cela est vrai pour de nombreux pays cependant. Ce serait formidable d’avoir des informations vraiment précises sur ces points, cependant, car seules des données opportunes et précises peuvent conduire à de bonnes décisions en Chine. et ailleurs. De bonnes données permettraient également de tester la théorie selon laquelle les nouvelles variantes telles que Omicron ont un taux de mortalité inhérent plus faible », a déclaré Latham à l’ANI.

