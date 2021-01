Le taux de décès par coronavirus dans le monde est sur le point de dépasser 100000 par semaine, a averti le principal expert des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Mike Ryan, alors que la pandémie continue de faire rage plus d’un an plus tard.

La maladie tue actuellement 93000 personnes par semaine, mais la barre des 100000 sera dépassée « très bientôt, » Ryan a souligné dans sa mise à jour épidémiologique lors de la réunion du conseil exécutif de l’OMS lundi.

«Actuellement, notre situation épidémiologique est dynamique et inégale, elle est encore compliquée par des variantes» du virus, dit-il. Des milliers de souches de Covid-19 ont déjà été découvertes par des scientifiques, une variante détectée au Royaume-Uni à la fin de l’année dernière étant considérée comme la plus contagieuse.

La région des Amériques représente actuellement près de la moitié de tous les décès liés aux coronavirus. En Europe, les infections et les décès se sont stabilisés, mais restent toujours à un «niveau élevé», a ajouté l’expert en santé d’urgence.

Aussi sur rt.com Le monde est au bord d’un « échec moral catastrophique » en raison de la distribution équitable des vaccins Covid-19 à « risque sérieux » – Chef de l’OMS

Selon les données de l’OMS, il y a eu plus de 93 millions de cas confirmés de Covid-19 et plus de deux millions de décès dans le monde depuis le début de la pandémie fin 2019.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!